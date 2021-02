Tiểu tam Seo Jin hốt trọn trùm ác ma, rich kid chết thảm vì màn trả thù của người lớn ở trailer Penthouse 2?

Ngày 15/2, Penthouse 2 (Cuộc Chiến Thượng Lưu 2) phát hành một đoạn trailer mới đầy kịch tính và gây ám ảnh đến từ sự xuất hiện của các nhân vật trong phim. Kéo dài chưa đến 1 phút, đoạn trailer tiết lộ cuộc chiến trả thù quyết liệt và đẫm máu, cùng với đó là những mối quan hệ yêu đương cũng như gia đình bắt đầu có sự chuyển biến mới.

Traiel mới của Penthouse 2

Đoạn trailer mở đầu bằng cuộc đối đầu đầy căng thẳng, đầy toan tính giữa Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene). Seo Jin đứng trên sân khấu trong bộ váy thanh lịch và hát cùng với việc khẳng định “ca hát là cuộc sống của tôi”, không quên nuốt trọn một chiếc thẻ nhớ chứa bí mật trong sự tức giận và hét lên tên Yoon Hee. Đáp lại sự kiêu ngạo và tàn ác của kẻ thù, Oh Yoon Hee với thái độ đầy căm phẫn, quyết liệt, hùng hồn tuyên bố "đừng đánh giá thấp tôi". Các nhân vật khác như Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon), Logan Lee (Park Eun Suk) và Ha Yoon Chul (Yoon Jong Hoon) cũng bắt đầu thể hiện khía cạnh đầy toan tính để bước vào cuộc chiến khốc liệt trong Penthouse 2.

Cheon Seo Jin đầy phẫn uất nuốt chiếc thẻ nhớ

Một kế hoạch trả thù đã được lên sẵn

Ở một phân cảnh khác, sau nhiều nỗ lực gian díu, cặp đôi ác nam Joo Dan Tae và ác nữ Seo Jin chính thức tổ chức đám cưới. Các đứa trẻ cũng dần trưởng thành khi xinh đẹp và điêu luyện thể hiện phần thi của mình trên sân khấu lớn. Chuyện tình cảm giữa Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) và Joo Seok Hoon (Kim Young Dae) trở nên nóng bỏng hơn. Tuy nhiên, trong lúc ác nữ Cheon Seo Jin công bố giải thưởng, một cô gái đã ngã xuống cầu thang. Vậy là những cái chết đẫm máu lại tiếp tục được xảy đến, nhưng lần này nó nhắm đến những đứa con, liệu ai là người phải bỏ mạng tiếp theo trong Penthouse 2?

Ai là người bỏ mạng...

Trong ba cô bé này?

Penthouse 2 chính thứ lên sóng từ 19/2 trên kênh SBS.

Nguồn ảnh/ clip: SBS