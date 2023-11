Thông tin "Người lạ tiếp cận đưa tiền cho học sinh ở trường Hà Huy Giáp" là sai sự thật

Trước đó, ngày 23/11, trên mạng xã hội lan truyền bài viết của một số trang báo mạng có tiêu đề "Cảnh báo người lạ đưa tiền, tiếp cận học sinh ở cổng trường" với hàm ý cảnh báo xuất hiện phương thức, thủ đoạn có đối tượng tiếp cận, cho tiền các học sinh trên địa bàn nhằm mục đích xấu; đồng thời, đăng tải Công văn số 234/HHG ngày 22-11-2023 do Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Giáp ký về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường, trong đó có nêu vụ việc xảy ra tại trường THCS Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12) với một số nội dung chưa chính xác và cảnh báo về tình hình bắt cóc học sinh. Từ đó có các luồng thông tin cho rằng vụ việc xảy ra tại trường THCS Tô Ngọc Vân là vụ dàn cảnh bắt cóc học sinh gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

Thông tin không chính xác được đăng tải trên mạng xã hội

Qua xác minh, Công an quận 12 xác định không có nội dung như các trang mạng xã hội đã đưa tin. Theo đó, chị V.T.K.L (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) khi đưa con đi học tại trường thì thấy cháu N.L.T.T. đang đứng mượn tiền bạn ở cổng trường nhưng bạn không có. Lúc này, chị L. có lấy 20.000 đồng trong túi và đưa cho cháu T. rồi đi về. Cùng ngày, sau khi nhận được thông báo tuyên truyền của trường Hà Huy Giáp về "phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường" trong nhóm phụ huynh (là lớp con chị L. đang theo học) thì chị này đã đăng nội dung đính chính lên nhóm và báo tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Qua vụ việc, Công an đề nghị các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... khi phát hiện các vụ việc, đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, cần báo cơ quan công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý vụ việc, tránh tình trạng lan tỏa, chia sẻ các thông tin chưa có căn cứ, chưa được xác minh chính xác từ các cơ quan chức năng gây tâm lý hoang mang, lo lắng,... ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần của người dân.