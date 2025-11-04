Tiệm photobooth tại Hà Nội bị tố quay lén, phát tán hình ảnh khách trong phòng thử đồ

Tiệm ảnh bị tố quay lén, phát tán hình ảnh khách trong phòng thử đồ

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, anh T.D.K., trú tại Tây Hồ (Hà Nội), cho biết con gái anh gặp sự cố nghiêm trọng khi hình ảnh riêng tư trong phòng thay đồ bị phát tán trên mạng xã hội sau khi đến chụp tại tiệm photobooth PIXIE trên đường Bạch Mai, Hà Nội.

Theo đơn trình báo, ngày 23/9/2025, con gái anh là T.M. cùng nhóm bạn đến tiệm PIXIE chụp ảnh photobooth. Trong lúc thay đồ, nhóm bạn không hay biết có camera giấu kín trong phòng. Đến ngày 24/10, gia đình nhận thông tin từ bạn bè rằng nhiều hình ảnh nhạy cảm được cho là của T.M. đã xuất hiện trên các trang mạng đen. Ngoài ra, tài khoản Facebook của con gái anh cũng nhận nhiều lời mời kết bạn và tin nhắn khiếm nhã từ người lạ.

Anh T.D.K. phản ánh về sự việc (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Hình ảnh từ camera ghi lại (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Cơ sở Pixie tại Hà Nội (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Gia đình sau đó đến PIXIE yêu cầu làm rõ, phát hiện có camera giấu kín tại khu vực thay đồ mà T.M. từng sử dụng. Đại diện tiệm cho biết khu vực này không phải phòng thay đồ và có biển chỉ dẫn, nhưng theo anh K., biển bị khuất bởi đồ đạc và ánh sáng, khó phát hiện. Phía tiệm cũng chưa giải thích được vì sao hình ảnh bị phát tán.

Anh K. cho biết con gái rơi vào tình trạng hoảng loạn, mất ngủ, xấu hổ và sợ ra ngoài, đồng thời nhiều khách khác cũng bị ghi hình và phát tán trên web đen. Công an phường Bạch Mai hiện đã tiếp nhận vụ việc, đang xác minh làm rõ.

Sau đó, vào ngày 26/10, trên trang fanpage chính thức của mình, PIXIE đã đưa ra thông báo chính thức về việc bị phát tán hình ảnh camera tại cơ sở Hà Nội của mình.

PIXIE Photo nói gì?

Vào ngày 26/10, trên trang fanpage chính thức của mình, PIXIE Photo đã đưa ra THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ VIỆC BỊ PHÁT TÁN HÌNH ẢNH CAMERA TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI.

Trong thông báo, PIXIE đính chính rằng đã có một vài đoạn video bị "hack cắt ra từ camera phòng treo đồ" của cơ sở Hà Nội và có dính hình ảnh nhạy cảm bị lan truyền trái phép. Cơ sở này khẳng định sự việc xảy ra là do camera đã bị "một bên thứ 3 hack và lan truyền nhằm mục đích xấu."

Lý giải về việc lắp đặt camera, PIXIE cho biết đây là "phòng công cộng phục vụ cho mọi người chỉnh trang tóc tai, thử đồ và khoác đồ." Theo giải thích từ tiệm, họ đã gắn biển thông báo rõ ràng về việc khách hàng không được cởi đồ và thay đồ trong phòng này, đồng thời đã chuẩn bị nhà vệ sinh riêng tư bên ngoài nếu khách có nhu cầu thay đồ. Ngay sau khi nhận thông tin, PIXIE đã vô hiệu hoá camera do có dấu hiệu bị xâm nhập, liên hệ xử lý gỡ clip, và cùng nạn nhân trình báo cơ quan chức năng, tự nhận là bên bị xâm nhập trái phép.

Bằng tất cả trách nhiệm, PIXIE xin phép đưa ra phương án giải quyết chi tiết, đồng hành cùng nạn nhân. Trước mắt, tiệm cam kết sẽ thu thập lại các hình ảnh và bằng chứng cho việc phát tán trái phép, đồng thời cùng nạn nhân trình báo lên cơ quan chức năng. Đáng chú ý, PIXIE khẳng định sẽ đồng hành cùng nạn nhân cho đến khi được giải quyết triệt để và chi trả toàn bộ chi phí cho các phương án phát sinh nếu cần thiết.

Để tránh những sự việc tương tự không đáng có trong tương lai, PIXIE đã tiến hành các biện pháp khắc phục ngay lập tức. Cụ thể, shop đã vô hiệu hoá và gỡ bỏ camera đã bị xâm nhập, vén toàn bộ rèm phòng để khách không hiểu nhầm thành phòng thay đồ, đồng thời bổ sung thêm và phóng to biển báo để giúp khách dễ thấy hơn.

PIXIE Photo khẳng định sẽ không trốn tránh sự việc và cam kết phối hợp cùng cơ quan chức năng đến cùng để có thể tìm được kẻ đã làm việc đáng lên án này. Cơ sở này cũng kêu gọi cộng đồng báo cáo (report) video phát tán trái phép qua kênh IG/FB của shop để họ kịp thời xử lý.

Vụ việc hiện đang được Công an phường Bạch Mai tích cực điều tra làm rõ. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bảo mật thông tin cá nhân và mức độ an toàn của các camera giám sát tại các dịch vụ công cộng.