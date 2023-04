Thu hàng trăm triệu đồng mỗi ngày từ bán trà sữa trên máy bay

Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã chứng khoán: NCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần đạt gần 149 tỷ đồng (gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận gộp đạt hơn 28 tỷ đồng (gấp 10 lần so với cùng kỳ).



Sau khi khấu trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý I đạt 10,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 6 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của NCS đạt được kể từ quý II/2019. Mức lãi của 3 tháng đầu năm nay cũng cao gấp đôi so với con số 5,2 tỷ đồng của cả năm 2022.

Theo NCS, thị trường hàng không nội địa trong quý I đã phục hồi hoàn toàn và có tăng trưởng cao về doanh thu, sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Thị trường quốc tế bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc khi các hãng hàng không nối lại đường bay và tăng chuyến. Do đó, doanh thu và lợi nhuận quý đầu năm tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ.

Trà sữa bán trên máy bay của Vietnam Airlines.

Đáng chú ý, tại báo cáo thường niên năm 2022, NCS cho biết, doanh thu mảng bán trà sữa tăng 12 tỷ đồng so với kế hoạch, lên 21,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán trà sữa trên máy bay đạt gần 14 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi ngày NCS thu về hơn 156 triệu đồng từ việc bán trà sữa trên máy bay. Sản phẩm trà sữa Lotus Sky phổ biến trên các chuyến bay của Vietnam Airlines được bán với giá 49.000 đồng.

Ngoài trà sữa, NCS còn thắng lớn với một số sản phẩm như giò Tết, bánh Trung thu... Năm vừa qua, sản phẩm bánh Trung thu đạt doanh thu 13,4 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán cho Vietnam Airlines là 4,7 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bán trên máy bay, cấp cho Công ty TNHH MTV Suất Ăn Hàng Không Việt Nam (VACS) và Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO) lên tới 21,9 tỷ đồng. NCS hiện còn bán cơm văn phòng cho Bệnh viện Việt Pháp, cung cấp bánh cho các đại lý, Trường Vinschool với doanh thu đạt 14,9 tỷ đồng.

Tại báo cáo ngày 31/3, tổng tài sản NCS đạt gần 523 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng gia tăng đáng kể, từ 67 tỷ đồng đầu năm lên tới 111 tỷ đồng, chủ yếu tăng mạnh phải thu ngắn hạn của khách hàng.