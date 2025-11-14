Tin vui cho trẻ mầm non và học sinh trường tư tại Cần Thơ

Ngày 14-11, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - phát biểu tại kỳ họp

Tại đây, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết "Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh dân lập, tư thục năm học 2025-2026 trên địa bàn".

Theo đó, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện như sau:

Cấp mầm non và tiểu học: ở phường học phí là 100.000 đồng/tháng/học sinh; xã là 90.000 đồng/tháng/học sinh

Cấp THCS: ở phường có mức học phí là 120.000 đồng/tháng/học sinh; xã là 100.000 đồng/tháng/học sinh.

Cấp THPT: ở phường mức học phí là 140.000 đồng/tháng/học sinh và xã là 120.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 75% mức học phí quy định nói trên.

Riêng mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học theo chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục bằng 100% mức học phí quy định nêu trên.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Sơn, Chánh Văn phòng UBND thành phố và bà Hồ Thị Thanh Bạch, Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng ông Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện cấp bù, hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục, học sinh, người học thực hiện nghị quyết khoảng 457 tỉ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ học sinh các trường dân lập, tư thục là 19 tỉ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thông qua dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Theo đó, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án từ 1.727,9 tỉ đồng lên 2.071,9 tỉ đồng.