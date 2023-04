Thói quen tàn phá gan nặng nề trong ngày hè mà nhiều người "vô tư" làm mỗi ngày

Một cốc bia lạnh thường được coi là ‘cứu cánh’, đánh tan cái nóng nực của mùa hè, giúp bạn ‘đã’ cơn khát ngay lập tức. Nhiều người có thói quen uống bia vào mỗi ngày hè. Cũng có không ít người cho rằng bia ít hại hơn rượu nên thay vì uống rượu, họ nhâm nhi vài cốc bia trong mỗi buổi chiều tụ họp với bạn bè, đồng nghiệp.

Thỉnh thoảng uống bia có thể là chuyện nhỏ, nhưng uống hàng ngày, hàng tháng lại có thể khiến sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều.

Trong cuộc trò chuyện với Eat This, Not That!, 2 chuyên gia dinh dưỡng Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos cho biết: "Để hạn chế tác động tiêu cực của đồ uống có cồn như bia, nam giới không nên tiêu thụ quá 2 cốc bia/ ngày (tương đương khoảng 710ml) và phụ nữ không nên tiêu thụ quá 1 cốc (tương đương 355ml)".

Việc uống bia quá nhiều và thường xuyên có thể dẫn tới những tác hại sau đây.

1. Tổn thương gan

Uống càng nhiều bia rượu, nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rượu càng cao. Theo ước tính, khoảng 90% những người nghiện rượu nặng mắc gan nhiễm mỡ ở 1 mức độ nào đó.

Ngoài ra, quá trình chuyển hóa rượu trong gan có thể tạo ra các chất có hại. Những chất này thúc đẩy quá trình viêm, phá hủy tế bào gan.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh, mỗi khi gan thực hiện quá trình chuyển hóa rượu, một số tế bào gan sẽ bị chết đi. Mặc dù gan có chức năng phát triển tế bào mới, nhưng nếu lạm dụng rượu bia trong thời gian dài có thể làm giảm khả năng tái tạo của gan. Lâu dần, sẽ dẫn đến tổn thương nghiêm trọng và vĩnh viễn cho gan.

2. Tăng cân

Uống bia thường xuyên làm tăng cân (Ảnh: Shutterstock)

Bia có chứa rất nhiều calo rỗng, có thể gây tăng cân và gây ra hiện tượng ‘bụng bia’.



Theo 2 vị chuyên gia dinh dưỡng: "Một lon bia trung bình chứa khoảng 150 calo. Lượng calo này nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu bạn không có sự thay đổi trong chế độ ăn uống thì việc chỉ uống 1 lon bia mỗi ngày trong suốt 1 năm có thể khiến bạn tăng thêm hơn 7kg".

3. Rút ngắn tuổi thọ

Nếu bạn uống tới 15 lon bia mỗi tuần, bạn có thể khiến cho tuổi thọ của mình bị rút ngắn lại.

"Theo một trong những nghiên cứu lớn nhất về việc tiêu thụ đồ uống có cồn trên toàn cầu, sử dụng càng nhiều đồ uống có cồn thì tuổi thọ càng thấp", 2 vị chuyên gia dinh dưỡng cho hay.

Ngoài việc uống bia ở mức độ vừa phải theo khuyến cáo, 2 chuyên gia dinh dưỡng cho biết mọi người nên lựa chọn loại bia phù hợp. Theo đó, họ cho rằng bia đen thường sẽ đỡ gây hại hơn các loại bia khác.

4. Ảnh hưởng tới việc tập luyện

Bia không phải là thứ đồ uống lành mạnh cho bạn khi uống vào trước hoặc sau khi tập thể dục thể thao. Nếu muốn buổi tập đạt hiệu quả, tốt hơn hết bạn nên nói không với rượu bia sau khi tập.

Chuyên gia dinh dưỡng Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos nói rằng: "Bia làm mất nước. Do đó, nếu uống bia sau khi tập luyện không chỉ giảm hiệu quả của buổi tập mà còn làm ảnh hưởng tới quá trình tái tạo cơ".

"Nghiên cứu cho thấy uống bia sau khi tập luyện có thể làm giảm khả năng phục hồi cơ bắp và khiến việc hydrat hóa trở nên khó khăn hơn nhiều".

2 vị chuyên gia cũng nhấn mạnh, uống bia trước khi tập thể dục có thể gây ra một loạt các triệu chứng khó chịu trong lúc tập, đó là tim đập nhanh, mệt mỏi, khó giữ thăng bằng, thay đổi huyết áp.

5. Tăng huyết áp

Uống nhiều bia làm tăng huyết áp (Ảnh: Shutterstock)

Uống bia càng nhiều huyết áp càng dễ tăng. Huyết áp cao kéo dài có thể tăng nguy cơ phát triển nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm bệnh tim hoặc đột quỵ.



"Uống nhiều bia khiến cho mạch máu co lại vì bia làm tăng hormone renin. Renin cũng làm cơ thể tích nước. Cả 2 vấn đề này xảy ra đồng thời sẽ khiến cho huyết áp tăng cao", 2 chuyên gia dinh dưỡng cho biết.

6. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Uống nhiều bia làm giảm hiệu quả của insulin và khiến lượng đường trong máu tăng lên. "Khi lượng đường trong máu liên tục tăng cao sẽ phát triển thành bệnh tiểu đường".

Nguồn: Eat This, NHS