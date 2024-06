Thời tới cản không kịp: Byeon Woo Seok nắm trong tay hầu hết kịch bản phim hiện tại

Dù Cõng Anh Mà Chạy đã chính thức kết thúc, độ hot của nam chính Byeon Woo Seok vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Anh liên tục đứng trong top đầu các bảng xếp hạng danh tiếng gần đây và được nhiều nhà sản xuất giải trí săn đón. Số lượng người theo dõi nam diễn viên trên Instagram cũng tăng với tốc độ khủng khiếp từ 4 triệu lên hơn 10 triệu sau quãng thời gian phim lên sóng.

Byeon Woo Seok trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc sau Cõng Anh Mà Chạy.

Theo người trong ngành tiết lộ, tất cả các kịch bản với nhân vật nam chính ở độ tuổi 20 - 30, bao gồm cả phim điện ảnh, truyền hình, OTT... hiện nay đều được gửi đến mời Byeon Woo Seok lựa chọn. Nguồn tin này cho biết: "Tiềm năng của anh ấy đã bùng nổ đến mức gần như có thể gọi là hội chứng Byun Woo Seok, giống như sự ra đời của Bae Yong Joon trong "Bản tình ca mùa đông" ngày xưa. Lựa chọn khôn ngoan là phải tính toán về dự án tiếp theo một cách cẩn thận. Hiện tại, hầu hết kịch bản phim điện ảnh và truyền hình đều nằm trong tay Byun Woo Seok".

Mới đây, khi tham gia chương trình You Quiz on the Block, Byeon Woo Seok cũng ngầm xác nhận thông tin này. Anh cho biết cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi được nhận vào dự án sau khi nhiều sao nam khác từ chối. "Tôi đã làm việc chăm chỉ trong chín năm. Tôi rất ngạc nhiên và vô cùng biết ơn vì tất cả tình cảm đang nhận được. Hiện tại, tôi nhận được số lượng kịch bản gửi đến tăng gấp nhiều lần so với trước đây", anh nói với MC Yoo Jae Suk.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m89 cùng thân hình lực lưỡng, Byeon Woo Seok bước chân vào làng giải trí Hàn với vai trò người mẫu vào năm 2010 và nhanh chóng lấn sân sang ca hát, đóng phim. Trước khi nổi tiếng với Cõng Anh Mà Chạy, nam diễn viên đã được đánh giá là nghệ sĩ đa tài của showbiz xứ kim chi. Những năm qua, anh liên tục để lại dấu ấn với các vai diễn trong những bộ phim ăn khách như Dear My Friends, Tiên Nữ Cử Tạ, Ký Sự Thanh Xuân, Welcome to Waikiki...

https://kenh14.vn/thoi-toi-can-khong-kip-byeon-woo-seok-nam-trong-tay-hau-het-kich-ban-phim-hien-tai-20240615130539743.chn