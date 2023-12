Tọa độ “quẩy hết mình” phía Đông Thủ đô dành cho giới trẻ dịp Giáng sinh

Điểm "hạ cánh" cho những cuộc du hành Á - Âu

Những địa điểm quen thuộc vào mỗi dịp Giáng sinh như phố Hàng Mã, Hồ Gươm, phố cổ qua thời gian không còn là điểm hẹn bậc nhất cho những cuộc hò hẹn, vui chơi của giới trẻ Hà thành dịp cuối năm. Nguyên nhân chủ yếu là bởi quá tải lưu lượng khách và không gian chật hẹp. Thay vào đó, những tọa độ ăn chơi mới đã dần "soán ngôi", tiêu biểu như cái tên Ocean City đang là "chốn đi về" khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn khi sở hữu hàng loạt các công trình kiến trúc, artwork đặc sắc, trình diễn ánh sáng, mapping hay thường xuyên diễn ra các lễ hội trải nghiệm văn hoá sôi động…

Những tháng cuối năm, Ocean City ghi nhận một cuộc "đổ bộ" chưa từng có của các "nhiếp ảnh gia" tìm về để sáng tác các bộ ảnh mang đủ phong cách Á - Âu. Điểm đến hàng đầu tại đây giúp bạn có được những bức hình ưng ý chính là Mega Grand World Hà Nội - nơi "1 bước chân 10 góc sống ảo". Với hậu cảnh là cây cầu Đông - Tây tráng lệ, đứng trên cầu bạn có thể thu trọn vào tầm mắt hoàng hôn nơi phía Đông Thủ đô - những khoảnh khắc đủ sức lay động con tim.

Bước chân vào The Venice, các bạn trẻ sẽ được thỏa thích thả dáng ở những dãy phố kiến trúc Phục Hưng độc đáo, nổi bật. Những ô cửa sổ vòm rộng sắc màu nằm kế bên dòng sông thơ mộng dài gần 1 cây số được lấy cảm hứng từ các dòng kênh của đất nước Ý, đan xen sắc màu cổ điển và hiện đại. Một trải nghiệm khác đó là thư thái ngồi trên những con thuyền Gondola, lướt trên sông Venice để được thưởng ngoạn khung cảnh lãng mạn của những ngôi nhà màu sắc soi mình xuống dòng nước trong xanh.

Mega Grand World Hà Nội giống như một "thế giới thu nhỏ" hội tụ vẻ đẹp của các thành phố nổi tiếng bậc nhất thế giới. Chỉ cần bước qua cầu Đông - Tây, những trái tim dành tình yêu cho xứ sở kim chi sẽ tìm thấy "lãnh địa" của mình là phân khu K-Town, tái hiện hoàn hảo không khí của phố đêm Gangnam, phố văn hóa Itaewon, phố nghệ thuật Hongdae…

Dấu ấn Hàn Quốc tại đây được tạo nên bởi các cụm artwork theo phong cách đương đại, với tượng Gấu đỏ khổng lồ, Gấu Brown Thỏ Cony, đàn bướm tương tác phát sáng trong đêm kết hợp cùng những linh vật đậm nét truyền thống như trống Bát Nhã, tượng người mặc Hanbok hay tượng Haechi - biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc theo quan niệm của người Hàn. Tại sự kiện "Kday in Ktown" vừa được tổ chức vào tháng 11 vừa qua, những cụm tác phẩm nghệ thuật này đã mang đến cho nhiều bạn trẻ những bức ảnh gây "bão like" trên mạng xã hội.

Mega Grand World Hà Nội sẽ là "thỏi nam châm" trải nghiệm thu hút giới trẻ 24/7 về phía Đông Hà Nội

Ocean City nói chung và Mega Grand World Hà Nội nói riêng còn là nơi mang tới cho du khách những phút giây thăng hoa cảm xúc trong các lễ hội đẳng cấp quốc tế cùng chuỗi sự kiện kéo dài tới 79 ngày. Khởi động là đại nhạc hội La Fiesta Night với sự góp mặt của ca sĩ Văn Mai Hương, quán quân Vietnam Idol 2023 Hà Văn Huy và show diễn đa trải nghiệm "The Grand Voyage - Chuyến hải trình khám phá thương cảng phồn hoa" sẽ được khai màn nhân dịp khai trương chính thức Mega Grand World Hà Nội ngày 21/12. Tiếp sau đó là hàng loạt sự kiện bom tấn như Lễ hội khám phá Nhật Bản Japan Wave; Đại nhạc hội Mega Grand World Countdown 2024 và chương trình "Đón Tết Như Ý - Giáp Thìn 2024" kéo dài tới hết tháng 2/2024 nhằm tôn vinh các giá trị Tết Việt truyền thống…

Mua sắm, giải trí "mệt nghỉ" suốt 365 ngày trong năm

Không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc vui chơi ấn tượng và ngập tràn cảm xúc, Ocean City còn mang tới những trải nghiệm mua sắm, giải trí thời thượng với việc hình thành các tổ hợp mua sắm - giải trí sánh ngang với các con phố thương mại sầm uất hàng đầu thế giới. Đáng chờ đợi là sự đổ bộ của hơn 300 thương hiệu lớn tại Mega Grand World Hà Nội với đa dạng ngành hàng, đáp ứng đủ mọi nhu cầu, từ ẩm thực, đến mua sắm, dịch vụ, vui chơi giải trí, thưởng thức văn hóa nghệ thuật.

Hàng chục nhãn hàng thời trang đình đám đã lựa chọn "dịch chuyển" tới đây như Queen Beauty, Ecochic, Dirty, Coins Tatgolf, Lug.vn, Adidas, Eva Beauty, Crocs…. Cùng với đó là sự hội tụ của hàng trăm thương hiệu ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước như Bia Tự do, Wang, Nét Huế, Bò Tơ Quán Mộc, Mekong Food Story…tạo nên thiên đường ẩm thực "thả ga" cho những tín đồ ăn uống.

Các thương hiệu hot hit của giới trẻ đổ bộ bờ Đông biến Ocean City trở thành thành phố "ăn chơi không nghỉ"

Từ tháng 1/2024, Ocean City tiếp tục chào đón sự có mặt của Tổ hợp TMDV Center Point. Đây là nơi quy tụ hơn 200 nhãn hàng gồm đủ các lĩnh vực dịch vụ, F&B, bán lẻ, thời trang,… Khi chính thức đi vào hoạt động, kết nối với Mega Grand World Hà Nội và các tiện ích điểm nhấn của Ocean City như quảng trường Kinh đô Ánh sáng, công viên VinWonders Hà Nội Water Park và VinWonders Hà Nội Wave Park , Ocean City sẽ giải đáp mọi câu hỏi "Hôm nay chơi gì, đi đâu?" của các bạn trẻ ngay tại 1 điểm đến giải trí - mua sắm - trải nghiệm bậc nhất phía Đông Hà Nội.

Mang đến cơ hội trải nghiệm "thành phố điểm đến" Ocean City với hàng loạt trải nghiệm vui chơi giải trí đầy sức hút, hiện Vingroup đã triển khai các chuyến xe VinBus kết nối trực tiếp nội đô tới phía Đông Hà Nội như E01, E02, E03 tới E09. Cùng với đó là các chuyến xe VinBus miễn phí di chuyển trong Ocean City với tần suất 15 phút/chuyến từ Vinhomes Ocean Park 1 qua Vinhomes Ocean Park 2 và 3, tạo sự tiện lợi kết nối - hấp lực "khó chối từ" mùa lễ hội cuối năm.