Thông tin mới vụ thầy hiệu phó ở Bình Thuận bị đánh nhập viện

Chiều 31/10, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức, Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đã thông tin về tiến độ giải quyết tin báo tội phạm “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 14/10 tại khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Theo đó, Công an huyện Hàm Tân đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, tập trung làm rõ để chứng minh vai trò đồng phạm của các đối tượng liên quan, nhằm sớm chuyển truy tố vụ án, đưa vụ án ra xét xử án điểm.

Ngoài ra, cơ quan này cũng chủ động nắm tình hình liên quan đến không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẽ thông tin không đúng sự thật liên quan đến vụ việc trên; kết hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh trong quản lý, giáo dục định hướng việc sử dụng mạng xã hội của học sinh.

"Công an huyện đang chọn làm án điểm, trong vòng 3 tháng sẽ kết thúc điều tra, đưa ra xét xử. Quan điểm của chúng tôi là xử đúng, không bao che, không bỏ lọt tội phạm ” - đại diện Công an huyện Hàm Tân khẳng định.

Trước đó, VTC News đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 14/10, Nguyễn Ngọc Ấn (39 tuổi, trú tại khu phố 4, thị trấn Tấn Nghĩa, huyện Hàm Tân) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 86A-129.76 chở theo Lường Đình Luân (tên gọi khác Bi, 27 tuổi, trú tại thôn Phú Thắng, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), Trần Văn Hiếu (33 tuổi) và Kim Hồng Tịnh (35 tuổi, cùng trú tại khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) đến nhà ông Nguyễn Đình Thiều (42 tuổi, trú tại khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm đến Tân - là Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân) để hỏi vụ việc liên quan con ông Ấn có hành vi vi phạm nội quy, quy chế trường học.

Khi đến nhà ông Thiều, Ân và Hiếu vào nói chuyện với ông Thiều, riêng Tịnh và Luân ngồi ngoài xe ô tô. Lúc này, giữa ông Ấn, Hiếu và ông Thiều đang tranh cãi với nhau ở trước sân nhà thì Lường Đình Luân từ ngoài xe ô tô đi vào và dùng chân đá trúng mặt của ông Thiều. Hậu quả, ông Thiều bị thương tích và được gia đình đưa đi cấp cứu, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 TPHCM.

Bị can Lường Đình Luân (Ảnh: CACC)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Lường Đình Luân về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự và tạm giam 3 tháng đối với bị can Lường Đình Luân để tiếp tục điều tra xử lý.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam nói trên.