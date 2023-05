Thử mẹo chăm da của Xoài Non và loạt beauty reviewer: Đơn giản mà hiệu quả, “cân” đẹp cả mụn lưng để tự tin đón hè

Mùa hè phải được gọi là mùa "fashion show" mới đúng, vì đây là thời điểm chị em được thỏa sức diện đủ mọi trang phục tôn dáng nhất, từ váy hở lưng, quần short cho đến bikini đi biển. Nhưng muốn tự tin lên đồ đẹp thì ngoài độ dáng chuẩn, chị em còn phải chăm da body sao cho thật láng mịn nữa. Nhất là với những ai nhiều mụn lưng kèm viêm nang lông hẳn sẽ chật vật trong việc dưỡng da lắm, chẳng hạn như cô nàng Mỹ Linh (27 tuổi, NVVP ở Sài Gòn).



Năm nay, cô nàng quyết tâm "lột xác" nên ngay từ trước hè, Mỹ Linh đã mua và thử gần chục sản phẩm chăm da chuyên sâu khác nhau, từ hàng ngoại cho đến local brand. Cuối cùng thì món cô nàng thấy ưng và hiệu quả nhất lại là một em sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo với giá siêu "mềm". Dùng thử một thời gian ngắn mà thấy da body "lên hương" thật sự.

Thiết kế tiện lợi, bảng thành phần lành tính có cả nhân sâm, da nhạy cảm mấy cũng dùng được

Sở hữu mức giá "vừa túi" nhưng thiết kế của em này nhìn rất sang với 2 tông màu trắng-gold, đi kèm vòi pump tiện dụng. Theo chia sẻ cá nhân thì điều khiến Mỹ Linh ưng nhất là bảng thành phần gồm chiết xuất của các dược liệu truyền thống cùng các thảo dược quý từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài các thành phần giúp làm sạch da, nhẹ nhàng lấy đi tế bào chết trên da mà không gây kích ứng... như trà xanh, sữa gạo, em này còn chứa rất nhiều thành phần quen thuộc đã được sử dụng từ lâu trong khoản ngừa viêm mụn, làm dịu da như khổ qua, kim ngân hoa, sài đất, cúc la mã và cỏ xạ hương, nàng nào cơ địa dễ lên mụn hẳn đều thuộc lòng rồi.

Được biết trong sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo còn có nha đam, dầu olive, vitamin E, kết hợp nhân sâm và đương quy nên sau mỗi lần tắm Mỹ Linh đều cảm nhận rất rõ khả năng dưỡng ẩm, làm mềm. "Một mẹo nhỏ được mình luôn áp dụng để gia tăng hiệu quả của em này là kết hợp massage nhẹ nhàng khi tắm, bước này sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu dưới da, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, giúp dưỡng da mềm mịn, khỏe đẹp tự nhiên hơn.", cô nàng chia sẻ thêm.

Texture êm dịu, dưỡng ẩm tốt và lưu hương cực lâu trên da sau khi tắm

Khác với những loại sữa tắm nhưng hóa trước kia Mỹ Linh từng dùng, em Ngọc Thảo này có hương thơm dược liệu dịu nhẹ, thư giãn cực. Texture tạo bọt nhanh, kết hợp dùng bông tắm để tạo bọt bông mịn đều, thoa lên da vừa thơm vừa êm mịn rất "đã". Da sạch nhanh và không hề có cảm giác nhờn dính: "Có hôm lười không bôi body lotion nhưng da mình vẫn giữ được độ ẩm rất lâu, sờ lên da thấy mềm mịn như được tẩy tế bào chết vậy."

Khác với những loại sữa tắm trước kia Mỹ Linh từng dùng, em này có hương thơm dược liệu dịu nhẹ, 4-8 tiếng sau tắm vẫn thoang thoảng mùi thơm rất thư giãn.

