Tình trẻ của Ngô Thanh Vân đích thân phản ứng về bức ảnh thời nặng 100kg, nói gì mà khiến netizen rối não?

Kể từ khi hẹn hò với chị đẹp Ngô Thanh Vân, nhất cử nhất động của Huy Trần đều trở thành tâm điểm chú ý của dân tình.

Huy Trần là một trong những trai đẹp nhận được nhiều sự quan tâm ở thời điểm hiện tại

Mới đây nhất, Huy Trần vừa đăng một story trên trang cá nhân, cụ thể anh chia sẻ: "Wondering where they found these old pics of me. Even I don't have them...The Internet is quite scary sometimes. But Yh that was the old 100kg Huy. (Tạm dịch là: Tôi tự hỏi sao họ lại có được những bức ảnh cũ của mình. Trong khi tôi lại không hề có chúng. Thế giới ảo đôi khi thật đáng sợ. Nhưng đúng thật là đã có thời điểm Huy nặng 100kg).

Huy Trần tỏ ra bất ngờ khi hình ảnh trong quá khứ của mình bị đào lại

Ngay sau chia sẻ của anh chàng, hội hóng hớt liền nhanh tay đi tìm hiểu và phát hiện có điều gì đó hơi sai sai. Chuyện là cách đây 2 năm, Huy Trần cũng từng xuất hiện trong một bài báo: "Ảnh quá khứ từng nặng đến 95kg của anh chàng giám đốc soái ca, bạn trai của Rich kid Thảo Nhi Lê". Thời điểm đó, anh không những cung cấp ảnh mà còn nhận trả lời phỏng vấn. Không biết có phải do dạo gần đây Huy Trần đang ngã vào tình yêu với Ngô Thanh Vân nên anh đã quên mất sự việc này hay không?

Trước khi có được body 6 múi săn chắc như hiện tại, Huy Trần từng có khoảng thời gian không kiểm soát được cân nặng của mình

Được biết, trong quá khứ, Huy Trần - người yêu tin đồn của Ngô Thanh Vân từng là một anh chàng có ngoại hình hơi mũm mĩm, cân nặng của anh lên đến gần 100kg. Việc thừa cân làm gương mặt chàng giám đốc trẻ tự triệt tiêu hết các nét đẹp, trông anh có phần chững chạc và già dặn hơn so với tuổi thật. So sánh hình ảnh của Huy Trần trước và sau khi giảm cân thành công ai cũng bật ngửa vì không nghĩ đây là cùng một người.

Việc thừa cân khiến Huy Trần mất đi các đường nét thanh thoát trên gương mặt

Nhờ có chế độ ăn uống khoa học, kết hợp cùng luyện tập mà giờ đây Huy Trần đã "lột xác" cực kỳ ngoạn mục: cơ bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da nam tính, mạnh mẽ. Với hình thể chuẩn thế này không chỉ chị đẹp Ngô Thanh Vân, mà bất cứ cô gái nào cũng phải mê mệt.

Huy Trần ở hiện tại là cực phẩm mà ai cũng mê, không riêng gì gu chị

Ảnh: Tổng hợp