Thua điểm benchmark nhưng Galaxy S23 Ultra lại vượt mặt iPhone 14 Pro Max về tốc độ thực tế lẫn thời lượng pin

Mới đây, kênh Youtube công nghệ nổi tiếng TechDroider đã thực hiện một bài thử nghiệm speed test để so sánh tốc độ và hiệu năng xử lý của 2 mẫu smartphone flagship hiện nay của Android và iPhone là Galaxy S23 Ultra, và iPhone 14 Pro Max.

Với Galaxy S23 Ultra, mẫu smartphone của Samsung trang bị bộ nhớ 12GB RAM, cùng con chip Snapdragon 8 Gen 2 phiên bản tùy biến cho Galaxy, với xung nhịp cao hơn phiên bản gốc. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max trang bị con chip Bionic A16, với hiệu năng xử lý được đánh giá nằm ở top đầu thị trường. Cùng với đó, iPhone 14 Pro Max được trang bị 6GB RAM, bằng với thế hệ trước là iPhone 13 Pro Max.

Ở đầu video, iPhone 14 Pro Max có lợi thế hơn về thời gian khởi động, khi load vào hệ điều hành nhanh hơn từ 4-5 giây so với Galaxy S23 Ultra. Tuy nhiên, tốc độ mở ứng dụng được cài đặt sẵn như Danh bạ, Tin nhắn, chợ ứng dụng Google Play / App Store, phần thắng lại thuộc về Galaxy S23 Ultra.

iPhone 14 Pro Max có thời gian khởi động vào hệ điều hành nhanh hơn Galaxy S23 Ultra (Ảnh chụp màn hình)

Kết quả tương tự cũng diễn ra với ứng dụng mạng xã hội như Reddit, Instagram, khi tốc độ tải nội dung trên các ứng dụng này nhanh và mượt hơn trên Galaxy S23 Ultra. Đặc biệt, khi khởi động ứng dụng camera của máy, Galaxy S23 Ultra lại một lần nữa tỏ ra nhỉnh hơn về thời gian bật ứng dụng, cũng như thời gian lấy nét.

Tuy nhiên, sang đến bài thử nghiệm khả năng bật và load các tựa game mobile, sự ganh đua của 2 mẫu smartphone hàng đầu thế giới Android và iOS lại ghi nhận sự thắng thế của iPhone 14 Pro Max.

Việc mở các ứng dụng trên Galaxy S23 Ultra nhanh hơn đôi chút so với iPhone 14 Pro Max.

Chẳng hạn, ở Genshin Impact, PUBG Mobile và Gangstar Vegas, ba trong số những tựa game mobile thuộc dạng 'ngốn' cấu hình hiện nay trên smartphone, tốc độ load game của Galaxy S23 Ultra đều chậm hơn đôi chút so với smartphone nhà Táo. Chỉ duy nhất ở tựa game Angry Bird, Galaxy S23 Ultra mới gỡ gạc lại được đôi chút với chiến thắng 'danh dự' trước flagship của Táo khuyết.

iPhone 14 Pro Max làm tốt hơn Galaxy S23 Ultra ở tốc độ load game, mặc dù mức chênh lệch chỉ khoảng vài giây (Ảnh chụp màn hình)

Tất nhiên, các tác vụ kể trên vẫn chưa thật sự làm khó và thể hiện được hết khả năng của 2 con chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy và A16 Bionic. Do vậy, Youtuber TechDroider đã quyết định thực hiện một bài test về khả năng dựng (Render) và xuất (export) một video có độ phân giải 1080p / tốc độ 25 FPS bằng ứng dụng Adobe Rush. Kết quả, Galaxy S23 Ultra đã về đích sớm hơn đáng kể so với iPhone 14 Pro Max, với sự chênh lệch khoảng có thể lên tới 7-8 giây.

