Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông khiến 1 chiến sĩ công an nghĩa vụ tử vong

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội phát đi thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông mới xảy ra sáng 19-8 tại khu vực cầu vượt Kim Chung (xã Kim Chung, huyện Đông Anh), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực cầu vượt Kim Chung (Ảnh: Mạng xã hội)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy và 2 thi thể. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, danh tính và các phương tiện khác có liên quan tới sự việc cũng chưa có thông tin xác minh.

Phòng CSGT đề nghị ai là nhân chứng hoặc người có liên quan tới vụ tai nạn trên thì liên hệ qua page Zalo có tên "PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP HÀ NỘI", hoặc số điện thoại đường dây nóng 02439424451, Công an huyện Đông Anh để phục vụ quá trình điều tra.

Cùng ngày 20-8, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người thương vong mới xảy ra trên địa bàn

Hiện trường vụ tai nạn tại đoạn đường trước số nhà 773 đường Giải Phóng (Ảnh: Mạng xã hội)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19-8, Q.V.N. (SN 2000; quê Nghệ An) và một nam thanh niên khác đi trên cùng chiếc xe máy, khi đi tới đoạn đường trước số nhà 773 đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai) thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy chở 2 người gồm B.N.H. (SN 2004) và N.N.D. (SN 2002), đều là chiến sĩ công an nghĩa vụ đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội.

Cú va chạm mạnh khiến B.N.H. tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.