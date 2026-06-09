Tóc Tiên đã quá nhạy cảm với lời khen chê

Khi các tranh luận về MV chưa kịp hạ nhiệt, loạt phản ứng của Tóc Tiên trước bình luận từ cư dân mạng lại khiến tên tuổi của cô tiếp tục bị đặt giữa tâm điểm bàn luận.

Tóc Tiên xuất hiện trong các cuộc tranh luận về mình

Tóc Tiên vẫn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua. Không chỉ những tranh luận xoay quanh MV và ca khúc người còn thương em không, nữ ca sĩ còn liên tục trở thành tâm điểm bàn tán bởi cách phản hồi thẳng thắn trước các nhận xét, đánh giá từ cộng đồng mạng.

Tóc Tiên tiếp tục gây chú ý vì các phản hồi với dân mạng

Kể từ khi người còn thương em không ra mắt, Tóc Tiên liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận liên quan đến hình ảnh MV, chất lượng âm nhạc và những cảnh hôn gây tranh cãi với Trần Ngọc Vàng. Tuy nhiên, điều khiến sự chú ý dành cho nữ ca sĩ ngày càng lan rộng lại không hoàn toàn nằm ở sản phẩm âm nhạc, mà đến từ cách cô đối diện với những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

MV người còn thương em không với hàng loạt cảnh quay thân mật đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Khi một khán giả gửi cho Tóc Tiên nhận xét rằng "MV 5 phút hôn 4 phút", đồng thời cho biết sau khi xem chỉ nhớ các cảnh hôn mà không nhớ nội dung câu chuyện, nữ ca sĩ đã trực tiếp phản hồi.

Cô thậm chí đếm lại toàn bộ thời lượng các cảnh hôn trong MV và cho biết con số thực tế chỉ khoảng 39 giây. Bên cạnh đó, Tóc Tiên cũng giải thích rằng từng khung hình trong sản phẩm đều được tính toán kỹ lưỡng và mong khán giả có thể nhìn nhận MV dưới góc độ tổng thể thay vì chỉ tập trung vào các phân cảnh gây tranh cãi.

Tóc Tiên liên tục có các phản hồi về những nhận xét với MV, thậm chí là đếm lại toàn bộ thời lượng các cảnh hôn

Khi xuất hiện ý kiến cho rằng MV mang màu sắc phản cảm, Tóc Tiên cũng lựa chọn phản hồi trực tiếp. Trước một khán giả cho biết từng yêu mến cô nhưng cảm thấy không đồng tình với sản phẩm lần này, nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô mong mọi người có thể nhìn nhận câu chuyện trong MV theo hướng tích cực hơn. Tóc Tiên viết: "Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào".

Đáng chú ý, giữa lúc những tranh luận diễn ra sôi nổi nhất, Tóc Tiên lại có những chia sẻ các tin nhắn động viên từ Minh Hằng và mẹ ruột. Nội dung các cuộc trò chuyện xoay quanh việc không nên quá bận tâm đến những ý kiến tiêu cực trên mạng xã hội. Tuy nhiên, động thái này cũng tạo ra một cảm giác có phần mâu thuẫn.

Đáng chú ý, giữa lúc những tranh luận diễn ra sôi nổi nhất, Tóc Tiên lại có những chia sẻ các tin nhắn động viên từ Minh Hằng và mẹ ruột.

Bởi trong khi đăng tải những lời khuyên về việc bỏ ngoài tai các bình luận trái chiều, chính Tóc Tiên lại cho thấy mình nắm rất rõ từng cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh bản thân. Từ những ý kiến về MV cho tới các bài đăng cá nhân trên Threads, nữ ca sĩ đều có những phản hồi trực diện. Điều này tạo cảm giác nữ ca sĩ vẫn theo dõi rất sát những cuộc thảo luận đang diễn ra xung quanh bản thân.

Tóc Tiên tiếp tục gây chú ý khi trực tiếp phản hồi một bài đăng trên Threads liên quan đến hình ảnh cá nhân của mình

Mới đây nhất, Tóc Tiên tiếp tục gây chú ý khi trực tiếp phản hồi một bài đăng trên Threads liên quan đến hình ảnh cá nhân của mình. Bài viết đề cập đến những thay đổi của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây, từ các mối quan hệ bạn bè đến phong cách sống và định hướng hình ảnh.

Không đồng tình với cách gọi và một số nhận xét trong bài viết, Tóc Tiên đã xuất hiện dưới phần bình luận để bày tỏ quan điểm. Khi chủ tài khoản cho rằng đó chỉ là một góp ý cá nhân, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định cô không đón nhận sự yêu mến từ những người sử dụng những cách gọi mà cô cho là thiếu tôn trọng.

Một Tóc Tiên quá nhạy cảm hay chỉ mong muốn sự tôn trọng?

Những phản ứng liên tiếp của Tóc Tiên nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ ca sĩ hoàn toàn có quyền lên tiếng khi cảm thấy bản thân bị đánh giá thiếu công bằng hoặc bị gọi bằng những từ ngữ mang tính phán xét. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu Tóc Tiên có đang dành quá nhiều sự chú ý cho những lời bình luận trên mạng xã hội.

