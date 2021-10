Toàn cảnh 4 ổ dịch Covid-19 tại Hà Nội: Liên quan tiệm cắt tóc, đám ma và nhiều cơ quan

Ổ dịch liên quan đám ma tại huyện Mê Linh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 27/10 ghi nhận chùm ca bệnh liên quan đám ma tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Theo CDC, ca chỉ điểm là người đàn ông 56 tuổi, có tiền sử tiếp xúc với 1 trường hợp test nhanh dương tính (về từ Hà Giang) khi cùng dự đám ma. Ngày 26/10, ông được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ca chỉ điểm, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy vết, phát hiện thêm 2 người khác cùng có lịch sử tiếp xúc với ca test nhanh người Hà Giang; 4 người trong 2 ngày 23-24/10 dự đám ma tại thôn Bạch Trữ. Ngày 26/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm, đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, chuỗi ca bệnh này hiện có 7 ca dương tính, phân bố tại xóm Dọ (2), xóm Soi (2), xóm Mở Ngòi (2) và xóm Đường (1).

Qua điều tra, chính quyền địa phương truy vết được 67 F1 tại 2 huyện Mê Linh (58) và Sóc Sơn (9). 1.367 người liên quan khác hoặc trong khu vực phong tỏa, cụ thể huyện Mê Linh (1.361) và huyện Sóc Sơn (6).

UBND xã Tiến Thắng đã khoanh vùng, thành lập 8 chốt kiểm soát y tế, cách ly tạm thời 1.712 hộ dân với 8.262 nhân khẩu tại thôn Bạch Trữ. CDC Hà Nội thông báo tìm người đến đám tang cụ Nguyễn Thị Si và đám cưới gia đình ông Nguyễn Thế Trị (cùng ở thôn Bạch Trữ) vào ngày 23 và 24/10.

Biểu đồ ca nhiễm tại Hà Nội tính đến 18h ngày 27/10 (Ảnh: CDC Hà Nội)

Ổ dịch phức tạp nhất hiện nay tại huyện Quốc Oai

Ngày 24/10, huyện Quốc Oai bất ngờ phát hiện 6 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, đều là cán bộ công tác tại các cơ quan như Toà án nhân dân huyện Quốc Oai, Công an huyện và UBND thị trấn Quốc Oai.

Ca chỉ điểm là người phụ nữ 40 tuổi trú tại xã Sài Sơn, công tác tại Toà án nhân dân huyện. Ngày 21/10, chị xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ, đến ngày 23/10 cùng chồng tới Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai khám. Cả 2 test nhanh dương tính. CDC Hà Nội sau đó trả kết quả người vợ khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Quốc Oai phong toả 5 khu dân cư và 3 trụ sở đơn vị: Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện và UBND thị trấn. Đồng thời khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc, thông báo và phối hợp với cơ quan y tế các xã, thị trấn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Ổ dịch tại huyện Quốc Oai hiện đã tăng lên 37 ca dương tính SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa: Đặng Thủy)

Tính đến hết ngày 27/10, CDC Hà Nội cho biết ổ dịch này có tổng 37 ca dương tính, phân bố theo quận, huyện, thị xã: Quốc Oai (25), Thanh Oai (6), Hà Đông (4), Sơn Tây (1) và Ba Đình (1).

Các bệnh nhân phân bố theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận, gồm: Công an huyện Quốc Oai (4), Toà án nhân dân huyện Quốc Oai (7), UBND thị trấn Quốc Oai (1), Công an thị trấn Quốc Oai (1), Công an xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai (1), Chi cục Thi hành án huyện Quốc Oai (1), Toà án huyện Thanh Oai (1) và các khu vực khác (21).

Cơ quan chức năng điều tra được 679 F1, 3.703 người liên quan khác đối với 37 F0. Huyện Quốc Oai cũng nhiều lần phát thông báo khẩn, tìm người từng đến các địa điểm có F0.

Chuyên gia nhận định ổ dịch huyện Quốc Oai rất phức tạp, thời gian tới có thể vẫn sẽ ghi nhận thêm các ca bệnh lẻ tẻ. Tuy nhiên, ổ dịch cơ bản được khoanh vùng, khó bùng phát mạnh. Việc lây nhiễm giữa các cán bộ thường xuyên tiếp xúc nhiều nên phát sinh nhiều F1 và F2. Không chỉ ở huyện Quốc Oai mà còn có các khu vực khác như huyện Thanh Oai, quận Hà Đông.

Cũng theo chuyên gia này, việc bùng phát ổ dịch tại huyện Quốc Oai không ảnh hưởng đến lộ trình nới lỏng, tiến tới trạng thái "bình thường mới" của Thủ đô.

