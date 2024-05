Vào tối ngày 17/5, đám cháy bùng phát tại khu liên hợp trung tâm thương mại, phòng gym tại địa chỉ 1174 đường Láng, (Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội).

Phát hiện vụ cháy, nhiều người có mặt bên trong toà nhà nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, một số người đã trèo lên mái nhà để thoát thân.

Vụ cháy xảy ra tại toà nhà số 1174 Đường Láng vào tối 17/5

Vụ cháy xảy ra ngay khu vực cây xăng khiến nhiều người lo lắng

Nhóm Fas Angel cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ những người bị thương, bị ngạt khói trong vụ cháy

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, đám cháy xuất phát khu vực tầng 2 của toà nhà. Thời điểm xảy ra cháy các tầng tại đây đều có người ở bên trong.

Nhận được tin báo về vụ cháy, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã huy động lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa cùng các đơn vị hỗ trợ, lực lượng công an phường nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy.

Lúc này khói bóc lên cao, phía bên trong còn nhiều người mắc kẹt, lực lượng chức năng đã chia làm nhiều mũi. Một hướng tổ chức chữa cháy, một hướng tiếp cận hiện trường, phá tường, phá cửa để giải cứu người ra ngoài.

Theo ghi nhận của PV, đến gần 23h khuya, đám cháy đã được dập tắt, không gây thiệt hại về người. Một số người bị ngạt khói khó thở đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một số người chạy lên mái nhà thoát thân khi phát hiện đám cháy

Diễn viên Bình An cũng có mặt tại toà nhà thời điểm xảy ra vụ cháy và cùng mọi người chạy lên mái nhà

Nhiều người cùng lên lóc nhà chờ cứu hộ

Chia sẻ thêm với PV, một nhân chứng cho biết, ”Khoảng 22h30 khói bốc ra nghi ngút từ tầng 2 của toà nhà, phát hiện vụ việc nhiều người chạy tán loạn lên cả trên mái nhà, có một người bị thương trong quá trình thoát thân".

Đến gần 0h, vẫn có rất đông người dân đứng bên ngoài hiện trường theo dõi vụ việc. Được biết, toà nhà được sử dụng làm khu vui chơi tổng hợp, gym, bi-a... hàng ngày có hàng trăm khách hàng sử dụng dịch vụ tại đây.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.



Dù đã khuya những nhiều người dân vẫn tập trung bên ngoài theo dõi vụ cháy

