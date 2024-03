Tiểu thư An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard thông báo đã có "bé Rồng" sau đám cưới gây xôn xao MXH

Cách đây 1 năm, cư dân mạng không khỏi trầm trồ với đám cưới có của hồi môn khủng của Tuyết Nhi (sinh ra ở An Giang) và Samuel Kin Lam (sinh ra tại New York - Mỹ, là người Mỹ gốc Hoa).

Theo đó, Tuyết Nhi là ái nữ của một gia đình kinh doanh xe máy do đó khi con gái đi lấy chồng, bố mẹ đã trao 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng), 1 căn nhà tại TP Long Xuyên (An Giang) trị giá khoảng 70 tỷ đồng và anh trai cô dâu tặng chiếc xe G63 tại New York. Về phía nhà trai, gia đình Samuel trao cho hai con 1 căn nhà trị giá 2 triệu USD ở New York cùng những món trang sức và séc trị giá hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, đám cưới của cặp đôi tại New York cũng được lên báo nước ngoài với những lời khen có cánh.

Cặp đôi từng gây sốt với quà hồi môn khủng từ gia đình

Hiện tại, sau 1 năm chính thức về chung nhà, cuộc sống của cặp đôi ngày càng hạnh phúc, viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Mới đây nhất, Tuyết Nhi thông báo trên trang cá nhân hai vợ chồng đã có tin vui, chào đón “bé Rồng”. Được biết, cặp đôi sẽ đón con đầu lòng vào mùa thu tới đây.

Vợ chồng Tuyết Nhi thông báo "săn Rồng" thành công

Từ sau khi kết hôn, dù hiếm khi đăng tải về cuộc sống hôn nhân nhưng cả hai vẫn thường xuyên cùng nhau đi du lịch, thăm thú các quốc gia. Tuyết Nhi và ông xã có khá nhiều sở thích chung, do đó khi về chung nhà, mọi thứ cũng không thay đổi quá nhiều so với thời hẹn hò.

Về chuyện tình của cặp đôi, netizen cũng từng bày đỏ cả hai như “duyên trời định”. Cách đây hơn 5 năm, Tuyết Nhi và Samuel đều có lịch bay đến Boston để gặp gỡ bạn bè. Cả hai cùng có mặt tại quán nhậu vào tối thứ 6 nhưng lướt qua nhau như định mệnh. Đến tối thứ 7, cả hai đi sang một quán khác thì lại vô tình chạm mặt nhau lần nữa. Và sau khi được bạn bè 2 bên “đẩy thuyền”, Samuel cũng đã chủ động xin liên hệ của Tuyết Nhi và dần dần trở thành 1 đôi.

5 năm yêu của Tuyết Nhi - Samuel Lam kết thúc bằng 3 đám cưới ngọt ngào với 3 concept khác nhau gồm: đám cưới tại New York, đám cưới đậm chất miền Tây tại quê nhà An Giang và đám cưới lung linh tổ chức tại “Khu vườn của ba mẹ”.Mỗi đám cưới đều được cặp đôi chuẩn bị chỉn chu, đầu tư hoành tráng khiến ai nhìn cũng trầm trồ và muốn “xin vía”.