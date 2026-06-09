Tóc Tiên có lật đổ Sơn Tùng M-TP?

Cơn sốt Come My Way có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài ngày gần đây. Đó là cơ hội cho Em (SOOBIN ft. Binz) và Người Còn Thương Em Không bắt kịp ở vị trí dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành.

Đường đua nhạc Việt tháng 6 nóng đỉnh điểm khi một loạt tên tuổi lớn của thị trường ra mắt sản phẩm. Binz bắn "phát súng" đầu với album Gặp lại, kết hợp toàn gương mặt hot. Tiếp đó, Sơn Tùng M-TP tạo cú nổ bằng cú bắt tay rapper tỷ view Tyga. Và đến những ngày gần đây, đường đua tiếp tục hâm nóng bằng chuỗi MV mới của Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh và Chi Pu.

Tháng 6 mỗi năm là dịp lý tưởng nhất để ca sĩ/rapper tung sản phẩm mới. Họ cạnh tranh từng cơ hội để tỏa sáng trên thị trường, từ đó chiếm ưu thế khi các nhãn hàng bắt đầu "săn tìm" gương mặt đại diện, đối tác quảng cáo. Đồng thời, các đơn vị tổ chức chương trình âm nhạc (concert, festival) dịp hè ngắm nghía thị trường để ngỏ lời hợp tác.

Sơn Tùng M-TP vẫn là cái tên sáng nhất trong cuộc cạnh tranh này. Tuy nhiên, so với 2 năm trước, khi Sơn Tùng phát hành MV Chúng ta của hiện tại và Đừng làm trái tim anh đau , sức hút của Come My Way suy giảm sớm hơn dự kiến và có khả năng giọng ca quê Hưng Yên không thể nối tiếp thành tích giữ vững tốp 1 "trending" cho đến khi nền tảng YouTube tự tháo xuống theo mốc thời gian giới hạn.

Kết cục dễ đoán trước của Sơn Tùng

Trong 3 ngày gần nhất, Come My Way tăng khoảng một triệu view/ngày cho MV. Sức hút của Come My Way giảm dần theo từng ngày sau khi kết thúc giai đoạn vàng một tuần đầu tiên. Kể từ ngày thứ 7 trở đi, MV có còn hot hay không phụ thuộc vào khả năng nghe lại từ khán giả. Hai năm trước, Đừng làm trái tim anh đau là sản phẩm Sơn Tùng đánh trúng vào thị hiếu, giúp MV vững vị trí dẫn đầu đến 35 ngày, chỉ dừng lại khi nền tảng gỡ xuống.

Come My Way thì khác, vì Sơn Tùng không đánh vào thị hiếu khán giả Việt.

Nam ca sĩ chọn Afrobeat, vốn là type beat (màu sắc nhạc đặc trưng) khó vào tai khán giả. Sơn Tùng càng thử thách sự kiên nhẫn của khán giả Việt khi hát trọn vẹn 100% tiếng Anh. Những ngày qua, MV vướng tranh cãi vì ồn ào liên quan đến hình tượng chim Hạc và nghi vấn đạo tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ khác.

MV Đừng làm trái tim anh đau chạm mốc 30 triệu view sau 10 ngày. Với Come My Way , sau 12 ngày, MV chưa cán mốc 30 triệu view. Trong 2 ngày gần nhất, lượt xem của MV sụt giảm mạnh. Đó là tín hiệu buồn cho Sơn Tùng về việc hiệu ứng của MV ở thị trường trong nước bắt đầu lao dốc. Mặt khác, Sơn Tùng bắt đầu có thêm đối thủ cạnh tranh và miếng bánh "trending" của nam ca sĩ bắt buộc phải phân chia cho đồng nghiệp.

Sơn Tùng chấp nhận mạo hiểm để tung sản phẩm trọn vẹn 100% tiếng Anh, nghĩa là nam ca sĩ sẽ lường được kịch bản này. Khi số đông khán giả phải bật phụ đề để hiểu Sơn Tùng viết về nội dung gì, đồng nghĩa việc tính nghe lại của ca khúc không cao. Thay vào đó, sản phẩm Come My Way sẽ giúp Sơn Tùng nhắm đến các mục tiêu xa hơn, thách thức hơn bên ngoài phạm vi nhạc Việt.

Binz âm thầm bứt lên.

