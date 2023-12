Thời tiết khắc nghiệt tấn công châu Á, châu Âu

Theo đài Thai PBS, tỉnh Narathiwat (gần biên giới Malaysia) bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với nhiều huyện bị ngập trong nhiều ngày. Mưa to gió lớn cũng khiến ít nhất 7 tàu bị chìm ở vịnh Thái Lan và biển Andaman kể từ ngày 22-12.

Theo Công ty Đường sắt quốc gia Thái Lan, tình trạng sụt lún đường ray khiến các chuyến tàu hướng về phía Nam tới Malaysia đang phải tạm dừng ở khu vực cách biên giới 100 km, thuộc tỉnh Yala bên cạnh tỉnh Narathiwat. Nhà chức trách cũng cảnh báo người dân các nơi sẵn sàng sơ tán nếu lũ lụt tồi tệ hơn, theo đài Al-Jazeera.

Ngập lụt ở quận Muang, tỉnh Yala - Thái Lan hôm 25-12 Ảnh: THE BANGKOK POST

Tại nước láng giềng Malaysia, lũ quét ở khu vực phía Bắc cho đến nay đã buộc khoảng 25.000 người rời bỏ nhà cửa ở các bang Kelantan và Terengganu. Mực nước sông Golok dâng cao kỷ lục, khiến toàn bộ cộng đồng ở khu vực biên giới với Thái Lan bị mắc kẹt. Không có dấu hiệu mưa lớn giảm bớt, làm dấy lên lo ngại trận lũ lụt tàn khốc năm 2014 sẽ lặp lại.

Theo dữ liệu của chính phủ, tính đến 0 giờ ngày 25-12, mực nước sông Golok đã dâng lên mức 11,04 m, cao hơn mức 10,84 m được ghi nhận trong trận lũ năm 2014, vốn khiến hơn 300.000 người sơ tán trên toàn quốc.

Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Shazlinda Hanif, nhà khí tượng học tại Cục Khí tượng Malaysia (MET), cho biết "cảnh báo nghiêm trọng và nguy hiểm" vẫn còn hiệu lực vào ngày 26-12 trên khắp Kelantan và Terengganu. Hình ảnh người dân mắc kẹt trong nhà trong khi các thuyền cứu hộ vật lộn giữa dòng nước lũ chảy xiết đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.



Trong khi đó, các khu trượt tuyết ở châu Âu lại gặp khó khăn do lượng tuyết rơi sụt giảm trong mùa đông này, còn mưa và mưa đá liên tục xuất hiện. Tình trạng này dự kiến ngày một tồi tệ hơn khi một nghiên cứu cảnh báo rằng nếu nhiệt độ toàn cầu chạm mốc tăng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, 53% trong số 28 khu trượt tuyết ở châu Âu sẽ chịu cảnh khan hiếm tuyết, đe dọa ngành công nghiệp trị giá 30 tỉ USD này.

Trái lại, Trung Quốc đang đối diện với đợt lạnh và giá rét kỷ lục trong những ngày cuối năm. Tuy vậy, nước này sẽ đối mặt nhiều đợt nắng nóng cũng như thời tiết cực đoan gia tăng trong năm 2024, do ảnh hưởng của El Nino.

Chuyên gia trưởng của Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc Chu Bing nói với đài CCTV rằng năm sau Trung Quốc có thể nóng hơn nữa dù nước này đã bị bủa vây bởi nắng nóng kỷ lục ở Bắc Kinh và nhiệt độ kỷ lục 52 độ C ở một thị trấn phía Tây Bắc vào mùa hè vừa qua.