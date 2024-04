Tinder có tính năng mới hữu ích, tránh lừa đảo khi hẹn hò

Mới đây, Tinder vừa thông báo ra mắt tính năng mới Share My Date (Chia sẻ kế hoạch hẹn hò), cho phép người dùng cập nhật trực tiếp kế hoạch hẹn hò với bạn bè và người thân từ ứng dụng.

Tính năng Share My Date được thiết kế dành cho hội bạn bè, cha mẹ và đồng nghiệp. Chỉ với thao tác chia sẻ liên kết đơn giản ngay trong ứng dụng, người dùng có thể cập nhật các thông tin về địa điểm, ngày, giờ, và ảnh của đối tượng tương hợp. Họ có thể lựa chọn người mà họ muốn chia sẻ kế hoạch hẹn hò này, và có thể lên lịch trước cuộc hẹn trong ứng dụng cho đến 30 ngày.

Tính năng chia sẻ kế hoạch hẹn hò sắp ra mắt trên Tinder

Thông qua tính năng này, người dùng sẽ an toàn hơn khi hẹn hò trên Tinder khi người thân, bạn bè có thể biết được thời gian, địa điểm cho buổi "first date". Từ đó, họ có thể can thiệp trong các trường hợp xấu, lừa đảo trong buổi hẹn hò trực tiếp.

Theo Tinder, dù người dùng đang lên kế hoạch cho một buổi hẹn cà phê hay xem phim, việc chuẩn bị cho buổi hẹn hò sẽ càng thú vị hơn khi người dùng có thể chia sẻ niềm vui với hội bạn thân. Theo số liệu khảo sát của ứng dụng hẹn hò này, hơn một nửa số người độc thân (51%) dưới 30 tuổi cho bạn bè biết chi tiết về cuộc hẹn của họ; và 1 trong số 5 người dùng ứng dụng (18%) chia sẻ kế hoạch hẹn hò với mẹ.

Bên cạnh đó, kế hoạch hẹn hò cũng có thể được chỉnh sửa linh hoạt. Nhờ đó, nếu kế hoạch thay đổi vào phút cuối, người dùng có thể dễ dàng cập nhật thông tin trong ứng dụng để đảm bảo rằng nhóm luôn được cập nhật về những thay đổi mới nhất.

Tinder liên tục cập nhật các tính năng giúp hẹn hò an toàn

Tính năng Share My Date dự kiến sẽ được ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời nhiều quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Singapore, Ấn Độ, Ireland, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Brazil, Thụy Sĩ, Mexico, Hà Lan, Ý, Hàn Quốc và Thái Lan cũng sẽ sớm được cập nhật.

Trước đó, ứng dụng này cũng từng ra mắt nhiều tính năng tăng độ an toàn cho người dùng khi hẹn hò như: "Does This Bother You?" (Có tin nhắn nào làm phiền bạn không?) và "Are You Sure?" (Bạn có chắc chắn không?), mở rộng danh mục cụm từ gây thù địch, tấn công và quấy rối nhằm giúp tăng cường bảo vệ các thành viên tránh khỏi lạm dụng trực tuyến.