Tóc Tiên, Binz so kè quyết liệt với Sơn Tùng

Bản Lyrics MV của Em (Binz ft SOOBIN) âm thầm chạm mốc 11 triệu view trên nền tảng YouTube. Khi Sơn Tùng ra mắt MV Come My Way, sản phẩm mới nằm trong album đầu tay của Binz bị lấn át hoàn toàn. Tuy nhiên, trong 3 ngày gần đây, Em trở lại, đánh chiếm vị trí dẫn đầu của các danh sách phát ở nền tảng Spotify. Với YouTube, lượt view mỗi ngày của Em đã cận kề Come My Way.

Trái ngược Come My Way, Em lại là ca khúc đánh vào mọi yếu tố để phù hợp thị hiếu khán giả. Đó là bản Ballad mùi mẫn, có Soobin góp mặt giúp ca khúc nâng tầm so với bản solo được Binz phát hành từ vài tháng trước. Em có câu chuyện gây chú ý và gây tranh cãi khi nhiều chi tiết ẩn ý được cho là ám chỉ chuyện tình của Touliver và Tóc Tiên. Điểm mạnh tiếp theo của Em nằm ở đoạn hook ăn tiền, nơi mà Soobin làm quá tốt nhiệm vụ của mình để tái khẳng định vị thế "Hoàng tử Ballad nhạc Việt".

Em không cần một MV được đầu tư đắt đỏ nhưng giải quyết được bài toán khó nhất là khiến khán giả nghe lại nhiều lần. Đây là sản phẩm tiềm năng để thu hướng lượng view/stream lâu dài, thậm chí đánh bại cả Sơn Tùng trên đường đua âm nhạc thịnh hành YouTube.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Người còn thương em không của Tóc Tiên. Sau 3 ngày lên sóng, MV hút gần 2 triệu view. Sự khởi đầu ấn tượng của MV đến từ câu chuyện truyền thông do ê-kíp Tóc Tiên tạo ra. Bắt đầu từ tin đồn Tóc Tiên hẹn hò Trần Ngọc Vàng từ một tháng trước, cho đến sự hiện diện của cả 2 trong MV tràn ngập cảnh hôn.

Tóc Tiên được bàn tán xôn xao từ MV Em của Binz và Soobin. Đến MV Người còn thương em không , với câu chuyện phải chăng đã có "người mới" làm bùng nổ truyền thông. Số đông khán giả đổ về MV mới của nữ ca sĩ, có khi để xem hình ảnh, các cảnh hôn nhiều hơn là nghe nhạc. Vì thế, con số 1,8 triệu view sau 3 ngày của Tóc Tiên thể hiện đúng tính chất của dự án này.

Câu chuyện trong MV giúp Tóc Tiên nhanh chóng gây sốt.

Giọng ca sinh năm 1989 đang bám sát Binz và Sơn Tùng M-TP. Đây là sự trở lại tích cực của Tóc Tiên sau giai đoạn dài chật vật tìm ra một sản phẩm đủ sức cạnh tranh ở tốp đầu âm nhạc thịnh hành ở nền tảng YouTube. Liệu MV Người còn thương em không có cải thiện vị trí trên "top trending" và hướng tới mục tiêu lớn hơn trong tương lai, sẽ phụ thuộc vào giá trị cốt lõi chính là âm nhạc.

Ca khúc Người còn thương em không nhận phản hồi khá tiêu cực từ khán giả với chất nhạc cũ kỹ và thiếu hấp dẫn so với các bản hit ở thể loại Ballad trên thị trường. Hiệu ứng của MV rồi sẽ qua đi trong một tuần nữa và thứ cuối cùng còn đọng lại là âm nhạc giống Em.

Tóc Tiên có đánh bại được Binz và Sơn Tùng, hay Binz có vượt mặt Sơn Tùng? sẽ có câu trả lời trong 2-3 ngày tới.

Tiếp theo là loạt sản phẩm được chờ đợi của Noo Phước Thịnh, Chi Pu, Grey D và 52Hz. MV Nhấc máy của Noo Phước Thịnh khởi đầu tốt, leo tốp thịnh hành nhanh nhưng từ dấu mốc tốp 12 bắt đầu tăng tiến chậm. MV của Chi Pu chưa tạo ra hiệu ứng đủ mạnh ở giai đoạn đầu dù sản phẩm đầu tư kinh phí rất lớn. Các hiện tượng như 52Hz và Grey D đang bị lu mờ khi đường đua có quá nhiều tên tuổi lớn.

Cuộc cạnh tranh giữa Sơn Tùng, Binz, Tóc Tiên và loạt MV khác đã giúp thị trường nhạc Việt "rã đông" sau nửa năm. Thị trường sẽ tiếp tục nóng vào tháng 7 khi 2 game show Anh Trai trở lại, có thể tái hiện cuộc đua song mã tương tự cơn sốt cách đây 2 năm.