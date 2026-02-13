Toàn bộ thông tin về Meituan - "ông vua" giao đồ ăn hàng đầu ở Trung Quốc nghi vấn sắp vào Việt Nam

Thông tin Meituan - tập đoàn công nghệ vận hành nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc thành lập pháp nhân và bắt đầu tuyển dụng nhân sự tại TP.HCM đang thu hút sự chú ý của thị trường. Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Công nghệ Meituan đã được thành lập tại phường An Khánh, TP.HCM và đi vào hoạt động từ tháng 11/2025, với người đại diện pháp luật là ông Xing Yu (quốc tịch Trung Quốc). Ngành nghề đăng ký chính thuộc lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính. Cùng thời điểm, trên nền tảng tuyển dụng TopCV xuất hiện tin đăng tuyển vị trí Phát triển kinh doanh (Business Development – BD).

Việc doanh nghiệp này lập pháp nhân và tuyển dụng tại TP.HCM làm dấy lên đồn đoán rằng Meituan có thể đang chuẩn bị những bước đi đầu tiên để gia nhập thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường giao đồ ăn trong nước vốn đã cạnh tranh gay gắt, việc một tập đoàn công nghệ đa dịch vụ hàng đầu Trung Quốc có dấu hiệu thâm nhập lập tức khiến dư luận tò mò: Meituan thực sự “khủng” đến mức nào? Và người đứng sau tập đoàn này là ai?

Meituan như một "gã khổng lồ" - đứng hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ giao hàng ở Trung Quốc, đặc biệt là giao đồ ăn. Ảnh: Sohu.

Meituan - "ông vua" giao đồ ăn hàng đầu ở Trung Quốc

Meituan hiện tại đang được xem như "gã khổng lồ", "đế chế" giao hàng hàng đầu tại Trung Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực giao đồ ăn, đặt phòng khách sạn, du lịch, mua sắm theo nhóm và giao hàng tức thì.

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 4/3/2010, có trụ sở chính tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ban đầu, đây chỉ là một website mua theo nhóm (group-buying) lấy cảm hứng từ mô hình Groupon của Mỹ. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, Meituan đã mở rộng nhanh chóng và tái định vị trở thành nền tảng công nghệ kết nối người tiêu dùng với các dịch vụ địa phương.

Bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 2015 khi Meituan sáp nhập với Dianping - nền tảng đánh giá nhà hàng nổi tiếng tại Trung Quốc tạo thành thực thể mới thống lĩnh mảng dịch vụ đời sống. Thương vụ này giúp Meituan mở rộng tệp khách hàng, dữ liệu và hệ sinh thái thương nhân ở quy mô chưa từng có.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Meituan được chia thành ba mảng chính, gồm:

- Food Delivery (Giao đồ ăn): mảng cốt lõi và tạo doanh thu lớn nhất

- In-store, Hotel & Travel (Dịch vụ tại chỗ, khách sạn và du lịch): bán voucher, vé, đặt chỗ

- New Initiatives & Others (Các sáng kiến mới): bao gồm dịch vụ thanh toán tích hợp, hệ thống ERP nền tảng đám mây, giải pháp chuỗi cung ứng, tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, logistics và vận tải nội đô.

Doanh nghiệp này nổi tiếng ở mảng giao đồ ăn. Nguồn: chinatimes

Khác với các ứng dụng chỉ tập trung vào giao đồ ăn, Meituan xây dựng một hệ sinh thái khép kín phục vụ gần như toàn bộ nhu cầu tiêu dùng địa phương: từ ăn uống, giải trí, du lịch đến quản trị vận hành cho doanh nghiệp. Sau khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong năm 2018, Meituan nhanh chóng gia nhập nhóm các tập đoàn Internet hàng đầu Trung Quốc.

