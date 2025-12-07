Thiếu nữ mất tích được tìm thấy trong rừng với tình trạng kinh hoàng

Mới đây, truyền thông đưa tin, một vụ án mạng gây rúng động đã xảy ra tại Pace, quận Santa Rosa, bang Florida, Mỹ khi một thiếu nữ 14 tuổi được báo cáo mất tích sau đó được phát hiện đã bị bắn nhiều phát đạn và thiêu sống trong một khu vực rừng rậm. Hai thiếu niên, lần lượt 16 và 14 tuổi, đã bị bắt giữ và hiện đang đối mặt với cáo buộc giết người có chủ ý.

Cảnh sát trưởng quận Santa Rosa, ông Bob Johnson, xác nhận thông tin trên trong cuộc họp báo tổ chức vào thứ Năm, ngày 4/12 (giờ địa phương). Nạn nhân được xác định là Danika Jade Troy, 14 tuổi.

Theo ông Johnson, vào thứ Hai, ngày 1/12, mẹ của nạn nhân đã trình báo con gái mất tích. "Tuy nhiên, thật đau lòng, người mẹ không hề biết rằng Danika đã bị sát hại ngay trong đêm hôm trước", ông Johnson nói.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai nghi phạm được cho là đã dụ Danika vào khu vực có nhiều cây cối khi cô đang đi xe tay ga điện. Tại đây, mọi chuyện nhanh chóng leo thang thành một tội ác kinh hoàng.

Cảnh sát cáo buộc nghi phạm 16 tuổi đã lấy trộm khẩu súng lục của mẹ mình và dùng nó để bắn nạn nhân.

"Đây là điều vô cùng tàn bạo", Cảnh sát trưởng Johnson nói trước truyền thông. "Chỉ riêng việc sát hại một cô bé 14 tuổi đã là không thể chấp nhận được. Nhưng ở đây, họ còn bắn nhiều phát và sau đó thiêu sống nạn nhân".

Thi thể của Danika, với nhiều vết đạn và dấu hiệu bị thiêu cháy nặng, đã được một người đi đường phát hiện vào thứ Ba, ngày 2/12. Người này sau đó lập tức gọi số khẩn cấp 911 để báo cho nhà chức trách.

Lực lượng điều tra cho biết họ nhanh chóng lần ra tung tích hai nghi phạm.

"Vụ án này có bằng chứng rất rõ ràng ngay từ đầu. Các dấu vết hiện trường và lời khai đã nhanh chóng dẫn chúng tôi đến hai thiếu niên này", ông Johnson cho biết.

Hiện tại, các nhà điều tra vẫn đang xác minh động cơ gây án. Cảnh sát cho biết bước đầu xác định các nghi phạm và nạn nhân có thể là bạn học cùng trường.

Cả hai thiếu niên hiện đang bị tạm giam tại Cơ sở Giam giữ Tư pháp Vị thành niên. Nhà chức trách đang xem xét khả năng truy tố họ như người trưởng thành do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc.

Danh tính của hai nghi phạm chưa được công bố do họ chưa đủ 18 tuổi. Hiện cũng chưa rõ họ đã thuê luật sư bào chữa hay chưa.

Vụ việc đang gây phẫn nộ trong cộng đồng địa phương và làm dấy lên lo ngại về bạo lực tuổi vị thành niên, cũng như vấn đề quản lý vũ khí trong gia đình tại Mỹ.