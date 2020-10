Nhắc đến đồ ăn "siêu to khổng lồ", nhất định không thể bỏ qua bà Tân Vlog - người đã quá nổi tiếng với những màn chế biến đồ ăn có kích thước "khủng". Sau bà Tân, càng ngày càng có thêm nhiều clip làm các món ăn "siêu to khổng lồ" gây ấn tượng không kém. Đáng chú ý, một số người còn chia sẻ những clip chế biến món ăn khổng lồ theo cách vô cùng đặc biệt.

Mới đây, một TikToker đã thực hiện clip làm bánh chưng "siêu to khổng lồ". Cư dân mạng lập tức nhớ đến bà Tân nhưng cách làm của anh chàng này mới thật sự là điều đáng bàn hơn cả.

Tìm ra "đệ tử" của Bà Tân Vlog: làm bánh chưng "siêu to khổng lồ", xem mà muốn... khóc thét

Cụ thể, trong clip này, để làm được chiếc bánh chưng "siêu to khổng lồ", anh chàng này đã dùng máy may để may những chiếc lá dong lại với nhau. Thịt lợn trực tiếp bắt từ chuồng rồi làm, cho nguyên con vào gói bánh. Đến lúc làm bánh mới đi lấy trứng vịt về làm trứng muối, gạo cũng "biến hoá" ra hẳn một thúng to chỉ sau màn "hái" một nắm lúa... Đáng nói hơn nữa chính là màn gói bánh rồi buộc bằng những sợi dây thật mỏng manh. Hình dạng chiếc bánh chưng cũng thật... chả ra đâu vào đâu.

Nhiều cư dân mạng xem xong thì lập tức nhớ đến Bà Tân Vlog. Bên cạnh đó, với cách làm "từ đầu đến cuối" này, nhiều người cho rằng thời gian làm một chiếc bánh chưng sẽ mất đến hơn trăm ngày mất.

- Kim Vũ: Đệ tử của bà Tân Vlog.

- Tấn Đạt: Chắc học theo bà Tân đây mà!

- Trương Thế Đạt: Thế này bà Tân không có cửa rồi.

- Phan Quang Cát: Cái này nấu 7749 ngày mới chín.

- Cương Nguyễn: Bà Tân nhìn cứ phải khóc thét.

Nguồn: TikTok