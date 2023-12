Thời tiết Tết Dương lịch ở cả ba miền đều đẹp

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết , Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ nay đến Tết Dương lịch chưa có đợt không khí lạnh nào ảnh hưởng đến nước ta.

Cũng theo ông Hưởng, hiện tại chúng ta đang nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên từ nay đến hết năm 2023 - tức khoảng 2-3 ngày nữa, thời tiết phổ biến đêm ít mây, gần sáng mây có thể nhiều hơn.

"Tình trạng đáng lưu ý nhất trong thời gian tới ở Bắc Bộ là hiện tượng sương mù xuất hiện về đêm và sáng ở vùng núi, trung du Bắc Bộ khiến tầm nhìn xa giảm mạnh, nhiều nơi xuống dưới 300 m".

"Các thành phố lớn như Hà Nội, sương mù vào buổi sáng có thể tích tụ lại lớp khói bụi ở tầng chúng ta sinh sống, làm gia tăng hiện tượng ô nhiễm không khí" - ông Hưởng lưu ý.

Phân tích về xu hướng nền nhiệt trong thời gian tới, ông Hưởng cho biết đêm và sáng ở Bắc Bộ nhiệt độ tăng dần, phổ biến 14-17 độ C, vùng núi nhiệt độ tăng trên 10 độ C, cảm giác rét giảm.

Trong ngày, nhiệt độ ở Bắc Bộ dao động ngưỡng 23-25 độ C, có năng. Thời tiết ban ngày đáng lưu ý ở Bắc Bộ hanh khô vẫn duy trì, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn.

Khu vực Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa về đêm và sáng, tuy nhiên lượng mưa không lớn, phổ biến dưới 10 mm. Nhiệt độ ở Trung Bộ không quá cao, phổ biến dưới 31 độ C, thời tiết tương đỗi dễ chịu.

Thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày Tết Dương lịch sẽ ở tình trạng mát mẻ, ít mưa. Trong đó, Tây Nguyên có thể rét về đêm và sáng, ban ngày trời mát mẻ với nhiệt độ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động 32-34 độ C, miền Đông Nam Bộ trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 20-22 độ C.

Dự báo chi tiết thời tiết Tết dương lịch 2024

Cụ thể, trong 3 ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ Tết Dương lịch, Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vài nơi, sáng sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Hà Nội Không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.