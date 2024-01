Tiến sĩ tâm lý học chỉ rõ: Kiểu người này có nhiều cơ hội nghề nghiệp, dễ thăng tiến lâu dài

Nếu nhà không bình yên, bạn chắc chắn sẽ không có tâm sức để làm việc, chỉ khi gia đình hòa thuận, bạn mới có thể an tâm chăm chỉ phấn đấu trong sự nghiệp. Như người ta vẫn thường hay nói, hậu phương có vững chắc, trận chiến phía trước mới có thể thắng lợi.

Khi gia đình được quản lý tốt, công việc tự nhiên sẽ diễn ra suôn sẻ.

01

Hiệp hội Tâm lý Anh từng thực hiện một cuộc khảo sát theo dõi dài kì trên 80 gia đình có thành viên có độ tuổi trung bình khoảng 40 và nhận thấy rằng: Sau khi trải qua những mâu thuẫn trong gia đình, mọi người thường khó tập trung vào công việc, rơi vào vòng luẩn quẩn "không vui vẻ - năng suất thấp", nguy cơ sai sót trong công việc cũng tăng lên đáng kể.

Một cố vấn tâm lý cho biết cô từng có một khách hàng nam có bằng thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng và làm việc cho một công ty nước ngoài. Anh ấy có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết và thành tích xuất sắc. Anh được lãnh đạo ưu ái, liên tục được thăng chức, có tương lai tươi sáng.

Nhưng khi sự nghiệp của anh ngày càng tốt hơn, kết bạn với ngày càng nhiều hơn, anh bắt đầu thay đổi.

Mỗi ngày sau khi trở về nhà, anh đều chỉ nằm dài trên ghế sofa, không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Thấy vợ bận rộn, anh vẫn tỏ ra rất thờ ơ.

Anh bắt đầu không ưa vợ mình, chê bai cô tốt nghiệp một trường đại học bình thường, chế nhạo cô thiếu hiểu biết, không biết cách sống. Anh ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn khi nói chuyện với vợ, lúc nào cũng mất bình tĩnh.

Vì bận rộn với các hoạt động xã hội, anh ngày càng ít về nhà, ngay cả khi vợ cần anh nhất, đó là khi sinh con, anh cũng vắng mặt. Cuối cùng, người vợ không chịu nổi, hai người cãi nhau lớn, và cô bỏ nhà đi.

Không có vợ bên cạnh, cuộc sống của anh trở nên bế tắc. Công việc nhà làm mãi không hết, con khóc đòi ăn, cha mẹ bệnh tật khiến anh lo lắng. Vì lý do này, anh thường xuyên lơ đãng trong công việc, mắc nhiều sai sót và nhiều lần bị khách hàng phàn nàn. Hiệu suất công việc của anh giảm sút, ông chủ cũng không còn ưu ái anh như ngày xưa. Phải đến thời điểm này, anh mới nhận ra rằng đằng sau tất cả vinh quang của mình không thiếu được sự cống hiến thầm lặng của vợ.

Zeng Shiqiang, một bậc thầy về văn hóa truyền thống Trung Quốc, thường nói: Gia đình không êm ấm, sự nghiệp tự khắc sẽ chững lại.

Gia đình là nền tảng của sự nghiệp, là nơi cung cấp năng lượng cho mọi người.

Kiều Trí Dung, một thương gia tỉnh Sơn Tây vào cuối thời nhà Thanh, Trung Quốc, là một trong những người giàu nhất thời bấy giờ, công việc kinh doanh của ông trải rộng khắp cả nước với hơn 200 cửa tiệm lớn nhỏ.

Một trong số "6 điều không nên" trong bí quyết kinh doanh mà ông truyền lại cho người đời chính là: không để gia đình bất hòa.

Một ngôi nhà suốt ngày xảy ra chuyện sẽ chỉ khiến con người bồn chồn, khó tập trung vào công việc.

Không có gia đình thuận hòa làm chỗ dựa, sự nghiệp chỉ là cây không gốc, nước không nguồn.

02

Trong bộ phim có tên Đại Tần Phú, Lã Bất Vi hỏi Doanh Chính: Bệ hạ, Người có biết tại sao nhà họ Mông lại có uy tín cao như vậy trong quân đội không?

Tần Thủy Hoàng trả lời: Là do Mông tướng quân lập được nhiều chiến công.

Lã Bất Vi lắc đầu nói: "Chiến trường là nơi sinh tử, nếu gia đình không hòa thuận, cha con không đồng lòng, luôn phải lo trước lắng sau, vậy thì khó mà thắng trận".

Nếu không có một hậu phương vững chắc và ổn định, khó ai có thể cứ vậy lao về phía trước một cách thuận lợi. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất giúp một người bước đi trên đường đời.

Tập đoàn Lenovo đã công khai đề cập rằng có một quy định ngầm khi các công ty khảo sát nhân viên ở các vị trí quan trọng:

Hãy nhìn vào cả "mặt trước" và "mặt sau". "Mặt trước" đề cập đến năng lực cá nhân và hiệu quả công việc. "Mặt sau" nói về tính cách của một người, đặc biệt là thái độ của người đó đối với gia đình, bạn đời và liệu gia đình có hòa thuận hay không.

Và cái sau bao giờ cũng quan trọng hơn.

Lãnh đạo các công ty lớn thường tin rằng một người có thể quản lý tốt gia đình của mình thì cũng sẽ giỏi trong công việc.

