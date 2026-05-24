Thử thách chỉ ăn đồ màu xanh suốt 30 ngày hút triệu view và loạt tranh cãi gây sốc

Từ những khay thức ăn phủ kín màu xanh dương đến các bữa ăn toàn màu xanh lá, trào lưu "one color food challenge" – chỉ ăn thực phẩm có một màu duy nhất trong nhiều ngày – đang bùng nổ trên TikTok, YouTube và Instagram.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung ghi lại cảnh họ ép bản thân chỉ ăn đồ màu xanh dương, xanh lá hoặc đỏ suốt 24 giờ, thậm chí kéo dài tới 30 ngày để thu hút lượt xem. Các video kiểu "Blue Food Challenge" hay "Green Food Challenge" liên tục đạt hàng triệu lượt xem nhờ sự tò mò của cư dân mạng.

Trong một số video lan truyền mạnh, người tham gia gần như chỉ ăn việt quất, thạch màu xanh, mì nhuộm thực phẩm, bánh kẹo hoặc các món được pha màu nhân tạo để đúng "luật thử thách". Một số người thậm chí từ chối mọi món ăn không đúng màu quy định dù đang đói hoặc mệt.

Điều khiến trào lưu này gây tranh cãi là nhiều người trẻ đang xem đây như một "phương pháp detox" hoặc cách giảm cân độc lạ. Không ít TikToker tuyên bố họ cảm thấy cơ thể "nhẹ hơn", "sạch hơn" hoặc "ăn uống có kỷ luật hơn" sau nhiều ngày chỉ ăn một màu thực phẩm.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc giới hạn thực phẩm theo màu sắc là kiểu ăn uống cực đoan, dễ dẫn tới mất cân bằng dinh dưỡng. Nếu kéo dài nhiều ngày, cơ thể có thể thiếu protein, vitamin hoặc khoáng chất cần thiết vì nhóm thực phẩm bị thu hẹp quá mức.

Đặc biệt, thử thách "blue food challenge" gây nhiều lo ngại hơn cả bởi màu xanh dương vốn rất hiếm trong thực phẩm tự nhiên. Theo nghiên cứu đăng trên Frontiers in Psychology, con người thường có xu hướng nghi ngờ hoặc cảm thấy khó chịu với thức ăn màu xanh vì màu này hiếm xuất hiện trong tự nhiên và dễ tạo cảm giác nhân tạo, không an toàn.

Một số người tham gia thử thách đã phải dùng lượng lớn phẩm màu thực phẩm để biến món ăn thành màu xanh dương hoặc xanh lá. Điều này làm dấy lên tranh luận về nguy cơ lạm dụng phụ gia thực phẩm chỉ để tạo nội dung câu view trên mạng xã hội.

Không ít bác sĩ cũng lo ngại trào lưu này có thể tác động tiêu cực tới tâm lý ăn uống của giới trẻ. Theo NDTV, nhiều "food challenge" trên TikTok hiện nay đang khiến ranh giới giữa giải trí và hành vi ăn uống cực đoan trở nên mờ nhạt.

Trên Reddit và nhiều diễn đàn mạng, cư dân mạng cũng tranh cãi gay gắt về khả năng duy trì sức khỏe nếu chỉ ăn một màu thực phẩm trong thời gian dài. Nhiều người cho rằng việc này gần như bất khả thi nếu muốn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.

Một số ý kiến khác lại cho rằng trào lưu "ăn theo màu" phản ánh áp lực tạo nội dung ngày càng cực đoan trên mạng xã hội. Khi các video đời thường khó thu hút người xem, nhiều TikToker buộc phải nghĩ ra thử thách ngày càng kỳ quặc để tăng tương tác.

Điều đáng nói là không ít nội dung dạng này đang được trẻ em và thanh thiếu niên bắt chước. Nhiều video "ăn một màu trong 24 giờ" được xây dựng theo phong cách vui nhộn, dễ khiến người xem nhỏ tuổi nghĩ rằng đây chỉ là trò chơi vô hại.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo việc ăn uống lành mạnh cần dựa trên sự đa dạng thực phẩm thay vì chạy theo các xu hướng cực đoan trên Internet. Dù việc thử thách bản thân trong thời gian ngắn có thể mang tính giải trí, việc kéo dài chế độ ăn thiếu cân bằng hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe thể chất lẫn tâm lý.

Từ một thử thách tưởng chừng vô hại, "one color food challenge" đang trở thành ví dụ mới cho thấy mạng xã hội có thể biến những thói quen ăn uống bất thường thành trào lưu triệu view. Và phía sau những video đầy màu sắc ấy là cuộc tranh luận ngày càng lớn về ranh giới giữa sáng tạo nội dung và hành vi gây hại cho sức khỏe.