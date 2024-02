Báo cáo đầu năm 2023 của iPOS.vn cho rằng, doanh thu ngành F&B (ngành kinh doanh ẩm thực và đồ uống) tại Việt Nam có thể tăng trưởng đến 18%, đạt 720.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, càng về cuối năm 2023, triển vọng phục hồi ngày càng trở nên kém sắc.

Trong bối cảnh đầy thử thách, đã có không ít thương hiệu mạnh dạn để lại những dấu ấn tích cực nhằm giữ vững cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng, có thể kể đến như Tiger Beer. Bà Anna Bizon, Giám đốc tiếp thị cấp cao, đại diện nhãn hàng nhìn nhận: "Đằng sau mỗi thách thức luôn là một cơ hội, và chẳng có giới hạn nào có thể cản bước tiến của "mãnh hổ". Đó cũng là lý do khiến Tiger Beer lựa chọn trở thành một "chất xúc tác" để những bản lĩnh đang ẩn mình được tỏa sáng sau chuỗi ngày vượt thách thức đầy can trường.

Mọi người vẫn thường nghĩ bản lĩnh phải là những điều to tát, lớn lao hoặc những thành tựu rực rỡ. Vậy trong bối cảnh đầy khó khăn này, liệu bản lĩnh có đang trở thành điều xa xỉ? Câu trả lời là KHÔNG.

Trong một năm đầy khó khăn 2023, bản lĩnh chính là dám bước tiếp, bước nhỏ bước lớn không quan trọng, quan trọng chính là bạn dám thử một điều gì đó mà bạn chưa từng. Vì mỗi chúng ta đã bản lĩnh trải qua một năm can trường như thế, hãy cùng nhìn lại hành trình đáng tự hào và để được tiếp thêm năng lượng bước vào một năm mới khởi sắc hơn.

Hưởng ứng thông điệp ấy, tại website khaixuanbanlinh.vn, hàng trăm nghìn người dùng đã "rủ rê" nhau cùng "flexing" về khoảnh khắc bản lĩnh trong năm 2023.

Bộ sưu tập triệu khoảnh khắc bản lĩnh với những câu chuyện mang tầm vóc "mãnh hổ" được chính người dùng chia sẻ đã đánh dấu những bước tiến dài trong suốt năm can trường, là lời khẳng định mạnh mẽ: Nếu được chọn, sẽ chọn bản lĩnh.

"Dấu tích xanh" quen thuộc với cộng đồng mạng chính là dấu xác nhận của Facebook dành cho các tài khoản cá nhân hoặc fanpage chính chủ. Còn với Tiger Beer, "dấu tích xanh" sẽ được dành cho hàng triệu người Việt, những người đã không bỏ cuộc trước những thách thức. "Dấu tích" bản lĩnh ấy như một lời khẳng định đầy tự hào rằng: mỗi người dù chỉ tạo nên những bước tiến nhỏ bé nhưng đều là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh Việt Nam can trường. Giúp mỗi người tiêu dùng nhìn nhận đúng về những giá trị ẩn sâu trong từng hành động thôi chưa đủ, Tiger Beer đã đẩy nguồn nhiệt luôn rực cháy bên trong mỗi người bừng lên hơn bao giờ hết khi mang đến Hall Of Courage - Đại Lộ Bản Lĩnh. Đại Lộ Bản Lĩnh là nơi những nỗ lực can trường mà mọi người tưởng như đã "bỏ quên", nay lại được vinh danh trước hàng chục ngàn người, tạo nên những giây phút tự hào và ý nghĩa ngay trong thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Trong suốt 10 ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ người dân thành phố đến những người bạn quốc tế đều như được sống lại những thời khắc bản lĩnh, nhìn lại những nỗ lực của bản thân trong năm tại sự kiện.

Nhờ có Đại Lộ Bản Lĩnh mà chúng ta được biết về những hành trình can trường mà rực rỡ, từ những nghệ sĩ nổi tiếng dám dũng cảm thoát khỏi giới hạn an toàn cho đến những người bình thường không ngại thể hiện bản thân. Cùng lý tưởng đó, người tiêu dùng không khó để bắt gặp một Đại Lộ Bản Lĩnh thứ hai tại WeChoice Awards, nơi có những câu chuyện về những đơn vị không ngần ngại tiếc sức mình đóng góp cho cộng đồng hay cả một thế hệ trẻ Gen Z năng động dám làm những điều tưởng như không thể… Tất cả đều góp vào bức tranh năm 2023 lòng dũng cảm của riêng mình, truyền đến cộng đồng nguồn cảm hứng dồi dào về định nghĩa "bản lĩnh" theo cách hoàn toàn mới.

WeChoice Awards quay trở lại với mùa thứ 8 cùng chủ đề "Dám đam mê Dám rực rỡ", kể câu chuyện về lòng dũng cảm, sự tử tế và về những con người dẫu bình thường nhưng vẫn sống một cuộc đời thật rực rỡ, trọn vẹn. Đồng điệu với tinh thần ấy cũng như mong muốn được vinh danh những tấm gương truyền cảm hứng, tiếp sức mạnh để họ có thêm bản lĩnh dám đam mê, dám rực rỡ, Tiger Beer một lần nữa đồng hành cùng giải thưởng trong năm 2023 này thông qua một dự án đầy ý nghĩa, nhằm tiếp thêm nhiên liệu cho hành trình của các "mãnh hổ" và hiện thực hóa những dự định bản lĩnh còn đang dang dở.

Theo đó, dự án Tiger x WeDo 2023 mang tên "Tiếp lửa bản lĩnh, vì một Việt Nam can trường" đã lựa chọn tiếp sức cho những cá nhân nổi bật, dù ẩn mình nhưng mỗi ngày mỗi giờ vẫn đang cống hiến vì một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam, mang tên Sài Gòn Xanh và Bệnh Viện Đồ Da. Hơn 150 kênh rạch ô nhiễm giữa lòng phố thị mà Sài Gòn Xanh đã "giải cứu" thành công, hay Bệnh Viện Đồ Da "hội ngộ" các anh em đường phố, tất cả đều là thành quả đáng nể được tạo nên từ bản lĩnh can trường, tinh thần dám mơ lớn, dám thực hiện và đem lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Với lòng dũng cảm và sự tử tế, chân thành, họ là những con người dẫu bình thường nhưng đã quyết chọn một cuộc đời bản lĩnh, dù có khó khăn cũng sẽ vững bước tiến lên, bởi cơ hội sẽ luôn nằm trong thách thức. Sự đồng hành của Tiger Beer không chỉ mang đến cơ hội hiện thực hóa những mong muốn, ước mơ của các bạn mà còn chứng minh rằng không ai phải cảm thấy đơn độc trên hành trình dám đam mê, dám rực rỡ. Tiger Beer và WeDo chắc chắn sẽ tiếp thêm cho ngọn lửa đam mê của những con người vì cộng đồng được cháy lên một cách rực rỡ và trọn vẹn hơn. Và biết đâu được từ ngọn lửa góp sức ấy, hàng chục Sài Gòn Xanh sẽ ra đời, và vô số những "đại bản doanh cho người yếu thế" sẽ được thành lập trong tương lai không xa.

Khởi đầu năm 2024 với dòng chảy bản lĩnh đầy mạnh mẽ, Tiger Beer đã ghi nhận những con số vô cùng ấn tượng thông qua chiến dịch đầy can trường của mình, để không ngừng tiếp lửa và hướng đến một năm khởi sắc cùng hàng triệu người tiêu dùng

* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