Những phản ứng liên tiếp của Tóc Tiên nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều

Điều đáng nói là công chúng hiện không còn chỉ tranh luận về người còn thương em không. Họ còn đang bàn tán về chính cách Tóc Tiên phản ứng với những tranh luận đó. Từ một MV gây chú ý vì cảnh hôn, câu chuyện dần mở rộng sang việc nữ ca sĩ đếm từng giây các phân cảnh thân mật, phản hồi các nhận xét của khán giả, chia sẻ tin nhắn động viên và trực tiếp lên tiếng trước những bài đăng bàn luận về mình.

Thực tế, việc Tóc Tiên lên tiếng trước dư luận không phải điều quá mới mẻ. Trong nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ vẫn được biết đến là nghệ sĩ có cá tính mạnh, thường xuyên bày tỏ quan điểm hay những vấn đề liên quan đến bản thân. Cô không phải kiểu nghệ sĩ luôn chọn im lặng trước mọi ý kiến trái chiều. Nhưng ở lần này, điều khiến nhiều người chú ý nằm ở tần suất và mức độ phản hồi của Tóc Tiên trong một khoảng thời gian ngắn.

Có lẽ sự nhạy cảm đó cũng đến từ việc Tóc Tiên đang ở một giai đoạn khá đặc biệt.

Có lẽ sự nhạy cảm đó cũng đến từ việc Tóc Tiên đang ở một giai đoạn khá đặc biệt. Sau thời gian không thường xuyên phát hành sản phẩm âm nhạc, người còn thương em không đánh dấu một lần trở lại nhận được nhiều chú ý, nhưng lại đi kèm hàng loạt tranh luận về hình ảnh MV, thông điệp ca khúc và cả sự xuất hiện của Trần Ngọc Vàng giữa những đồn đoán đời tư. Khi mọi chi tiết từ sản phẩm đến các mối quan hệ cá nhân đều bị đặt dưới sự soi xét, việc nữ ca sĩ muốn lên tiếng để bảo vệ góc nhìn của mình là điều có thể hiểu được.

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng Tóc Tiên không thực sự nhạy cảm với lời khen chê mà chỉ đang đòi hỏi sự tôn trọng. Trong nhiều trường hợp, những bình luận mà cô phản hồi không đơn thuần là đánh giá âm nhạc. Chúng thường đi kèm các nhận xét về tính cách, bạn bè, cách sống hoặc những cách gọi mang tính quy chụp. Vì vậy, việc Tóc Tiên cảm thấy cần lên tiếng để bảo vệ ranh giới cá nhân cũng không phải điều khó lý giải.

Điều khiến câu chuyện tiếp tục gây tranh luận nằm ở chỗ là không phải phản hồi nào cũng mang lại lợi thế cho nghệ sĩ

Dẫu vậy, điều khiến câu chuyện tiếp tục gây tranh luận nằm ở chỗ là không phải phản hồi nào cũng mang lại lợi thế cho nghệ sĩ. Trong showbiz, phần lớn nghệ sĩ thường lựa chọn giữ im lặng hoặc hạn chế phát ngôn trước những tranh cãi tương tự, không phải vì họ không nhìn thấy những lời nhận xét đó, mà bởi càng phản hồi nhiều, câu chuyện càng dễ bị kéo dài. Trong môi trường mạng xã hội, nơi mỗi phát ngôn đều có thể tạo ra một vòng bàn luận mới, sự im lặng đôi khi cũng là cách để giữ cho trọng tâm chú ý không bị đi quá xa.

Những ngày qua, MV của Tóc Tiên gây tranh cãi vì các cảnh hôn, nhưng đến thời điểm hiện tại, điều được nhắc đến nhiều không còn chỉ là những nụ hôn trong MV, mà là cách nữ ca sĩ đối diện với các ý kiến xoay quanh chúng. Tóc Tiên có quyền lên tiếng để bảo vệ bản thân, nhất là khi những nhận xét về cô không chỉ dừng lại ở sản phẩm âm nhạc mà còn chạm đến hình ảnh cá nhân, cách sống và các mối quan hệ xung quanh.

Tuy nhiên, trong môi trường mạng xã hội, nơi mỗi phản hồi của người nổi tiếng đều có thể trở thành một chủ đề bàn tán mới, việc liên tục giải thích hoặc đáp lại các ý kiến trái chiều cũng dễ khiến câu chuyện đi xa hơn mong muốn ban đầu.

Trong trường hợp của Tóc Tiên, ranh giới giữa sự thẳng thắn, nhu cầu được tôn trọng và cảm giác quá để tâm đến dư luận lại đang trở nên vô cùng mong manh

Có lẽ điều đáng nói ở đây không phải là Tóc Tiên đúng hay sai khi lên tiếng, mà là cách những phản ứng liên tiếp ấy khiến công chúng có thêm lý do để bàn luận về cô. Từ một MV gây tranh cãi vì các cảnh hôn, sự chú ý dần dịch chuyển sang cách nữ ca sĩ đối diện với lời khen chê. Và trong trường hợp này, ranh giới giữa sự thẳng thắn, nhu cầu được tôn trọng và cảm giác quá để tâm đến dư luận lại đang trở nên vô cùng mong manh.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình