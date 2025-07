Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động

Mới đây, fanpage “gấu bông đình may” (Cần Thơ) bất ngờ đăng tải thông báo đóng cửa, gửi lời tạm biệt khiến nhiều người bất ngờ. Với sự sáng tạo của cô chủ tiệm Mỵ Đình (28 tuổi) tiệm gấu bông này từng rất nổi tiếng, trở thành hiện tượng mạng vì quá… xấu.

Theo chia sẻ của Đình, thời gian vừa rồi cô đã gặp nhiều việc không mong muốn, làm ảnh hưởng đến sự tích cực và khả năng sáng tạo. Từ thời điểm Tết Nguyên đán đến nay, cô không sáng tác được mẫu nào nữa, các mẫu gấu mới cập nhật đều là sáng tác từ trước đây, bây giờ đem ra bán. Vì vậy cô quyết định nói lời tạm biệt và tạm nghỉ sau 5 năm hoạt động, chưa hẹn ngày trở lại.

“Có những bạn follow page từ những ngày đầu, có bạn thì mới biết tới tụi mình gần đây, để nói ra lời chia tay thật sự khó khăn vô cùng, nhưng mà trong giai đoạn này Đình đã gặp phải nhiều việc không mong muốn làm ảnh hưởng tới sự tích cực và khả năng sáng tạo của bản thân.

Từ sau Tết, Đình không còn sáng tác mẫu nào nữa, tất cả những mẫu gấu mới đều là những mẫu Đình chuẩn bị trong lúc mang thai, kể từ khi sinh bé chỉ thực hiện theo kế hoạch đó mà làm, Đình cũng cảm thấy bản thân mình không thể cố gắng tích cực được qua biến cố đã gặp.

Chính vì lý do đó, Đình muốn nói lời tạm biệt với tất cả những người yêu quý gấu bông đình may, khép lại một chương đẹp như mơ của Đình” - Mỵ Đình chia sẻ.

Ngoài lời tâm sự này, “gấu bông đình may” cũng cập nhật hoạt động của tiệm gồm thanh lý online và offline sản phẩm. Dù tạm biệt nhưng tiệm vẫn sẽ duy trì một số hoạt động như sản xuất ebook và video hướng dẫn may, làm việc với các bên đặt hàng gấu bông số lượng lớn, cập nhật các sản phẩm may tự sáng tạo nếu có.

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối, dù là người đã từng mua sản phẩm của Mỵ Đình hay chưa. Bởi lẽ họ cho rằng tiệm gấu bông của cô là một trong những nội dung sáng tạo thú vị trên MXH trong như năm gần đây. Đồng thời mọi người cũng mong cửa hàng sớm quay trở lại.

“Ơ buồn thế. Tui chưa mua gấu nhà Đình bao giờ nhưng theo chân từ hồi đầu luôn ý, từ những ngày đám gấu Đình may chỉ là đám vải thô may vui thôi, không ngờ lại đến ngày không còn thấy Đình hoạt động nữa”, “Tui follow bà từ những ngày bà mới may Người Ngoài Hành Tây. Dù không biếc bà gặp biến cố gì nhưng chắc bà đang mệt lắm, hãy cố lên nha vì em bé của bà, vì cả những follower như tụi tui nữa nè”, “Cảm ơn chị Đình vì thời gian qua và những em gấu”, “Theo bà từ thời Chim Cu Màu Tím rồi vụ tặng gấu tè le từa lưa, rồi theo dõi cái bụng bầu và thằng Cá Dứa đáng yêu, không nghĩ tới sẽ có ngày bà ngưng làm gấu xấu. Nhưng thôi không sao hết, sẽ có nhiều cánh cửa hay ho khác mở ra”,... là một số lời động viên từ cư dân mạng dành cho Mỵ Đình.

“Gấu bông đình may” là tiệm gấu bông thủ công của Đặng Thị Mỵ Đình (Cần Thơ) sáng lập, nổi tiếng với những chú gấu bông xấu nhưng dễ thương. Bắt đầu từ việc may tặng người khác một chú gấu kỳ quặc và nhận được phản hồi tích cực, Mỵ Đình quyết định mở fanpage nhận may gấu miễn phí theo phong cách "muốn đặt gì thì đặt, mình may sao thì may". Chính sự chân thật, lầy lội và độc đáo đã giúp cô nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi chỉ sau vài ngày, dù không có lợi nhuận trong năm đầu tiên.

Sau đó dự án này của Mỵ Đình được phát triển thành một cửa tiệm kinh doanh gấu bông xấu. Điểm đặc biệt của “gấu bông đình may” nằm ở tinh thần dám xấu - mỗi sản phẩm đều có hình thù khác lạ, đặt tên bá đạo như Ếch Bạch Tuyết hay Cá Xấu và mang thông điệp sống thật, sáng tạo, không cần hoàn hảo.

Tính đến thời điểm trước khi thông báo đóng cửa, “Gấu bông đình may” có 137.000 người theo dõi trên Facebook, vừa kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử vừa có cửa hàng tại Cần Thơ.