TikTok sắp bị cấm?

Theo phán quyết mới nhất của Mỹ, dự luật buộc công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc phải thoái vốn khỏi TikTok là hoàn toàn hợp hiến. Điều này đồng nghĩa với việc ByteDance chỉ còn rất ít thời gian, cụ thể là đến ngày 19 tháng 1 năm 2025, để bán lại ứng dụng này, nếu không TikTok bị cấm cửa hoàn toàn tại Mỹ.

Đáng chú ý, thời hạn này chỉ cách ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump đúng một ngày. Trong khi trước đây từng muốn cấm TikTok, ông Trump nay lại thay đổi lập trường, cho rằng việc cấm TikTok sẽ chỉ có lợi cho Meta - một đối thủ khác mà ông không ưa. Tuy nhiên, ngay cả khi ông Trump muốn can thiệp, cơ hội để đảo ngược tình thế cũng rất mong manh.

Donald Trump từng muốn cấm TikTok. Ảnh: SBS

Tòa án đã bác bỏ lập luận của TikTok về việc vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được bảo vệ bình đẳng theo Tu chính án thứ năm. Thẩm phán Douglas Ginsburg nhấn mạnh rằng quyết định này dựa trên thực tế và các nỗ lực điều tra rủi ro an ninh quốc gia từ TikTok trong nhiều năm qua. Chính phủ Mỹ đã đưa ra bằng chứng thuyết phục cho thấy dự luật này được thiết kế để bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là lo ngại về việc Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để thu thập dữ liệu và thao túng thuật toán đề xuất.

Phía TikTok tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, khẳng định rằng họ tin tưởng vào lịch sử bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã ca ngợi quyết định này, coi đây là một bước quan trọng trong việc ngăn chặn chính phủ Trung Quốc lợi dụng TikTok để thu thập thông tin nhạy cảm, thao túng nội dung và làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ.

Dù ông Trump phản đối, nhiều thành viên Quốc hội Mỹ vẫn ủng hộ dự luật này, cho rằng đây là điều cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư của người Mỹ và ngăn chặn các chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.