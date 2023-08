THREE O’CLOCK - Chuỗi cửa hàng cà phê 24h được giới trẻ yêu thích ở TP.HCM

Thiết kế không gian mang phong cách trẻ trung, hiện đại, tối giản

Ba giờ, ngồi nhâm nhi bên tách cafe, nhấm nháp cái dư vị tờ mờ sáng trộn lẫn sự nhộn nhịp của Sài Thành và chờ đến hừng đông như đã trở thành một trong những trải nghiệm khó quên của nhiều bạn trẻ khi đến với THREE O’CLOCK. Mang trong mình nét hiện đại, trẻ trung, THREE O’CLOCK không đơn thuần là chuỗi cửa hàng cà phê – trà - bánh 24H, đây còn là nơi sẻ chia, gắn kết những tâm hồn đồng điệu. Không chạy theo những hot trend nhất thời, THREE O’CLOCK luôn hướng tới trở thành một thương hiệu mang đậm dấu ấn và hơi thở văn hóa thời đại, mong muốn mang đến cái nhìn mới mẻ, năng động hơn về thói quen đi cà phê, gắn liền với "đặc sản" overnight đã ăn sâu vào nếp sống của "người Sài Gòn".

Hoạt động 24/7, không gian đa tầng đáp ứng thói quen overnight của "người Sài Gòn"

Lối sống hiện đại khiến con người trở nên bận rộn hơn, những khoảnh khắc gặp gỡ, trò chuyện đôi khi cũng trở nên quá xa xỉ giữa những vội vã, xô bồ của cuộc sống. THREE O’CLOCK ra đời như một người bạn thấu cảm và tĩnh lặng, là nơi các bạn trẻ thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những cuộc hẹn đêm khuya rạng sáng. Với thời gian mở cửa 24/7, THREE O’CLOCK trở thành nơi dừng chân lí tưởng cho những khách hàng đang quay cuồng với nhịp sống hiện đại. Mỗi góc của THREE O’CLOCK đều mang trong mình một câu chuyện riêng, đó là bạn trẻ đang cần mẫn chạy deadline để hoàn thành kịp dự án sắp tới, là nhóm bạn đang tụ tập kể cho nhau nghe những câu chuyện mới mẻ của ngày dài. Thỉnh thoảng, đâu đó là góc lặng, nơi ta chỉ ngồi bình tâm, lắng lại sau những ngày dài bận rộn. Mỗi góc tại THREE O’CLOCK như một mảnh ghép rực rỡ đầy màu sắc, kết hợp với không gian thiết kế tối giản thức thời, tạo nên bức tranh sống động về lối sống nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

Thường xuyên cập nhật các sản phẩm theo mùa cùng các sự kiện thu hút giới trẻ.

Theo đuổi sự tối giản nhưng đầy tinh tế trong thiết kế và bài trí, không gian của THREE O’CLOCK mang đến sự dễ chịu cả về thị giác và tinh thần. Với 12 cửa hàng phủ sóng khắp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, THREE O’CLOCK hiện là chuỗi cửa hàng cà phê 24H có nhiều chi nhánh bậc nhất và trở thành trạm dừng thân quen của đa phần giới trẻ chốn Sài Thành. Bên cạnh đó, THREE O’CLOCK cũng thường xuyên phát động và tham gia các chiến dịch hướng về cộng đồng, kết nối những bạn trẻ có chung niềm đam mê sáng tạo, tinh thần sẻ chia. Chiến dịch ẤM của THREE O’CLOCK nhằm gây quỹ quà tặng trung thu thường niên cho trẻ em có sức lan tỏa mạnh mẽ và được các khách hàng nhiệt tình đón nhận. Hoạt động này không chỉ mang hơi ấm đoàn viên đến với các em nhỏ mà còn giúp nhiều bạn trẻ cảm nhận được những giá trị khi trao đi yêu thương, nhận lại hạnh phúc. Ngoài ra, thương hiệu trẻ này còn đồng hành cùng các dự án ý nghĩa khác như chiến dịch Quyên góp sách cho trẻ em vùng cao thuộc dự án Hành Trình Con Chữ của JCI Việt Nam; tài trợ cho Clean up - chiến dịch nhặt rác toàn quốc lần 4 của Xanh Việt Nam,…

Chiến dịch ẤM của THREE O’CLOCK nhằm gây quỹ quà tặng trung thu thường niên cho trẻ em có sức lan tỏa mạnh mẽ và được các khách hàng nhiệt tình đón nhận

THREE O’CLOCK cũng rất tích cực đẩy mạnh các thông điệp vì môi trường, thay đổi thói quen tiêu dùng bằng những chiến dịch thiết thực, như khuyến khích sử dụng bình cá nhân khi mua nước, tận dụng tối đa và tuyên truyền các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường (ly giấy, chai thủy tinh, quai vải, ống hút gạo, túi tự phân huỷ…). Trách nhiệm với xã hội cũng là trách nhiệm với sự phát triển cá nhân bền vững nhất, THREE O’CLOCK không chỉ hoàn thiện sứ mệnh của riêng mình mà còn là thương hiệu truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực đến các bạn trẻ - những chủ nhân tương lai của trái đất. THREE O’CLOCK đã tiến xa hơn một thương hiệu bán đồ uống bình thường để trở thành không gian nghệ thuật, nơi kết nối những tâm hồn trẻ đương đại.

Đẩy mạnh các thông điệp vì môi trường, khuyến khích thay đổi thói quen tiêu dùng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Với menu phong phú, đa dạng, đồ uống tại THREE O’CLOCK cũng dễ khiến cho người ta "say lòng". Điểm nhấn đồ uống của THREE O’CLOCK có lẽ không chỉ đến từ những nguyên liệu tươi mới, chất lượng hay công thức pha chế đặc biệt mà còn đến từ cái tâm của những người làm nghề, những người vẫn đang cần mẫn gửi gắm chân thành qua từng tách cafe thơm, từng ly trà mát dù là sáng sớm hay đêm muộn. Đến THREE O’CLOCK để trải nghiệm một lối sống khác biệt, để cảm nhận văn hóa overnight hiện đại, mới mẻ, để ngắm nhìn những tất bật xô bồ và để lắng lại, giữa những dòng chảy nhộn nhịp bất tận của thành phố.

Ghé THREE O’CLOCK và kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn nhé!

THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU

Fanpage: https://www.facebook.com/threeoclockvn