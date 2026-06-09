Thịt bò bất ngờ quay lại top thực phẩm được quan tâm nhất với bệnh nhân ung thư? Ăn đúng cách mang lại loạt lợi ích nhiều người không ngờ

Không còn bị “réo tên” như món ăn cần hạn chế tuyệt đối, thịt bò đang được nhiều chuyên gia dinh dưỡng nhắc lại trong thực đơn hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, cách ăn và thời điểm ăn mới là điều quan trọng nhất.

Nhiều năm qua, thịt đỏ - đặc biệt là thịt bò - thường bị gắn với những lo ngại liên quan đến sức khỏe. Không ít người cho rằng bệnh nhân ung thư nên kiêng hoàn toàn thịt bò để tránh làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Tuy nhiên gần đây, các thảo luận về dinh dưỡng lâm sàng lại khiến thực phẩm này bất ngờ được quan tâm trở lại. Nguyên nhân là vì ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nhân ung thư rất dễ rơi vào tình trạng suy kiệt, mất cơ, thiếu máu và giảm miễn dịch sau hóa trị hoặc xạ trị.

Theo BS Nguyễn Thu Hà - khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện K Trung ương - chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, người bệnh ung thư không nên kiêng khem cực đoan vì cơ thể cần đủ năng lượng để phục hồi và duy trì sức đề kháng.

1. Bổ sung protein chất lượng cao giúp cơ thể phục hồi

Lợi ích lớn nhất của thịt bò nằm ở hàm lượng protein chất lượng cao. Đây là dưỡng chất cực kỳ quan trọng với bệnh nhân ung thư vì cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng trong quá trình điều trị.

Sau hóa trị, nhiều người bị sụt cân nhanh, mất cơ và luôn trong trạng thái mệt mỏi kéo dài. Protein đóng vai trò như “nguyên liệu sửa chữa” giúp tái tạo mô, duy trì khối cơ và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động ổn định hơn.

So với nhiều nguồn đạm khác, protein trong thịt bò có tỷ lệ hấp thu khá cao. Với những bệnh nhân ăn uống kém hoặc chán ăn, chỉ một lượng nhỏ thịt bò cũng có thể bổ sung dinh dưỡng hiệu quả.

2. Hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu

Thiếu máu là tình trạng rất phổ biến ở bệnh nhân ung thư, đặc biệt sau các đợt xạ trị hoặc hóa trị kéo dài.

Thịt bò chứa lượng sắt heme khá dồi dào - đây là dạng sắt cơ thể hấp thu tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật. Nhờ đó, thịt bò có thể hỗ trợ cải thiện phần nào tình trạng mệt mỏi, chóng mặt hoặc suy nhược do thiếu máu.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc bổ sung thịt bò với lượng hợp lý sẽ giúp duy trì mức hemoglobin ổn định hơn trong quá trình phục hồi.

3. Giàu kẽm, hỗ trợ miễn dịch và phục hồi niêm mạc

Một điểm cộng khác của thịt bò là chứa khá nhiều kẽm - khoáng chất đóng vai trò quan trọng với hệ miễn dịch.

Trong quá trình điều trị ung thư, nhiều bệnh nhân thường gặp tình trạng viêm miệng, tổn thương niêm mạc hoặc vết thương lâu lành. Kẽm góp phần hỗ trợ tái tạo mô và giúp cơ thể hồi phục tốt hơn.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, nguồn kẽm từ động vật thường có khả năng hấp thu cao hơn đáng kể so với thực vật.

4. Vitamin nhóm B giúp cơ thể bớt kiệt sức

Không ít người bất ngờ khi biết thịt bò còn chứa lượng vitamin nhóm B khá cao, đặc biệt là vitamin B12.

Đây là nhóm vitamin liên quan trực tiếp đến hệ thần kinh, mức năng lượng và chất lượng giấc ngủ. Sau hóa trị, nhiều bệnh nhân thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi hoặc thay đổi cảm xúc thất thường. Một chế độ ăn đầy đủ vitamin nhóm B có thể giúp cơ thể ổn định hơn trong giai đoạn hồi phục.

Ăn thịt bò thế nào mới đúng?

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng thịt bò không phải “thần dược” cho bệnh nhân ung thư. Điều quan trọng nhất vẫn là ăn đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại.

Nếu ăn quá nhiều, thịt đỏ vẫn có thể tạo áp lực cho hệ tiêu hóa, đặc biệt với những người đang bị đầy bụng, khó tiêu hoặc gặp tác dụng phụ sau điều trị.

Ngoài ra, cách chế biến cũng rất quan trọng. Các món chiên nhiều dầu, nướng cháy hoặc quá mặn đều không được khuyến khích. Thay vào đó, bệnh nhân nên ưu tiên những món mềm, dễ tiêu hóa như:Cháo thịt bò, Thịt bò hầm rau củ, Bò hấp, Súp thịt bò,...Điều quan trọng không phải “kiêng tuyệt đối”.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng quan niệm “bị ung thư là phải bỏ hoàn toàn thịt bò” đang dần thay đổi.

Thực tế, không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào quyết định hoàn toàn tình trạng bệnh. Điều quan trọng hơn là tổng thể chế độ dinh dưỡng có đủ chất, dễ hấp thu và giúp cơ thể duy trì sức khỏe hay không.

Vì vậy, thay vì cực đoan loại bỏ thịt bò khỏi thực đơn, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp với thể trạng của mình. Khi sử dụng đúng cách, thịt bò vẫn có thể trở thành nguồn dinh dưỡng hỗ trợ đáng giá cho quá trình phục hồi lâu dài.