Galaxy S23 Ultra có thời gian dựng và xuất video nhanh hơn so với iPhone 14 Pro Max trong ứng dụng Adobe Rush (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, khi bật ứng dụng Onshape để tải và xem 1 file thiết kế CAD dạng 3D, Galaxy S23 Ultra lại gây đôi chút thất vọng. Tốc độ tải file của S23 Ultra tương đối chậm so với iPhone 14 Pro Max. Chưa kể đến, việc xem các file CAD dạng 3D trên iPhone 14 Pro Max cũng mượt mà hơn đáng kể so với Galaxy S23 Ultra. Trong tác vụ mở một file văn bản định dạng docs nặng tới 50MB bằng Microsoft Words, Galaxy S23 Ultra cũng chậm hơn từ 3-4 giây.

Đáng chú ý, Samsung Galaxy S23 Ultra lại có ưu thế hơn cả về mặt đa nhiệm so với iPhone 14 Pro Max. Điều này được thể hiện ở tốc độ chuyển qua lại giữa các ứng dụng đã bật sẵn và đang chạy ở nền, khi smartphone của Samsung nhanh hơn so với flagship nhà Táo Khuyết.



Galaxy S23 Ultra ghi điểm ở khả năng quản lý RAM hệ thống, khi việc chuyển đổi đa nhiệm giữa các ứng dụng đang chạy ở nền nhanh hơn so với smartphone của Apple (Ảnh chụp màn hình)

Đây có thể coi là một thành tích đáng ghi nhận của Galaxy S23 Ultra, trong bối cảnh nhiều người dùng (và các chuyên gia công nghệ) từ lâu nay vẫn mặc định coi khả năng quản lý RAM của các thiết bị từ Táo Khuyết tốt hơn hẳn so với các thiết bị Android. Theo đó, mặc dù có dung lượng RAM thấp hơn đối thủ Android cùng phân khúc, hiệu năng của iPhone thường tương đương hoặc cao hơn.

Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cho thấy, Galaxy S23 Ultra giờ đây đã cải thiện đáng kể khả năng quản lý RAM và đa nhiệm so với thế hệ trước, bên cạnh lợi thế có sẵn về dung lượng RAM (12GB so với 6GB).

Cần lưu ý, trong bài thử nghiệm bằng công cụ benchmark Geekbench được thực hiện bởi chính Youtuber TechDroider, Galaxy S23 Ultra đạt 1555 điểm xử lý đơn nhân, và 4937 điểm đa nhân. Để so sánh, iPhone 14 Pro Max đạt 1891 điểm đơn nhân, và 5234 điểm đa nhân, tức có hiệu năng cao hơn đáng kể.

Điểm benchmark của Galaxy S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max khi sử dụng công cụ Geenkbench (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, thử nghiệm thực tế đã cho thấy, iPhone 14 Pro Max không thể hiện sự vượt trội quá lớn như đã phản ánh ở điểm benchmark. Smartphone của Táo Khuyết chỉ 'lấn át' được Galaxy S23 Ultra ở một vài tác vụ như tốc độ load của game, hay tải các file có dung lượng nặng. Ngược lại, Galaxy S23 Ultra lại ghi điểm ở tốc độ bật ứng dụng và camera, tốc độ render và khả năng đa nhiệm / quản lý RAM.

Tất nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hiệu căng của iPhone 14 Pro Max quá thua kém so với Galaxy S23 Ultra. Sự chênh lệch về thời gian trong các bài thử nghiệm speed test chỉ khoảng vài giây, nghĩa là không thực sự quá quan trọng với nhiều người dùng trong điều kiện sử dụng thực tế.

Trước đó, trong một bài kiểm tra về thời lượng pin của kênh Youtube công nghệ SimplyPops, Galaxy S23 Ultra cũng đã thể hiện thế thượng phong so với cặp đôi iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max.

Thời lượng sử dụng pin của Galaxy S23 Ultra khi so sánh với iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max (Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù sở hữu một màn hình có độ phân giải và tần số làm tươi cao – những yếu tố hàng đầu gây ngốn pin, Galaxy S23 Ultra vẫn đạt được mốc gần 11 tiếng sáng màn hình liên tục với các ứng dụng giải trí, mạng xã hội, game cũng như quay video. Về phía iPhone 14 Plus smartphone này cạn sạch pin ở mốc 10 tiếng 27 phút, trong khi iPhone 14 Pro Max còn hẻo hơn, chỉ đạt 9 tiếng 42 phút sáng màn hình liên tục.

Tham khảo TechDroider / SimplyPops