Thứ trong nhà khiến rắn sợ run bần bật

Rắn là loài bò sát nhạy cảm với mùi, rung động và môi trường xung quanh. Ngay cả khi bạn không nhìn thấy chúng trong vườn hay nhà, việc chuẩn bị một số cây cối, thảo dược hay vật dụng phù hợp có thể khiến rắn tránh xa mà không cần bẫy hay diệt. Dưới đây là những thứ được nhiều chuyên gia khuyên dùng, giúp nhà cửa an toàn hơn và rắn nhìn là chạy bần bật.

1. Cây cảnh xua rắn trong nhà và vườn

Không chỉ để trang trí, một số loại cây còn giúp rắn tránh xa nhờ mùi hương đặc trưng hoặc gai sắc nhọn. Bố trí chậu cây ở góc vườn, lối đi hay gần cửa ra vào vừa tạo rào cản tự nhiên, vừa mang lại không khí tươi mới, dễ chịu cho ngôi nhà. Dưới đây là 4 cái tên đáng để bạn lưu tâm:

- Xương rồng gai: Loại cây này vừa dễ chăm sóc vừa có gai sắc nhọn khiến rắn không muốn bò qua. Đặt xương rồng ở góc vườn, cửa ra vào hay trên ban công là cách tự nhiên giúp rắn tránh xa.

- Cây húng quế: Mùi hương đặc trưng của húng quế được cho là khiến rắn khó chịu, đồng thời giúp đuổi muỗi và côn trùng.

- Cây bạc hà: Hương bạc hà nồng nhẹ nhàng trong nhà hay vườn cũng là “khẩu vị kị rắn”, đồng thời mang lại không gian mát mẻ, dễ chịu.

- Sả chanh: Loài cây quen thuộc trong bếp cũng là công cụ xua rắn hiệu quả nhờ tinh dầu trong lá.

2. Thảo dược và gia vị mà rắn cực kị

Ngoài cây cảnh, một số loại gia vị và thảo dược quen thuộc trong bếp cũng có tác dụng xua rắn nhờ mùi nồng hoặc tính cay, có thể kể đến như:

- Tỏi: Đặt vài tép tỏi quanh nhà, cửa ra vào hay góc sân, rắn thường tránh xa.

- Ớt khô: Tương tự tỏi, ớt khô phát tán mùi cay khiến rắn không muốn tiếp cận.

- Sả và sả chanh: Không chỉ trồng làm cây cảnh, sả tươi hay sả khô đặt ở góc nhà cũng giúp rắn e dè.

- Bạc hà và hương thảo: Khi trồng trong nhà, vừa cung cấp tinh dầu dễ chịu cho con người, vừa khiến rắn tránh xa.

Những thảo dược này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn bảo vệ những khu vực thường xuyên lui tới của rắn như bếp, sân sau hay hầm để đồ.

3. Vật liệu và vật dụng khiến rắn tránh xa

Bên cạnh cây cối và thảo dược, một số vật liệu và vật dụng trong nhà cũng có khả năng xua rắn. Những món đồ này tận dụng đặc tính tự nhiên mà rắn không ưa, như bề mặt trơn bóng, ánh sáng phản chiếu hay mùi vị cay nồng. Khi kết hợp với các loại cây và thảo mộc, chúng tạo nên một “hàng rào vô hình” giúp rắn khó tiếp cận khu vực sinh sống của con người. Đó là:

- Giấy bạc, túi bạc: Rắn không thích bề mặt phản chiếu ánh sáng, vì vậy trải giấy bạc quanh các khe, lối đi hay bồn hoa có thể hạn chế rắn tiếp cận.

- Sàn hoặc bề mặt nhẵn, kim loại: Những bề mặt trơn bóng khiến rắn khó di chuyển, nên đặt ở lối đi vườn hoặc quanh chuồng chó mèo.

- Khăn hoặc vải sợi thô tẩm tinh dầu cay: Bạn có thể đặt vài miếng quanh góc tối, hành lang, giúp rắn không muốn bò qua khu vực đó.

4. Lưu ý quan trọng khi áp dụng

Mặc dù những phương pháp trên giúp rắn tránh xa, nhưng không nên kỳ vọng 100% nếu ngôi nhà của bạn nằm gần khu vực rắn sinh sống. Hiệu quả cao hơn khi kết hợp nhiều biện pháp cùng lúc, chẳng hạn trồng cây, đặt thảo dược và sử dụng các vật liệu chống rắn.

Ngoài ra, việc giữ vệ sinh sân vườn và nhà cửa cũng rất quan trọng, vì bụi bẩn, đống rác hay cỏ dại đều là nơi rắn thích trú ẩn. Cuối cùng, khi bố trí cây cảnh hay thảo dược trong nhà, hãy nhớ đặt xa tầm với trẻ nhỏ và vật nuôi để đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.