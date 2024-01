Tình mới của Jennie: Nam thần visual không thua V - Kai lại còn học lực khủng, nổi tiếng chỉ nhờ bộ phận này

Nghi vấn Jennie (BLACKPINK) hẹn hò Juyeon (The Boyz) đang là chủ đề gây bão mạng xã hội hiện nay. 2 idol lộ nhiều "hint" hẹn hò, thậm chí còn được cho là tổ chức sinh nhật cùng nhau. Ngay lập tức, nhiều fan đã nhanh chóng đi tìm hiểu profile của Juyeon.

"Bạn trai tin đồn" của Jennie có tên đầy đủ là Lee Juyeon, sinh ngày 15/1/1998 tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nam idol là con cả trong gia đình và có thành tích học tập rất tốt. Ngày còn bé, Juyeon từng là Chủ tịch Hội học sinh ở trường tiểu học và nhận được bằng khen của Chính phủ. Juyeon làm thực tập sinh từ năm 2015, chính thức được ra mắt cùng The Boyz với tư cách main dancer vào năm 2017.

Juyeon sinh năm 1998 tại Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

"Tình tin đồn Jennie" là thành viên nhóm nhạc 11 người The Boyz

Trong nhóm, Juyeon đảm nhận vai trò main dancer, gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng kỹ năng vũ đạo thượng thừa

Dù Juyeon kém tiếng hơn so với dàn bạn trai cũ cực phẩm của Jennie, nhưng không vì thế mà anh thua kém về ngoại hình. Trong The Boyz, Juyeon cùng Younghoon, Hyunjae tạo thành "tam giác bermuda" visual nức tiếng. "Tình tin đồn Jennie" là 1 trong những thành viên nổi tiếng nhất The Boyz, Instagram cá nhân của anh chàng thu hút đến 2,1 triệu lượt người theo dõi chỉ sau 1 tháng thành lập.

Nam thần The Boyz sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ trên sân khấu vừa dễ thương, đáng yêu hết nấc ở ngoài đời. Không những vậy, Juyeon còn sở hữu vóc dáng cao lớn, chiều cao lý tưởng 1m81 cùng bờ vai Thái Bình Dương, đôi chân dài hút mắt khiến các fan không khỏi "sốt xình xịch" mỗi khi nhìn thấy anh chàng.

Juyeon có visual điển trai và tươi sáng, nhưng cũng không kém phần sắc sảo

Nam idol có chiều cao 1m81 lý tưởng...

... cùng bờ vai Thái Bình Dương trứ danh

Juyeon là thành viên hot trong The Boyz nhưng chưa có nhiều hoạt động để thực sự nổi tiếng tại Kpop. Nam idol gây ấn tượng bằng vẻ điển trai, đời tư sạch scandal và đặc biệt là bàn tay to nổi tiếng. Đôi bàn tay đặc biệt của Juyeon từng nhiều lần trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Nam idol có bàn tay to hơn hẳn các thành viên The Boyz và người xung quanh, thậm chí biến mọi vật xung quanh đều trở thành tí hon. Chiếc điện thoại iPhone 12 có kích thước lớn cũng bị bàn tay của anh chàng ôm trọn. Nam idol này cũng có thể cầm iPad Pro bằng 1 tay, chai nước, thú cưng vào tay anh chàng cũng hoá bé nhỏ đến bất ngờ. Các thành viên The Boyz và người hâm mộ đều "chào thua" Juyeon trong thử thách đọ tay.

Nam idol khiến chiếc điện thoại iPhone 12 biến mất...

... đồng thời cầm iPad Pro chỉ bằng 1 tay

Cún cưng, chai nước đều hóa tí hon trong tay anh chàng

Fan và các thành viên The Boyz không có cửa chiến thắng Juyeon trong thử thách đọ tay

Nguồn: Koreaboo, YouTube