Thứ 5 tuần này là Rằm tháng 10, nhớ những điều kiêng kị sau để cầu bình an

"Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác" - câu nói của Les Brown, nhà diễn thuyết nổi tiếng người Mĩ - nhắc nhở chúng ta rằng trên con đường đời, tự lập và dựa vào chính mình là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, trong một số thời khắc đặc biệt, chúng ta cũng cần dựa vào chiêm nghiệm và phong tục truyền thống để điều chỉnh hành vi, từ đó mang lại bình an và hạnh phúc cho bản thân cũng như gia đình.

Ngày rằm tháng 10 Âm lịch là một ngày cần lưu tâm đặc biệt. Đây không chỉ là thời điểm khởi đầu của mùa đông, mà còn là một lễ truyền thống - Tết Hạ Nguyên. Vào ngày này, có 4 điều tuyệt đối không nên làm và đừng quên nhắc nhở người thân, gia đình nhé!

1/ Ngắm trăng rằm bên bờ sông, mặt nước thì không nói linh tinh

Đêm Rằm tháng 10 âm lịch, trăng tròn sáng trên bầu trời. Nhiều người thích ra bờ sông, mặt nước ngắm trăng, tận hưởng không gian thanh bình. Tuy nhiên, trong đêm đặc biệt này, cần đặc biệt lưu ý lời nói và hành vi.

Theo quan niệm truyền thống, bờ sông, mặt nước là nơi tâm linh, đặc biệt là vào Tết Hạ Nguyên. Nói linh tinh hay nghịch ngợm có thể phạm phải điều tâm linh, dẫn đến xui xẻo. Vì vậy, cần giữ lòng kính trọng, lời nói cẩn trọng, hành động phù hợp để tránh phiền phức cho bản thân và gia đình.

Lời nói cũng có sức mạnh bí ẩn. Nó không chỉ thể hiện suy nghĩ và cảm xúc mà còn ảnh hưởng tới môi trường và những người xung quanh. Vì vậy, ở thời điểm và địa điểm đặc biệt, sử dụng lời nói đúng mực rất quan trọng.

Ảnh minh họa

2/ Không để bếp lạnh, nồi vơi

Vào ngày 15 tháng 10 Âm lịch, nhà cửa cần giữ ấm áp và không khí sinh hoạt sôi động. Dân gian quan niệm bếp lửa đỏ, tài vận đầy nhà, nghĩa là bếp núc ấm cúng mang lại may mắn và tài lộc. Vì vậy không nên để bếp lạnh, nồi vơi. Ngay cả khi vì lý do nào đó mà nhà bạn không nấu ăn trong ngày này thì vẫn nên giữ bếp gọn gàng, sạch sẽ, tránh tiếng ồn hoặc mùi khó chịu. Điều này giúp tạo ra không gian gia đình ấm áp, khiến các thành viên cảm thấy an tâm và hài lòng.

Từ góc độ tâm lý học, không khí gia đình ảnh hưởng lớn đến trạng thái tâm lý và cảm giác hạnh phúc của mỗi người. Một gia đình ấm áp, hòa thuận sẽ giúp con người cảm thấy an tâm, tự tin và hạnh phúc; ngược lại, một gia đình lạnh lẽo, áp lực sẽ gây lo âu, ảnh hưởng sức khỏe tâm lý và chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa

3/ Không mặc trang phục quá sặc sỡ

Ngày 15 tháng 10 Âm lịch là dịp lễ cúng, cần giữ thái độ trang nghiêm, nghiêm túc. Vì vậy, không nên mặc quần áo quá rực rỡ. Màu sắc nổi bật hay kiểu dáng quá phô trương có thể không hợp với không khí lễ nghi, thậm chí bị coi là không tôn kính tổ tiên và thần linh. Nên chọn trang phục đơn giản, trang nhã để thể hiện sự kính trọng và tưởng nhớ.

Theo tâm lý màu sắc, các màu sắc khác nhau ảnh hưởng đến tâm lý con người khác nhau. Màu sáng, nổi bật khiến người ta hưng phấn, vui vẻ, nhưng cũng dễ gây bồn chồn, thiếu tập trung. Trong dịp lễ trang nghiêm, cần giữ tâm bình tĩnh, tập trung.

4/ Không ăn thịt nặng mùi

Rằm tháng 10 Âm lịch với người nông dân ở một số miền quê còn gọi là Tết Cơm mới. Ngoài cúng rằm như bình thường, ngày này còn là ngày ăn mừng và cảm ơn đất trời, thần linh, tổ tiên đã ban cho một vụ mùa bội thu. Vì vậy nhiều người thường ăn chay hoặc cúng mâm cỗ chay trong dịp này với mong muốn giúp xua tan tai ương và cầu bình an.



Ngoài ra, theo dinh dưỡng hiện đại, ăn chay là chế độ lành mạnh, khoa học, giàu vitamin và khoáng chất, giúp phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe. Ngược lại, ăn quá nhiều thịt nặng mùi thường không tốt cho cơ thể. Vì vậy, ăn chay trong ngày Rằm tháng 10 Âm lịch vừa phù hợp phong tục, vừa tốt cho sức khỏe và giữ tinh thần thanh thản.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm