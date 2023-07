Thiết kế nhà hàng độc lạ giúp sinh viên Việt giành giải thưởng Kiến trúc quốc tế

Yên Restaurant – Thiết kế nhà hàng giành giải của 2 sinh viên người Việt Nam và Myamar

World Architecture Community Award (WAC) là cuộc thi của Cộng đồng Kiến trúc thế giới – một trong những cộng đồng uy tín hàng đầu dành cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, sinh viên toàn thế giới.

Tại mùa thi thứ 43 vừa kết thúc, ở hạng mục tác phẩm sinh viên, Thu Rain Latt và Phan Anh Dũng - 2 sinh viên ngành thiết kế nội thất & kiến trúc của Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội đã giành chiến thắng với bản thiết kế Nhà hàng Yên.

Được lấy cảm hứng từ sự tĩnh lặng của những hang đá, "Yên Restaurant" là dự án nhà hàng chay đem tới một không gian hiện đại phong cách thiền tạo cảm giác ẩn dật, bình yên. Khách hàng khi tới đây sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên vạn vật.

2 nhà thiết kế tin rằng sự yên tĩnh và bao la của thiên nhiên sẽ giúp con người thoát khỏi nhịp điệu vội vã của cuộc sống hàng ngày và kết nối lại với bản chất thực của mình. Kiến ​​trúc có thể trở thành nơi tu dưỡng tinh thần cho các cá nhân.

Thiết kế dùng màu ghi xám của đá, đèn chiếu, hắt làm nổi bề mặt thô mộc gồ ghề của đá, sự xuất hiện của "tấm rèm" nước càng làm tăng cảm giác về một không gian như hang động chứa đựng sức mạnh và sự mềm mại của thiên nhiên.

Phan Anh Dũng và Thu Rain Latt tiết lộ, đây là đề án trong quá trình học thiết kế nội thất và kiến trúc tại London College for Design & Fashion – Hanoi. Cả hai gửi tác phẩm chỉ nhằm mục đích giao lưu tại World Architecture Community Award nên vô cùng bất ngờ khi nó được lọt top 10 tác phẩm chiến thắng.

Cả hai nhà thiết kế đã phải tới ăn thử tại các nhà hàng chay nổi tiếng tại Hà Nội, đọc thêm rất nhiều tài liệu về Phật giáo để mang tới không gian đúng ý đồ thiết kế nhất.

Đề án được giảng viên Jelena Sinclair theo sát hỗ trợ, 2 sinh viên chia sẻ: "Cô luôn nhắc tụi em không được sa đà vào những chi tiết không thực tế và nhấn mạnh thiết kế phải đúng công năng. Một bản thiết kế nội thất, trước khi đẹp, cần phải đúng mục đích sử dụng. Đó là nguyên tắc cơ bản về thiết kế nội thất mà tụi em thấm nhuần khi theo học tại đây".

Thu Rain (1998) là người Myanmar đang du học tại Việt Nam. Chàng sinh viên tâm sự: "Tôi đã học Kiến trúc trong 6 năm nhưng đến cuối năm 2020, đại dịch Covid-19 xảy ra và trường học tại Myamar bị đóng cửa. Khi mọi thứ tưởng như ổn thì năm 2021, xung đột chính trị xảy ra ở Myanmar và các trường học lại bị đóng cửa. Tôi rất chán nản không biết phải làm gì tiếp theo. Sau đó, tôi nghĩ đến việc bắt đầu một khởi đầu mới cho sự nghiệp học hành của mình. May mắn thay, một ngày nọ, tôi tìm hiểu về London College for Design & Fashion - Hanoi, gửi tin nhắn tới trường và được hỗ trợ thật tuyệt vời. Tôi đến từ một gia đình nghèo, nhưng LCDF- Hanoi đã hỗ trợ tôi một chút về tài chính. Đây là một môi trường sáng tạo với không khí học tập nghiêm túc nhưng cũng rất nhiều niềm vui và sự tự do. Trường cũng đặc biệt coi trọng sự phát triển cá nhân của mỗi sinh viên, cho phép chúng tôi phát triển theo cách riêng của mình".

Phan Anh Dũng (1998) từng du học một ngành khác trước khi theo học tại Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội. Dũng luôn tự ti khi so sánh mình với bạn trong lớp bởi hầu hết đều đã có nền tảng về ngành thiết kế. "Giải thưởng này tuy không lớn nhưng giúp em vững tin hơn hẳn khi theo đuổi nghề thiết kế nội thất. Bây giờ, khi nhận job của khách cũng thấy tự tin hơn (cười)" – Nhà thiết kế trẻ chia sẻ.

Nói về nơi mình theo học – Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội – Phan Anh Dũng và Thu Rain tiết lộ - điều cả hai cùng tâm đắc nhất khi học ở đây chính là cách đào tạo mang tới cho sinh viên lối tư duy sáng tạo mới – một điều mà không phải cứ chăm chỉ là có được mà phải do phương pháp đào tạo độc đáo phong cách của Anh Quốc và những giảng viên quốc tế có profile "khủng".

Tại Việt Nam, Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội là đơn vị khá quen mặt với nhiều giải thưởng quốc tế. Sinh viên Lê Ngọc Hà Thu từng đoạt giải Quán quân cuộc thi Thiết kế thời trang bền vững lớn bậc nhất thế giới Redress Design Award 2020, NTK Vũ Tá Linh đoạt giải cuộc thi Thiết kế thời trang Châu Á Star Creation 2013. Sinh viên từ LCDF- Hà Nội đã du học chuyển tiếp tới các trường thiết kế top đầu thế giới như Central Saint Martins (UK), Instituto Marangoni (Ý) và rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

World Architecture Community là cộng đồng về kiến trúc lớn mạnh hiện có hơn 36 nghìn thành viên đăng ký đến từ 200 quốc gia. Giải thưởng World Architecture Community Award đã kéo dài đến mùa thứ 44 với tổng số hàng chục ngàn tác phẩm dự thi. Tác phẩm chiến thắng dựa vào số lượt bầu chọn của các thành viên và Hội đồng các thành viên danh dự bao gồm chuyên gia trong ngành như: Nikos Fintikakis đồng sáng lập Synthesis and Research, Budi Sukada - kiến trúc sư nổi tiếng người Indonesia kiêm giảng viên đại học Tarumanagara, Sanjay Puri – nhà sáng lập công ty Sanjay Puri Architects có tiếng…

Kiến trúc sư nổi tiếng Việt Nam Võ Trọng Nghĩa từng nhiều lần tham dự cuộc thi này và 6 lần đoạt giải.