Ổ dịch Hair Salon Mẹ Ớt

CDC Hà Nội trưa 23/10 ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, là nhân viên làm tóc tại Hair Salon Mẹ Ớt, số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa.

Nam thanh niên 29 tuổi ngày 19/10 xuất hiện triệu chứng sốt, đến ngày 22/10 khám tại Bệnh viện Đống Đa được làm test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định RT-PCR dương tính.

Sau đó, 3 nhân viên khác tại tiệm cắt tóc cũng được xác định mắc Covid-19. Cơ quan chức năng phong toả tạm thời địa điểm này, thông báo khẩn tìm người từng đến đây từ ngày 8/10 đến 22/10.

Từ ngày 25 đến 27/10, quận Hoàng Mai ghi nhận 8 F0 liên quan Hair Salon Mẹ Ớt tại phường Yên Sở (1) và Lĩnh Nam (7). Cơ quan chức năng cho biết, nguồn lây của chuỗi ca bệnh từ một nhân viên của tiệm từng được thuê đến làm tóc cho chủ một doanh nghiệp trên địa bàn.

Để phòng, chống dịch Covid-19, UBND phường Lĩnh Nam phát đi thông báo khẩn, tìm người từng đến kho trung chuyển tại trụ cầu H3, gầm cầu Thanh Trì, tổ 2 phường Lĩnh Nam, trong thời gian từ ngày 16/10 đến 25/10.

Ngoài ra, phường Lĩnh Nam còn công bố các địa điểm nguy cơ cao có liên quan ca dương tính, gồm: Ngã tư chợ Cầu Nghè - Lĩnh Nam; Chợ Nam Dư đoạn đầu ngõ 95 Nam Dư; Nhà thuốc tại 662 Lĩnh Nam; Hàng tạp hóa số 59, ngõ 649 Lĩnh Nam; Quán cà phê số 4, ngõ 649 Lĩnh Nam.

Cơ quan chức năng phong tỏa kho trung chuyển tại trụ cầu H3, gầm cầu Thanh Trì, tổ 2 phường Lĩnh Nam (Ảnh: Đặng Thủy)

Ổ dịch ngõ 67 Giáp Bát, liên quan nhân viên hành chính Bệnh viện 108

Tối 22/10, CDC Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, là vợ chồng nhân viên hành chính công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cụ thể, người chồng 46 tuổi - ca bệnh đầu tiên, là cán bộ của khoa Khám bệnh Đa khoa, hàng ngày đi làm tại bệnh viện. Ngày 20/10, anh xuất hiện triệu chứng ngứa mũi, được Bệnh viện 108 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Người vợ 42 tuổi là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc Anh Thư, số 9 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Ngày 21/10, sau khi chồng dương tính, chị cùng 2 con được đưa vào Bệnh viện 108 cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả chị dương tính, 2 người con âm tính.

Từ 2 ca chỉ điểm, bệnh viện xét nghiệm và phát hiện thêm 4 F1 trong khu cách ly chuyển thành F0, có 2 người xét nghiệm lần 4 mới dương tính. Họ đều là những nhân viên làm việc cùng và tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên.

Tính đến nay, chuỗi lây nhiễm liên quan Bệnh viện 108 đã có tổng 6 F0, trong đó 5 người là nhân viên bên trong BV, ca còn lại là người nhà.



Từ ngày 23/10 đến nay, bệnh viện đã lấy 5.131 mẫu xét nghiệm, kết quả tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội phong tỏa nhiều địa điểm sau khi ghi nhận các ca Covid-19 trong cộng đồng (Ảnh minh họa: Đặng Thủy)

Bệnh viện 108 đã tổ chức phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi làm việc và di chuyển của các F0. Đồng thời báo cáo các ca bệnh với Cục Quân y, CDC Hà Nội và địa phương để phong tỏa, cách ly, truy vết tại nơi cư trú.

Hiện tại, ngoài khu vực phong tỏa, các khu vực khác của Trung tâm Khám bệnh Đa khoa và điều trị theo yêu cầu hoạt động khám chữa bệnh được triển khai bình thường, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Ngoài ra, theo báo cáo của CDC Hà Nội, tính đến tối 27/10, có 45 người về từ các tỉnh có dịch được xác định mắc Covid-19, phân bố tại nhiều quận, huyện; từ đó ghi nhận 16 ca nhiễm thứ phát do tiếp xúc gần hoặc liên quan những người này.

Từ việc cô gái F0 về từ TP.HCM đến nhà bạn trên phố Đình Ngang không tuân thủ quy định và lây nhiễm cho những người khác, CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân về từ các tỉnh, thành có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội. Đồng thời luôn thực hiện thông điệp 5K; khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng 4.231 ca Covid-19, trong đó 1.658 ca cộng đồng và 2.573 người đã được cách ly.