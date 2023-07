Thư Auckland: Lễ hội bắt đầu

Mới tuần trước, tôi có dịp gặp gỡ toàn thể đội bóng đá nữ New Zealand ở Napier và còn nhận được chữ ký tặng từ những ngôi sao nổi tiếng của họ là tiền đạo Hannah Wilkinson và tiền vệ Ria Percival. Buổi gặp rất thú vị, giúp tôi có thể cảm nhận được không khí tràn ngập sự lạc quan và tinh thần đồng đội của đội tuyển.

Dù thừa hiểu tuyển nữ Na Uy mạnh hơn so với đội chủ nhà bảng A song giới truyền thông và người dân ở đây vẫn cho rằng đội bóng của họ sẽ giành được kết quả tích cực trong trận khai mạc. Tỉ số hòa là niềm vui hữu hảo, còn nếu thắng sẽ tạo cơn chấn động.

Tôi nghĩ sự ủng hộ áp đảo từ cầu trường sân Eden Park với khoảng 50.000 khán giả sẽ giúp New Zealand thi đấu hưng phấn. Gia đình tôi dĩ nhiên sẽ cổ vũ cho New Zealand trong ngày 20-7, đồng thời tin tưởng họ sẽ vượt qua bảng đấu vốn không mạnh (2 đội còn lại là Thụy Sĩ và tân binh Philippines). Đội đồng chủ nhà có tiến sâu thì không khí giải đấu mới được duy trì dài hơi.

Cả New Zealand đang háo hức xem lễ khai mạc và trận mở màn gặp Na Uy vào tối 20-7 (Ảnh: ALISA PHẠM)

Việc đồng tổ chức sự kiện lớn như World Cup bóng đá nữ là một điều rất tích cực đối với New Zealand. Hôm trước tôi có hỏi ông Leon Birnie, người làm bóng đá 22 năm và hiện làm HLV cho Trung tâm Hawke’s Bay, ông tỏ ra rất hào hứng với ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

"Giải đấu là một điều tuyệt vời với đất nước chúng ta vì sẽ khuyến khích nhiều nữ cầu thủ trẻ đăng ký chơi bóng tại các trung tâm huấn luyện hoặc các đội bóng địa phương. Người New Zealand sẽ tham gia các hoạt động bóng đá nhiều hơn trong tương lai" - ông Leon nói.

Cần nhắc lại, dân số New Zealand khoảng 5,12 triệu người, chỉ bằng 1/5 so với Úc - đất nước với người dân nổi tiếng mê thể thao. New Zealand chỉ được biết đến nhờ nguồn "xuất khẩu" thể thao nổi tiếng nhất là đội tuyển bóng bầu dục nam.

Vì thế, sau khi chứng kiến lượng vé bán ra ở 4 sân do New Zealand đăng cai không như kỳ vọng, nhà tài trợ Xero đã phân phát 20.000 vé miễn phí. Tuy nhiên, vé tại sân Eden Park ở Auckland bán khá chạy, một phần là có đội đồng chủ nhà thi đấu, một phần khác là đội đương kim vô địch Mỹ cũng thi đấu 2 trận tại đây, trong đó có cuộc mở màn gặp Việt Nam vào ngày 22-7. Cả nhà tôi ai cũng háo hức mong chờ đến ngày thứ bảy…