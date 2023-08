Toàn cảnh điểm chuẩn đại học năm 2023: Nhóm ngành công nghệ "lên ngôi", xuất hiện ngành tăng gần 11 điểm!

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT. Theo ghi nhận, đa số ngành học "hot", được ưa chuộng trong các năm qua vẫn có điểm chuẩn ở mức cao, thậm chí có ngành thủ khoa toàn khối cũng không thể trúng tuyển.

Nhóm ngành Công nghệ: Cao kỷ lục!

Là một trong những ngành hot quy tụ rất nhiều thí sinh đăng ký nên nhóm ngành Công nghệ đã chứng kiến mức điểm cao kỷ lục, cùng với việc cạnh tranh gay gắt giữa các bạn thí sinh.

Điển hình như ở Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là ngành CNTT: Khoa học Máy tính (29,42 điểm, tức thí sinh phải đạt hơn 9,8 điểm/môn mới có thể trúng tuyển). Với mức điểm như vậy cùng với cách tính điểm riêng của trường, 2 thủ khoa toàn khối A00 cũng không thể trúng tuyển vào ngành này của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Xếp sau đó là ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) với 28,8 điểm. Nhiều ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cao trên 28 là Kỹ thuật máy tính (IT2), An toàn không gian số (Chương trình tiên tiến), Công nghệ thông tin (Global ICT)…

Còn tại trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn dao động 25,4 - 27,8 điểm. Trong đó, ngành Trí tuệ nhân tạo soán ngôi ngành Kỹ thuật phần mềm, dẫn đầu với 27,8 điểm. Ngành Khoa học dữ liệu xếp sau với 27,1 điểm, giảm nhẹ 0,4 điểm so với năm ngoái. Các ngành còn lại giảm từ 0,5 - 1,25 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn: Mất "ngôi vương"

Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi môn các môn trong tổ hợp khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Đại lý) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tương đối khó, đặc biệt là môn Địa lý. Đề thi môn này có nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh phải có năng lực và kỹ năng giải quyết vấn đề, tránh được tình trạng học thuộc, học tủ, học mẹo. Các câu hỏi phân hóa thí sinh đòi hỏi học sinh phải có tư duy mạch lạc, có kiến thức xã hội rộng, có năng lực giải quyết vấn đề và tư duy phản biện cao.

Vậy nên, theo số liệu thống kê từ dữ liệu điểm thi năm 2023, đỉnh phổ điểm khối C00 rơi vào khoảng 19,1 đến dưới 20,1 điểm. Có 3682 thí sinh đạt điểm trong ngưỡng 26,1 đến dưới 27,1 (năm ngoái là hơn 9.200 thí sinh), và 3 thí sinh đạt điểm trong khoảng từ 29,1 - 30 điểm. Điều này khiến điểm chuẩn nhiều ngành khối C00 năm nay giảm nhiệt.

Tiêu biểu, 3 ngành lấy điểm chuẩn 29,95 tổ hợp C00 năm ngoái của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đều giảm lần lượt: Hàn Quốc học (28,25 điểm; giảm 1,7 điểm); Đông phương học (28,5 điểm; giảm 1,45 điểm); Quan hệ công chúng (28,78 điểm; giảm 1,17 điểm). Năm nay, chỉ còn duy nhất ngành Quan hệ công chúng của trường còn nằm trong top 5 ngành có điểm chuẩn cao nhất 2023.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tương tự, điểm chuẩn năm 2023 của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với ngành Truyền thông đa phương tiện là 28,68 điểm, khối C00 (giảm 0,75 điểm so với năm 2022). Tuy nhiên, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp của trường lại chứng kiến điểm chuẩn tăng (38,02 điểm, so với 37,6 điểm khối D78, R26 năm ngoái - theo thang 40 điểm).Trung bình, thí sinh cần đạt trung bình 9,505 điểm/môn mới trúng tuyển.



Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước có điểm chuẩn thấp nhất trường, 23,31 điểm khối A16 và C15 (theo thang điểm 30). Mức này tăng 0,43 điểm so với năm 2023.



Khối ngành Sư phạm: Sư phạm Lịch sử dẫn đầu

Theo ghi nhận, mức điểm chuẩn ở 6 trường Sư phạm lớn của cả nước đều giữ được độ "hot". Trong đó, điểm trúng tuyển ngành Sư phạm Lịch sử năm 2023 vô cùng cao khi có tới 4 trường lấy điểm chuẩn ngành này từ 28 trở lên, trong đó trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cao nhất với 28,58 điểm. Tương tự, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 lấy điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử cao nhất với 28,42 điểm. Biến động mạnh nhất trong nhóm ngành này là ở trường Đại học Vinh, tăng từ 25,75 lên 28,12.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: " Ngành Sư phạm Lịch sử lấy hơn 28 điểm do chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT giảm". Ông Sơn cho biết thêm 16 học sinh đạt giải quốc gia môn Lịch sử đăng ký vào ngành này của trường và đã nhập học trước theo diện xét tuyển thẳng.