Meituan được xem là nền tảng giao đồ ăn số một, chiếm khoảng 65-70% thị phần giao đồ ăn online, vượt xa các đối thủ như Ele.me. Theo số liệu cuối năm 2024 của Meituan, có hơn 770 triệu người dùng giao dịch hằng năm; khoảng 14,5 triệu merchant (thương nhân/người bán hàng) hoạt động trên nền tảng. Quy mô này cho thấy độ phủ gần như toàn quốc. Ở nhiều thành phố lớn, Meituan gần như trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tiêu dùng đô thị.

Quy mô nhân sự của Meituan cũng đang lớn mạnh thêm từng ngày. Tính đến năm 2025, doanh nghiệp này có hơn 108.900 nhân viên toàn thời gian, cùng với đó là hàng triệu shipper và tài xế giao hàng.

Nền tảng này xử lý hàng chục triệu đơn hàng mỗi ngày trên khắp Trung Quốc. Ở các đại đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến, việc đặt đồ ăn, đặt phòng hay mua sắm nhanh qua Meituan đã trở thành thói quen thường nhật.

Với quy mô người dùng, merchant và nhân sự như vậy, Meituan không chỉ là một ứng dụng giao hàng, mà là một hệ sinh thái tiêu dùng đô thị toàn diện.

Theo thống kế trên Forbes, năm 2025, doanh thu của Meituan chạm mốc 46,9 tỷ USD (hơn 1,2 triệu tỷ đồng), lợi nhuận: 5 tỷ USD.

Quy mô doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi năm cho thấy tiềm lực tài chính rất lớn. Đây là mức đủ để Meituan triển khai các chiến lược mở rộng thị trường dài hơi, kể cả việc chấp nhận cạnh tranh về giá trong giai đoạn đầu gia nhập một quốc gia mới.

Người đứng đầu Meituan lọt top 100 người giàu nhất Trung Quốc

Người sáng lập và hiện là Chủ tịch kiêm CEO của Meituan là Wang Xing (Vương Hưng), sinh năm 1979 tại Phúc Kiến, Trung Quốc.

Chủ tịch kiêm CEO của Meituan - ông Wang Xing. Nguồn: Baidu.

Ông tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Thanh Hoa - một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc, trước khi sang Mỹ du học ngành Kỹ thuật máy tính tại Đại học Delaware.

Tuy nhiên, thay vì theo đuổi con đường học thuật lâu dài, Wang Xing quyết định trở về Trung Quốc khởi nghiệp vào đầu những năm 2000, khi Internet nước này bắt đầu bùng nổ. Trước Meituan, ông từng sáng lập nhiều dự án công nghệ như Xiaonei (mạng xã hội cho sinh viên, sau này phát triển thành Renren) và Fanfou - nền tảng microblog được ví như “Twitter của Trung Quốc”. Dù thu hút được người dùng ban đầu, các dự án này gặp khó khăn về vốn và chính sách, buộc ông phải bán lại hoặc đóng cửa.

Những thất bại liên tiếp không khiến Wang Xing từ bỏ. Năm 2010, ông thành lập Meituan với tư duy thận trọng hơn: kiểm soát chi phí, tập trung vào dòng tiền và xây dựng đội ngũ vận hành mạnh. Trong giai đoạn Trung Quốc bùng nổ hơn 5.000 website mua theo nhóm, Meituan là một trong số ít doanh nghiệp trụ vững và phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Wang Xing, Meituan chuyển mình từ mô hình mua theo nhóm sang nền tảng giao đồ ăn, sau đó mở rộng sang toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ địa phương. Tầm nhìn dài hạn và chiến lược mở rộng từng bước giúp doanh nghiệp này dần thống lĩnh thị trường nội địa.

Nhờ nắm giữ lượng lớn cổ phần tại Meituan, Wang Xing được xem là một trong những tỷ phú tự thân nổi bật của Trung Quốc. Năm ngoái, doanh nhân này đứng thứ 55 trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc do Forbes công bố với khối tài sản ước tính khoảng 8,5 tỷ USD (hơn 220 nghìn tỷ đồng).

Tính đến giữa tháng 2/2026, tài sản ròng của CEO Wang Xing được ước tính khoảng 7,4 tỷ USD.

Nguồn: Baidu, Forbes, Meituan.