Mụn lưng giảm hẳn, da sáng khỏe hơn sau một thời gian sử dụng, tha hồ tự tin đón hè

"Mọi năm gần đến hè là da mình bắt đầu lên mụn lưng chi chít và mẩn ngứa vì trời nóng khiến da có nhiều mồ hôi, quần áo gây bí bách. Ánh nắng mùa hè cũng khiến da bị khô, thâm sạm và không đều màu hơn rất nhiều. Năm nay mình chịu khó kết thân với em sữa tắm này nên trộm vía thấy đám mụn đầu hè đã se dần và biến mất.", cô nàng cho biết.

Về thời gian sử dụng, Mỹ Linh chia sẻ đã dùng em này từ giữa tháng 4, giờ thì vùng mụn lưng trước kia nay sờ vào đã thấy không còn sần sùi mà chuyển sang láng mịn. Cô nàng còn chụp ảnh vùng lưng và zoom lên mà gần như không còn thấy dấu vết gì của mụn nữa, tình trạng viêm nang lông cũng được cải thiện. Sung sướng vô cùng!

Trước đó thấy các KOL, TikToker khoe làn da không còn bị mụn lưng nhiều sau khi dùng sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo, Mỹ Linh cũng ước được như vậy và giờ thì thỏa nguyện thật rồi!

Thêm một điểm cộng nữa mà Mỹ Linh khám phá ra sau sử dụng em sữa tắm này một thời gian - cô nàng bắt đầu được mọi người khen da sáng và đều màu hơn một chút, trộm vía một tỉ lần:"Giờ thì mình yên tâm chốt đơn 9981 chiếc váy hở lưng, áo quây, bikini các kiểu để diện hè rồi."

Không chỉ da body, da tay của cô nàng dường như cũng mềm mịn hơn, không cần bôi kem dưỡng tay thường xuyên. Trong khi trước kia da tay của cô nàng khá khô ráp do ngồi điều hòa cả ngày.

Sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo được MC Hương Giang, hot girl Xoài Non khen hết lời, hóa ra là hàng Việt giá cực "thơm"

Sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo chăm sóc chuyên sâu do công ty Dược phẩm Hoa Linh sản xuất. Đây là một công ty dược phẩm lâu năm có uy tín (Hoa Linh sản xuất cả Dạ Hương và Nguyên Xuân), ngoài ra còn vì em nó phổ biến quá trời. Hot girl Xoài Non, BTV Hương Giang và nhiều beauty reviewer khác đã dùng từ lâu và đánh giá em nó rất tốt. Mỹ Linh chia sẻ mua em nó với giá săn dịp sale trên sàn thương mại chỉ 99.000đ/chai 300ml, giá này phải nói là "cực thơm" luôn so với chất lượng.

Trước đó trên trang cá nhân của mình, BTV Hương Giang (Gia đình truyền hình) đã chia sẻ bản thân rất thích sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo, đây cũng là bí quyết giúp nữ biên tập viên thư giãn sau ngày dài bận rộn: "Tắm xong sau 4 - 8 tiếng vẫn thoang thoảng mùi thơm. Tắm xong da ẩm mịn và mướt."

Hot girl Xoài Non cũng thừa nhận mình là "fan cứng" của em này: "Xoài đã dùng hết hai chai sữa tắm Ngọc Thảo rồi thì thấy da ẩm mềm mịn, khoẻ và đều màu hơn. Có khi bận rộn lười tẩy da chết xíu xiu mà cũng không bị mụn lưng li ti nữa. Hè này tha hồ diện bikini khoe da trắng láng mịn nè."

Tóm lại là, hè này ngoài kem chống nắng, chị em cập nhật thêm sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo vào list đồ chăm sóc da body đảm bảo không thừa. Vừa lành tính, dùng được cho cả da khô, da nhạy cảm lại còn "cân" được rất nhiều vấn đề về da như mụn nhọt, mẩn ngứa, viêm nang lông. Muốn sở hữu làn da mướt mịn, khỏe đẹp để diện đồ xinh đón hè, chị em đừng bỏ qua bí kíp siêu đơn giản lại hiệu quả này nhé.

Sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo hiện có bán tại các hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa, kênh TMĐT toàn quốc. Tham khảo thông tin và đặt mua sản phẩm tại đây: https://shope.ee/1Aqrlxbuob

Chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Địa chỉ: B19D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội