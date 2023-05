Thông tin mới vụ 76 trẻ mầm non ăn sữa chua tự ủ phải đi cấp cứu

Trưa 10-5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết tất cả trẻ mầm non cấp cứu, điều trị tại bệnh viện do nghi ngộ độc thực phẩm sức khỏe đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.

Các học sinh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đô Lương

Theo bác sĩ bệnh viện, các trẻ được đưa đến bệnh viện đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, một số trường hợp sốt, biểu hiện mất nước. Bệnh viện Đa khoa Đô Lương đã huy động 50 y, bác sĩ, điều dưỡng với trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, tổ chức cấp cứu điều trị tích cực cho trẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, tất cả các em nghi bị ngộ độc thực phẩm tại huyện Đô Lương đều ăn món sữa chua do nhà trường tự ủ vào bữa ăn giữa chiều 9-5.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã lấy 5 mẫu gồm: 1 mẫu sữa chua (mẫu thực phẩm) và 4 mẫu bệnh phẩm gửi Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để xác định nguyên nhân.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An khuyến cáo các địa phương, trường học cần tăng cường đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú; giám sát yếu tố nguy cơ ngộ độc để phát hiện sớm, triển khai kịp thời biện pháp dự phòng ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào chiều tối ngày 9-5, sau khi đi học ở trường về, nhiều học sinh của Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương có biểu hiện đau bụng, nôn mửa.

Ông Nguyễn Tất Tây, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết có 76 cháu được đưa tới các cơ sở y tế cấp cứu sau khi ăn sữa chua tự ủ tại trường.