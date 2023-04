Tìm kiếm tài năng Anh bị chỉ trích vì thí sinh vừa tự thiêu vừa giải rubik

Trang Daily Mail ngày 17/4 thông tin về sự tức giận của khán giả lan tỏa trên trang mạng xã hội Twitter liên quan đến chương trình này.

Trong tập mới nhất phát sóng ngày 16/4, chương trình Britain's Got Talent đón chào thí sinh Thomas Vu - một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp. Thomas Vu đã quét một lớp keo chống cháy vào quần áo mình trước khi châm lửa tự thiêu rồi giải khối rubik.

Tiết mục gây sốc cho khán giả

Thí sinh tự thiêu vừa giải rubik

Tìm kiếm tài năng Anh bị chỉ trích vì tiết mục thí sinh tự thiêu vừa giải rubik

Tiết mục nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ ban giám khảo nhưng khán giả ngồi ở nhà thì lại không nghĩ như thế. Họ chỉ trích dữ dội:



"Điều này không thể chấp nhận được, tự thiêu ư? Đừng ai thử tự làm ở nhà, rất nguy hiểm, lẽ ra chương trình không nên cho phép tiết mục này lên sóng";

"Britain's Got Talent đang làm cái gì thế? Nó giống kiểu chúng ta đốt cháy mọi người để giải trí";

"Họ không cân nhắc khi chiếu cảnh một anh chàng tự thiêu khi giải khối rubik. Họ không nghĩ trẻ em sẽ bị ấn tượng và bắt chước khi xem chương trình";

"Việc chiếu tiết mục thế này trong gameshow gia đình là không thể chấp nhận được ngay cả có dòng cảnh báo 'đừng thử điều này tại nhà'. Tôi nghĩ khán giả không ai muốn xem tiết mục giải trí kiểu như thế"…

Không chỉ bị chỉ trích do tiết mục tự thiêu giải rubik, Britain's Got Talent còn bị cáo buộc sắp đặt, dàn dựng sau khi một cặp đôi thí sinh tiết lộ họ từng xuất hiện tại American's Got Talent.

Đó là bộ đôi người Nhật Bản được gọi là Toy Toy trình diễn kỹ năng yoyo. Trước khi biểu diễn, Shu Takada - một trong hai thí sinh, hỏi giám khảo: "Simon, ông có nhớ tôi không?". Thí sinh này từng tham gia American's Got Talent mà Simon Cowell làm giám khảo, thi một mình và vào được bán kết, nay đến Britain's Got Talent với tư cách bộ đôi.

Khán giả tức giận bày tỏ: "Tiết mục yoyo được biểu diễn từ nhà vô địch yoyo chuyên nghiệp thế giới. Họ là người Nhật Bản và đó là tài năng của nước Anh à?".