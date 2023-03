tlinh bắn tiếng Anh cực mượt trên show quốc tế, dân tình "quay xe" bảo vệ hậu tranh cãi lời nhạc sáo rỗng

Phỏng vấn gây sốt của tlinh:

I think I grew up in a setting where English is very important to learn. I think in English. My thinking mind is in English. There are a lot of things that I want to convey and deliver to the Vietnamese community through my voice.

So I’ve had to try to translate all of my thoughts into Vietnamese. The more I do it, the more I get used to it. I feel like it’s a very beautiful language to speak and to sing in.

Tạm dịch: Tôi nghĩ mình lớn lên trong một môi trường mà việc học tiếng Anh vô cùng quan trọng. Tôi suy nghĩ bằng tiếng Anh. Khả năng tư duy của tôi cũng bằng tiếng Anh. Tôi mong muốn được truyền tải nhiều thông điệp đến với cộng đồng người Việt Nam bằng giọng hát của mình.

Vì vậy, tôi phải cố gắng phiên dịch những suy nghĩ của mình ra tiếng Việt. Càng làm vậy, tôi càng cảm thấy quen thuộc hơn và cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của tiếng Việt cả trong tiếng nói lẫn lời hát.