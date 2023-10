Tòa có thể tuyên bà Nguyễn Phương Hằng được bồi thường bao nhiêu?

Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND cùng cấp đề nghị làm rõ 6 nội dung liên quan đến vụ án.

Công an TP HCM đã thực hiện việc lấy lời khai bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) vì hai người cho rằng bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977) và ông Trần Văn Sỹ (1957) đã xúc phạm đến cá nhân, Công ty Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu.

Ngoài ra, vợ chồng bà Hằng yêu cầu bà Hàn Ni và ông Sỹ bồi thường thiệt hại từ 300 tỉ đồng đến 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, vợ chồng bà Hằng chưa gửi tài liệu chứng minh thiệt hại. Nhiều người băn khoăn trong trường hợp bà Hằng, ông Dũng không đưa ra được hồ sơ, bằng chứng chứng minh thiệt hại vậy luật quy định sẽ bồi thường tối đa bao nhiêu.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm

Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau:

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm:

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Điều 9 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP có hướng dẫn về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định.

Từ trại tạm giam, bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáo ông Dũng "lò vôi"

Đồng thời, người gây ra thiệt hại phải khắc phục một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.



Lúc bà Hằng và ông Dũng bị xúc phạm thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Do đó trường hợp không thỏa thuận được thì bồi thường tổn thất về tinh thần không quá 14.900.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng thì khi xét xử, tòa án sẽ tính đến phương án có lợi cho bị hại nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng nếu được bồi thường thiệt hại cao nhất cũng chỉ 18 triệu đồng.

Kết luận điều tra thể hiện từ tháng 9-2021 đến tháng 2-2022, ông Sỹ và bà Hàn Ni sử dụng mạng xã hội để đăng clip về vợ chồng bà Hằng, Công ty Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu.

Công an TP HCM xác định bà Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân, tổ chức. Ông Sỹ đã đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Dũng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Hằng.