Thời trẻ của 2 "mẹ ngoại" hot nhất làng bóng đá: Mẹ vợ Tiến Dũng đẹp ngỡ ngàng nhưng có hơn mẹ Doãn Hải My?

Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Dianka Zakhidova - vợ thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ hình ảnh thời trẻ của mẹ cô - bà Наталья Лещишина và nhận về nhiều sự chú ý. Trong ảnh, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khoe nhan sắc xinh đẹp ấn tượng. Dù để kiểu tóc cá tính, visual của "mẹ ngoại" hot nhất nhì làng bóng đá vẫn nổi bật.

Và so với hiện tại, sau mười mấy năm, mẹ của Dianka không có nhiều thay đổi. Khi đón bé Danil - con trai của Tiến Dũng và Dianka chào đời, bà Наталья Лещишина lên chức "bà ngoại". Bà đã từ Ukraine sang Việt Nam thăm và chăm sóc cháu trai suốt một thời gian. Nhan sắc trẻ đẹp của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng nhận về nhiều lời khen của cộng đồng mạng khi bà xuất hiện cùng gia đình con gái hay về Thanh Hoá thăm nhà thông gia...

Mẹ Dianka thời trẻ theo đuổi phong cách cá tính

Khi đã lên chức "bà ngoại", ngoại hình trẻ đẹp khiến mẹ vợ Bùi Tiến Dũng được ưu ái gọi với danh xưng "chị ngoại" vì vẻ ngoài không có nhiều cách biệt so với con gái Dianka

Nhan sắc trẻ đẹp của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng

Vóc dáng của mẹ vợ hot nhất nhì làng bóng đá khién fan trầm trồ

Vẻ ngoài trẻ đẹp của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng cũng khiến dân tình nhắc nhớ đến "chị ngoại" hot không kém trong làng bóng đá - bà Mai Đoàn - mẹ vợ hậu vệ đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Thời trẻ, bà Mai Đoàn cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cuốn hút với đôi chân dài, gu thời trang thời thượng.

Ngắm lại những bức hình của mẹ Doãn Hải My mười mấy năm trước, dân tình không khỏi gật gù, quả nhiên mà mẹ của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Doãn Hải My từ nhỏ đã thừa hưởng nét đẹp của mẹ, trải qua thời gian khi cô nàng lớn lên, nổi tiếng và lập gia đình cùng Văn Hậu, bà Mai Đoàn cũng thay đổi ngoại hình, cắt đi mái tóc dài và yêu thích kiểu tóc ngắn cá tính nhưng visual không tuổi của "chị ngoại" Hà thành vẫn luôn chiếm trọn spotlight mỗi lần gia đình Văn Hậu - Hải My tụ tập.





Nhan sắc mẹ của Doãn Hải My thời trẻ

Doãn Hải My thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp của mẹ

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu ngày càng trẻ đẹp

"Chị ngoại" nhà Văn Hậu - Hải My luôn thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng con gái và con rể