Tin vui: Bay thẳng đến thành phố di sản Tây An (Trung Quốc) dễ dàng cùng Vietjet

Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc) của Vietjet sẽ khai thác từ ngày 29/04/2024, với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần.



Các chuyến bay từ TP.HCM đi Tây An sẽ khởi hành vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần lúc 20:05 (giờ địa phương) và hạ cánh sân bay quốc tế Hàm Dương, Tây An vào lúc 01:30 rạng sáng ngày tiếp theo (giờ địa phương). Các chuyến ngược lại từ Tây An về TP. Hồ Chí Minh khởi hành vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần lúc 02:30 (giờ địa phương) từ Tây An và hạ cánh tại TP.HCM lúc 06:25 (giờ địa phương).

Tây An là thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, từng là kinh đô của 13 triều đại Trung Quốc, là nơi khởi sinh cho nền văn minh Trung Hoa lừng lẫy. Đây chính là điểm khởi đầu của Con Đường Tơ Lụa huyền thoại, kết nối giao thương – văn hoá giữa 2 châu lục Á - Âu. Cố đô Tây An nổi tiếng với bề dày lịch sử, chứa đựng những giá trị văn hoá nổi tiếng như lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng, chùa Đại Nhạn, công viên Đại Đường Phù Dung…

Tưng bừng chào mừng đường bay mới, hành khách dễ dàng đặt vé với chương trình khuyến mãi vé 0 đồng (*) mỗi Thứ 6 hàng tuần, thời gian bay thuận tiện đến hết 31/12/2024 (**), áp dụng toàn mạng bay quốc tế tại website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air.

Đặt vé bay ngay cùng Vietjet để khám phá những điểm đến mới đầy cảm hứng cùng đội tàu bay hiện đại, thân thiện với môi trường, phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thưởng thức tinh hoa ẩm thực thế giới và Việt Nam với thực đơn phong phú cùng những món ăn nóng tươi ngon, thực dưỡng như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam… cùng nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000m. An tâm bay với bảo hiểm SkyCare miễn phí được Vietjet tặng tất cả hành khách và tận hưởng các ưu đãi đặc biệt khác với chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy.

Bay khắp thế giới, làm mới chính mình, Vietjet thôi!

(*) Chưa bao gồm thuế, phí

(**) Trừ Lễ Tết, cao điểm tuỳ theo đặc điểm mùa vụ từng thị trường