Bên cạnh đó, nhóm ngành có điểm chuẩn cao tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội là Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh (27,43 - 27,63 tùy tường khối), Sư phạm Ngữ văn (26,4 - 27,83 tùy tường khối). Ngược lại, trường Đại học Sư phạm TP.HCM lại có điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất 27 điểm.

Khối ngành Kinh tế: Biến động nhẹ

Còn với khối ngành Kinh tế, năm ngoái, các ngành nhóm này gần như đạt đỉnh khi hàng loạt trường lấy điểm chuẩn 27 - 28, năm nay biến động tăng giảm không lớn.

So sánh ngưỡng điểm chuẩn cao nhất của năm 2022 và 2023 của 4 trường đại học đào tạo về kinh tế top đầu như sau: Đại học Ngoại thương (tăng 0,1 điểm); Đại học Kinh tế Quốc dân (giảm 0,95 điểm); Học viện Tài chính (giảm 0,03 điểm); Học viện Ngân hàng (giảm 1,75 điểm).

Học viện Tài chính

Khối ngành Công an: Không còn "cao vút"

Đây là năm thứ hai 8 trường khối công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân. Điểm bài thi đánh giá chiếm 60% và tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT chiếm 40%, được quy đổi về thang 30. Do cách tính mới, cả 8 trường đều giảm điểm chuẩn.

Năm 2023, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân có điểm chuẩn cao nhất với 24,94 điểm đối với nữ và 23,41 điểm đối với nam. Thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế với 14,01 điểm đối với thí sinh nam. Nhìn chung điểm chuẩn ngành Công an có giảm so với năm 2022.

Khối ngành Y tế: Giảm so với năm ngoái

Dù vẫn thuộc nhóm có điểm chuẩn cao năm nay nhưng điểm trúng tuyển vào nhóm ngành Y Dược giảm so với năm ngoái. Như với Đại học Y Hà Nội, điểm trúng tuyển 19 - 28,15 vào năm ngoái thì năm nay là 19 - 27,73. Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh đăng ký vào ngành Y khoa chỉ cần đạt 26 điểm. Ngành này đào tạo ở phân hiệu Thanh Hóa lấy 26,39.

Tương tự mọi năm, ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao thứ hai với 27,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Điều dưỡng ở phân hiệu Thanh Hóa với 19 điểm.

Năm 2023, trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 600 chỉ tiêu (nhiều hơn 50 chỉ tiêu so với năm 2022). Trong đó, dành 211 chỉ tiêu xét theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn đứng đầu với 26,8 điểm (tương đương 8,9 điểm/môn). So với điểm sàn trước đó điểm chuẩn năm nay có ngành thấp hơn gần 1 điểm.

Nhiều ngành học điểm chuẩn 2023 tăng đến 4 - 11 điểm

Năm nay, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) ghi nhận màn nhảy vọt điểm chuẩn của một số ngành thuộc lĩnh vực Khoa học sự sống và Khoa học tự nhiên so với năm 2022 như: ngành Sinh học lấy 21,5 (tăng 4,5 điểm), ngành Sinh học chất lượng cao tăng 4 điểm. Ngành Hải dương học, Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học tăng 2 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM hầu hết các ngành đều tăng sốc hơn 10 điểm so với năm 2022. Trong đó, ngành Cơ khí ôtô, Cơ điện tử ôtô lấy 25,5 điểm, tăng 10,5 điểm so với năm ngoái. Ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Logicstic và vận tải đa phương thức cùng lấy điểm chuẩn 25,65 - cao nhất trường, tăng 6,65 - 8,65 điểm so với năm trước.

Nhiều ngành khác lấy chuẩn từ 24 trở lên như Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế vận tải, Kỹ thuật điện, Ngôn ngữ Anh, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điều khiển tự động hóa... tăng 7,5 - 10 điểm. Những ngành còn lại mức tăng 4 - 6 điểm.

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Lý giải việc điểm chuẩn tăng đột biến, lãnh đạo trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cho biết có nhiều nguyên nhân khiến điểm chuẩn trường tăng như: điểm thi của thí sinh năm nay tốt hơn, học phí của trường thấp, nhiều năm không tăng, điểm sàn xét hồ sơ cũng tăng hơn so với năm trước 4 - 6 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia tất cả các ngành đều tăng so với năm ngoái. Trong đó, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước tăng 6 điểm (tổ hợp D14, C00, C19, C20) so với năm ngoái. Ngành Chính trị học tăng 6,25 điểm ở tổ hợp D01, tăng 5,25 điểm ở tổ hợp C00, C14, C20.

