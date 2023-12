Thiếu tá công an kể lại giây phút nghẹt thở giải cứu cô gái định nhảy từ nóc chung cư 25 tầng tự tử

Sáng 8/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã bàn giao cô gái có ý định tự tử cho Công an phường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An). Cô gái cũng đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc ổn định tâm lý, sức khỏe. Được biết, cô gái tên là L.T.H (SN 2004, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Là chiến sĩ trực tiếp cứu cô gái trẻ, Thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng Đội CC&CNCH số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào 16h45' ngày 7/12, đơn vị nhận được tin báo có 1 cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng Toà chung cư dầu khí (số 7 đường Quang Trung, TP. Vinh,Nghệ An) và có ý định tự vẫn.

Cô gái trèo lên tầng 25 với ý định tự tử

Trước vụ việc nghiêm trọng, Đội CC&CNCH số 1 đã huy động 3 phương tiện (1 xe cứu nạn, 1 xe thang và 1 xe chữa cháy) cùng 16 cán bộ chiến sĩ do Thiếu tá Nguyễn Thế Song trực tiếp đến giải cứu nạn nhân. “Thời điểm này, cô gái trẻ đang vô cùng hoảng loạn, 1 tay cầm điện thoại, 1 tay cầm con dao. Sau khi thuyết phục không có hiệu quả, tôi quyết định triển khai phương án áp sát khống chế”, Thiếu tá Nguyễn Thế Song cho biết.

Lúc này, một đồng chí đánh lạc hướng để Thiếu tá Nguyễn Thế Song tiếp cận từ phía sau. Chỉ trong vài giây, Thiếu tá Nguyễn Thế Song đã lập tức lao đến và kéo nạn nhân xuống khỏi lan can.

Thiếu tá Nguyễn Thế Song (áo đỏ) lao đến khống chế, đưa nạn nhân ra khỏi vị trí nguy hiểm

Được biết, Thiếu tá Nguyễn Thế Song đã có 20 năm công tác trong lực lượng công an, trong đó 5 năm làm đội trưởng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vì vậy, anh và đồng đội đã rất nhiều lần giải cứu các nạn nhân có ý định tử tự.

Tuy nhiên, theo Thiếu tá Nguyễn Thế Song, trường hợp này nguy hiểm hơn rất nhiều do địa hình phức tạp ở tầng cao, nạn nhân còn cầm dao, ngoài ra chưa nói đến trường hợp nạn nhân nhảy thì vị trí rơi đã không thể tính toán chuẩn xác được.

Cô gái đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc ổn định sức khoẻ sau vụ việc

“Thời điểm này gió thổi rất to, nạn nhân lại không bình tĩnh, vì vậy nếu không quyết đoán triển khai phương án giải cứu thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Vì vậy tôi đã men theo lan can và nhanh chóng tiến đến tiếp cận đằng sau để đưa nạn nhân vào”, Thiếu tá Nguyễn Thế Song kể.

Sau đó, cô gái được đến bệnh viện để chăm sóc ổn định tâm lý, sức khỏe.