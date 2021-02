Tình Bạn Diệu Kỳ nay đã có phiên bản bolero "Dân Ca Diệu Kỳ", nghe ám ảnh hơn cả bản gốc còn có MV thắm duyên trữ tình hết sức

Những ngày này, chắc chắn đi đâu, sử dụng MXH nào, bạn đều dễ dàng bắt gặp giai điệu "Đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhớ" từ ca khúc Tình Bạn Diệu Kỳ được netizen sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Thật vậy, với đoạn điệp khúc dễ gây nghiện từ AMEE cùng 2 phần rap độc đáo từ Ricky Star - Lăng LD, kết hợp với nội dung ca khúc quá đáng yêu, Tình Bạn Diệu Kỳ chắc chắn đang là ca khúc viral nhất MXH trong thời điểm hiện tại!

Tình Bạn Diệu Kỳ - Ricky Star x Lăng LD x AMEE

Và tất nhiên, ca khúc nào càng viral, netizen lại càng có dịp tung hết sức sáng tạo để "chế cháo" 1001 phiên bản khác nhau. Trong số ấy, chắc chắn Tình Bạn Diệu Kỳ phiên bản bolero đang là bản nhạc chế khiến người nghe thấy... "tiền đình" nhất nhưng lại có sức lan toả lớn nhất, thậm chí nhiều khán giả nghe xong còn ví von: "Nghe xong quên luôn cả bản gốc!"

Tình Bạn Diệu Kỳ (phiên bản bolero)

Tình Bạn Diệu Kỳ (phiên bản bolero) viral cả trên TikTok

Quên đi những âm thanh điện tử rộn rã của bản gốc đi! Phiên bản đang được chia sẻ chóng mặt mang đậm không khí.. tình thắm duyên quê, vẫn là những giai điệu cũ không lẫn vào đâu được nhưng được "nhào nặn" cực kì lầy lội để phù hợp với dòng nhạc bolero trữ tình. Đặc biệt, câu hát tiếng Anh "You make me feel live, I got everything" đã được Vietsub thành "Zìu mách mi phiu lai ai gót evè rì thinh"!

AMEE, Ricky Star và Lăng LD khi nghe được phiên bản này hẳn không biết nên khóc hay nên cười vì Tình Bạn Diệu Kỳ lúc này trở thành một ca khúc trữ tình dân ca đậm đà hương lúa chín. Đã vậy, chả biết ai lại ghép được một MV thắm đượm tình quê, khớp đến từng con chữ vào đoạn nhạc chế như trên nữa...

Netizen không khỏi ôm bụng cười trước phiên bản Tình Bạn Diệu Kỳ quá "bá đạo" này. Rất nhiều bình luận cho rằng nghe xong bản này tự dưng quên béng luôn bản gốc, một số khán giả khác lại mong muốn có phiên bản đầy đủ để cho... ba mẹ có thể hát theo.

- Hơ hơ, nghe xong quên luôn bản gốc là có thật!

- Phiên bản best nhất là đây...

- Khi bạn mê Tình Bạn Diệu Kỳ nhưng ba mẹ bắt bạn hát bolero...

- Bài này ra full hát karaoke thì ổn nhỉ, hic.

- Cứu với, nghe hoài nghiện thật luôn ạ.

Tình Bạn Diệu Kỳ là ca khúc được sáng tác riêng cho album chủ đề WeChoice Awards 2020 - Diệu Kỳ Việt Nam. Giai điệu đầy vui nhộn và rộn rã của Tình Bạn Diệu Kỳ được lấy cảm hứng từ câu chuyện cảm động về đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường Minh Hiếu - Tất Minh.

Hai chàng trai Minh Hiếu - Tất Minh, nhân vật truyền cảm hứng để tạo nên ca khúc Tình Bạn Diệu Kỳ.

