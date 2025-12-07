Thường xuyên làm những việc này khi nhắn tin Zalo là biểu hiện của EQ thấp

Nhưng trong thời đại số, cách một người trò chuyện mới là “ấn tượng thứ hai” quyết định liệu cuộc giao tiếp có thể tiếp tục thuận lợi hay không. Nếu không để lại thiện cảm ngay từ những tin nhắn đầu tiên, mọi nỗ lực kết nối sau đó đều trở nên khó khăn hơn.

Không ít người từng trải qua cảm giác này: trong những lúc rảnh rỗi, cầm điện thoại lướt hết danh bạ, rồi lại xem một lượt danh sách bạn bè trên Zalo hay Messenger. Thế nhưng lướt từ đầu đến cuối, cuối cùng vẫn không tìm thấy ai mình thật sự muốn trò chuyện. Có những người lâu không liên hệ, chủ động nhắn lại bỗng trở thành điều phiền phức. Ngược lại, có người lại mở lời trước, nhưng vừa nhìn khung chat, ta lại chẳng muốn tiếp tục.

Trò chuyện trên mạng trở thành nghịch lý: vừa khát khao có ai để nói chuyện, vừa ngại mở lòng hay duy trì cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, chính qua những dòng tin ngắn ngủi, người ta lại dễ dàng nhận ra mức độ tinh tế, EQ của đối phương. Vài hành vi nhỏ cũng đủ để phơi bày ai là người biết tôn trọng người khác và ai khiến người ta muốn “tắt thông báo” ngay lập tức.

1. Gửi liên tiếp những đoạn tin nhắn thoại dài

Ngày càng nhiều người lười gõ chữ, xem việc gửi tin nhắn thoại là điều hiển nhiên. Với họ, “đã có giọng nói thì tội gì phải gõ”, coi đó là cách tiết kiệm thời gian cho bản thân. Nhưng sự tiện lợi của một người lại trở thành gánh nặng với người khác.

Một đoạn âm thanh dài một phút đồng nghĩa việc người nhận phải dành trọn một phút để nghe. Nếu lỡ thoát ứng dụng Zalo giữa chừng, họ phải nghe lại từ đầu. Nhiều khi chỉ để hiểu trọn vẹn một đoạn thoại, người nghe tốn gấp nhiều lần thời gian người nói. Trong khi đó, cùng lượng thông tin ấy, tin nhắn chữ có thể đọc xong trong vài giây.

Nếu liên tục gửi các đoạn thoại dài, bạn vô tình đặt gánh nặng thời gian lên người khác. Người có EQ cao hiểu điều này. Họ ưu tiên gõ chữ, nếu bắt buộc phải gửi thoại, họ luôn hỏi trước: “Bạn có tiện nghe thoại không?”.

Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng thể hiện sự tôn trọng rất lớn. Bởi không phải ai cũng có giọng rõ để hệ thống chuyển thành văn bản chuẩn xác. Và không phải lúc nào người ta cũng ở trong hoàn cảnh có thể bật loa lên để nghe.

Một trong những “quy tắc ngầm” của giao tiếp hiện đại là đừng tạo thêm phiền phức cho người khác. Việc dùng thoại khi nhắn tin chính là bài kiểm tra EQ rõ nhất.

2. Lạm dụng câu hỏi “Có đang online không?”/"Có đó không?"

Trong giao tiếp với người không thân, một trong những điều dễ gây khó chịu nhất là câu hỏi lặp đi lặp lại: “Có online không?”, “Đang làm gì đấy?”.

Đặc biệt khó chịu hơn khi đối phương trả lời “tôi đây” nhưng người hỏi… lại biến mất. Vài giờ sau quay lại vẫn câu cũ: “Bạn còn không?”.

Cách trò chuyện này tạo cảm giác người hỏi thiếu mục đích và đang chờ đợi người khác trình diện. Trong môi trường giao tiếp nhanh của thời nay, những câu hỏi tương tự chỉ nên đóng vai trò mở đầu, đi liền với nội dung chính như: “Có đó không? Tôi muốn hỏi bạn chuyện này…”.

Những tin nhắn như: “Có online không?” rất dễ bị bỏ qua. Người nhận có thể đang bận, hoặc đơn giản là không coi trọng những tin nhắn không rõ mục đích và thể hiện EQ thấp như vậy.

Người có EQ cao thì khác, họ luôn nói rõ lý do trước. Họ chủ động trình bày nội dung để đối phương biết mức độ ưu tiên và tự quyết định có trả lời hay không. Ngày nay, nhiều người ngầm hiểu một nguyên tắc: không trả lời đồng nghĩa không tiện hoặc không muốn trả lời. Vậy nên, nói thẳng vào vấn đề là cách tôn trọng tốt nhất đối với cả hai phía.

3. Gọi video hoặc thoại bất ngờ

Một tình huống phổ biến khác là bạn đang họp, đang làm việc, đang nghỉ ngơi bỗng điện thoại đổ chuông vì ai đó gọi video hoặc gọi thoại đột ngột qua Zalo.

Trường hợp các bà mẹ chăm con nhỏ còn tệ hơn, chỉ một tiếng chuông cũng đủ khiến đứa trẻ giật mình tỉnh giấc và khóc không dỗ được. Một cuộc gọi bất thình lình có thể khiến cả buổi chiều của một người trở nên hỗn loạn.

Ngay cả người không có con cũng không thích bị “tấn công” bất ngờ bằng cuộc gọi. Không phải ai cũng sẵn sàng lộ mặt, lộ không gian riêng tư hay bật âm thanh đúng lúc. Vì vậy, nguyên tắc tối thiểu trước khi gọi là một câu hỏi trước: “Bạn có tiện nghe điện thoại/video không?”.

Nếu đối phương không đồng ý, bạn có thể hẹn vào thời điểm khác. Đây chính là hành vi tôn trọng ranh giới giao tiếp cơ bản với đối phương.

(Theo 163 news)