Chỉ khi gia đình ổn định, con người mới có đủ sức lực để cống hiến hết mình cho sự nghiệp.

"Bậc thầy về quản lý" Kazuo Inamori đã trả lời trong "Ba mươi bốn câu hỏi về quản lý" rằng:

"Để đạt được thành công, bạn cần phải hy sinh rất nhiều, nhưng đó không bao giờ là hy sinh gia đình, thay vào đó, bạn dựa vào gia đình."

Kể từ ngày cưới, Kazuo Inamori luôn trò chuyện với vợ dù đi làm về muộn tới mấy hay mệt mỏi tới đâu.

Ông luôn nói cho vợ biết hôm nay đã đi uống rượu với ai hay có chuyện gì xảy ra.

Ông luôn cố gắng chia sẻ với vợ nhiều nhất có thể và khiến vợ cảm thấy hai người thực sự là một cặp.

Vì vậy, vợ luôn đặc biệt tin tưởng ông, và cũng luôn lo liệu việc nhà chu đáo, đâu ra đó.

Chỉ khi đó ông mới có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp của mình và đạt được những thành tựu đáng tự hào như hiện tại.

Người xưa nói, nhà an tức là tâm an, tâm an tức hành an, hành an thì sự ổn.

Gia hòa, vạn sự ắt hưng.

Rất nhiều khi, bạn tưởng rằng bản thân đang hỗ trợ cho cả gia đình, nhưng thực ra, chính là gia đình là chỗ dựa vững chắc cho bạn.

Chăm sóc tốt cho gia đình, và công việc của bạn sẽ suôn sẻ.

03

Trong một bộ phim có tên Phụ Nữ Tuổi 40, nhân vật Nga đã chủ động xin nghỉ việc để có thời gian chăm sóc bố chồng ốm yếu.

Không ngờ ông chủ không chỉ cố gắng hết sức để giữ chân cô mà còn đặc biệt hứa cho cô nghỉ phép hai tháng để giải quyết việc gia đình.

Theo ông, người đối xử tốt với người thân cũng là người có trách nhiệm và đáng tin cậy trong công việc.

Có một câu hỏi trên mạng xã hội rằng: Những kiểu người nào sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp nhất trong tương lai? Có một câu trả lời nhận được nhiều lượt yêu thích: Người giỏi quản lý gia đình.

Bầu không khí gia đình hòa thuận không chỉ khiến các thành viên cảm thấy hạnh phúc về thể chất và tinh thần mà còn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp của mỗi người.

Độ ấm áp của gia đình tiềm tàng đỉnh cao sự nghiệp của một cá nhân.

Sau khi kết hôn, Vương An Ức (một nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc) và chồng, Lý Chương, chưa bao giờ cãi vã hay tỏ ra khó chịu với nhau. Cả hai thống nhất rằng dù công việc có bận rộn đến đâu họ vẫn sẽ cùng nhau nấu ăn.

Giữa làn khói bếp, hai vợ chồng có thể trút bỏ những mệt mỏi trong ngày và trò chuyện về bất cứ điều gì. Lý Chương biết vợ mắc bệnh về cổ do quanh năm ngồi làm việc ở bàn làm việc nên đã lén mua một chiếc đĩa CD và tự học massage để xoa dịu cơn đau cho vợ.

Khi cô bận rộn với công việc, anh sẽ chủ động lo việc nhà, pha một cốc sữa nóng rồi lặng lẽ đặt lên bàn làm việc của vợ. Vương An Ức biết chồng thích chụp ảnh, cô thường động viên sở thích này của anh, còn chủ động làm người mẫu ảnh cho anh.

Có một khoảng thời gian dài hai người phải sống xa nhau vì lý do công việc, ngày nào Vương An Ức cũng viết thư cho chồng để trấn an anh.

Trong suốt chặng đường, cả hai chưa bao giờ tranh cãi với nhau về việc nhà hay cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Sự dịu dàng và chu đáo của chồng đã giúp Vương An Ức có nhiều thời gian hơn cho việc viết lách.

Năm 1996, Vương An Ức xuất bản cuốn tiểu thuyết Trường Hận Ca, đoạt giải thưởng văn học Mao Dun lần thứ năm và trở thành một nữ nhà văn nổi tiếng trong giới văn học. Sự tôn trọng và ủng hộ của vợ khiến Lý Chương tràn đầy tự tin, ngay sau đó anh cũng nhận được cúp cho bức ảnh đẹp nhất của năm.

Có người từng nói: "Một gia đình hạnh phúc là gốc rễ của mọi hạnh phúc và sức mạnh".

Gia đình là nơi nuôi dưỡng tinh thần, là niềm an ủi khi chúng ta làm việc mệt mỏi, và cũng là động lực để chúng ta nỗ lực tiến về phía trước.

***

Tôi rất tán đồng với chia sẻ của nhà tâm lý học Tsuneko:

"Sự hòa thuận trong gia đình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Chỉ cần bạn bảo vệ nó, mọi thứ khác sẽ dần dần trở nên tốt đẹp hơn". Sự bình yên và hòa thuận trong gia đình là bí quyết để có được sự nghiệp viên mãn.

Quan tâm nhiều hơn, phàn nàn ít hơn, khi bạn gieo hạt giống của sự hòa hợp, thứ nảy mầm sẽ là một sự nghiệp thăng hoa.