Thỏi son bỗng chốc ''cháy hàng'' nhờ ''dựa hơi'' của thành viên giàu thứ hai BTS

Là một trong những nhóm nhạc thành công nhất Kpop, mỗi một thành viên của BTS đều có sức hút riêng và lượng fan hùng hậu của mình. Mới đây, anh chàng giàu thứ 2 của BTS - Suga đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bản thân khi gián tiếp giúp một thương hiệu mỹ phẩm bán sạch một thỏi son mới được ra mắt.



Chuyện là, một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đã tung ra thị trường một dòng son mới. Trong đó có thỏi son màu số 7 được đặt tên là '' Suga Marry Me'' (tạm dịch là Suga hãy kết hôn với mình). Ngay khi được ra mắt, thỏi son này đã được bán sạch hàng trên website chính thức của hãng. Đáng nói, màn ''debut'' dòng son của thương hiệu mỹ phẩm này không hề hợp tác với BTS hay cá nhân Suga.

Cư dân mạng cho biết, lý do thỏi son này được ''sold out'' sớm là vì tên của son được lấy cảm hứng từ câu nói đùa ''Suga Marry Me'' mà fan và cả các thành viên của BTS dành cho Suga. Bên cạnh đó, thời điểm này Suga đang thực hiện tour lưu diễn vòng quanh thế giới nên mọi động thái của anh chàng đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông. Có người cho rằng, thương hiệu mỹ phẩm kia đã vô cùng nhanh nhạy khi nắm bắt thời cơ này để tung ra thị trường thỏi son có cái tên độc đáo nhằm thu hút sự quan tâm của các Army (tên fan của BTS).

Dòng son fmgt New Bold Sheer Glow Lipstick của The Face Shop

Tìm hiểu được biết, thỏi son ''Suga Marry Me'' đang ''nổi như cồn'' thuộc dòng son mới được thương hiệu The Face Shop tung ra thị trường. Sản phẩm có tên đầy đủ là The Face Shop fmgt New Bold Sheer Glow Lipstick với bảng màu gồm 9 tông vô cùng xinh xắn và đáng yêu. ''Suga Marry Me'' là màu son hồng ánh cam nhẹ nhàng, nữ tính phù hợp với các cô nàng có làn da sáng trở lên. Thỏi son cũng được đánh giá là màu đẹp nhất trong BST lần này của The Face Shop.

Không những vậy, thành phần của em này cũng chứa nhiều dưỡng chất thiên nhiên, an toàn lành tính giúp nuôi dưỡng đôi môi với phức hợp 8 loại tinh dầu, vitamin E … Giá bán của một thỏi son The Face Shop fmgt New Bold Sheer Glow Lipstick rơi vào khoảng 500k.

Bạn có thể tìm mua sản phẩm tại các địa chỉ dưới đây.

Ảnh: Tổng hợp