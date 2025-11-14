Trong thời gian qua, "tân binh khủng long" KATSEYE đã có nhiều bước tiến đột phá trong sự nghiệp. Trong số 6 thành viên, Manon nổi bật với vẻ đẹp lai Thụy Sĩ - Ghana độc đáo. Cô được nhiều fan khen ngợi chính là 1 trong những "thiên thần lai" đẹp nhất showbiz.

Tuy nhiên đến nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh quá khứ gây sốc cùng lời tố cáo tính cách thật của nữ idol sinh năm 2002. Trong ảnh này, Manon ở bên 2 chàng trai cởi trần, miệng ngậm bao cao su còn trong gạt tàn có tàn thuốc lá. Mức độ phản cảm của bức ảnh này đã khiến netizen sốc nặng.

"Thiên thần lai" bị tung ảnh quá khứ gây sốc

Chưa dừng lại tại đây, trên mạng xã hội Reddit, 1 người tự nhận là quen biết Manon ở Thụy Sĩ đã đăng bài vạch trần quá khứ của nữ idol. Người này đăng kèm 1 bức ảnh Manon thản nhiên hút thuốc lá, chưa từng được công bố ở đâu.

Người đăng bài nói Manon là thành viên của 1 nhóm bạn ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ, cả nhóm này đều dùng ma túy. Nữ idol bị tố qua lại với cả bạn trai, người yêu cũ, người yêu bí mật của bạn mình một cách cố ý. Manon còn nói người song tính nhưng lại đùa giỡn với tình cảm của một người bạn, người thực sự yêu cô. Khi nhóm bạn phát hiện Manon ngủ với người yêu cũ của một người bạn khác, họ đã mắng Manon và nữ idol đã vào phòng tắm, tự làm mình bị thương để nhóm bạn cảm thấy tội lỗi.

"Thiên thần lai" lợi dụng bạn bè để mua ma túy, đối xử với người khác như rác rưởi. "Nếu bạn không phải bạn bè hoặc Manon nghĩ bạn không xứng đáng nhận được sự tôn trọng cơ bản, cô ta thậm chí sẽ không chào bạn hay nhìn bạn lấy một lần. Một người bạn cũng nói với tôi rằng khi cô ấy lần đầu gặp Manon, cô ấy đã cố gắng cư xử tử tế và Manon chỉ thì thầm với một người bạn và cười nhạo cô ấy" - chủ bài đăng viết. Người này hy vọng giờ Manon đã thay đổi, nhưng cũng sẽ không ngừng đăng bài để thế giới biết sự thật về "thiên thần lai".

Những hình ảnh gây sốc và bài đăng tố cáo nhanh chóng gây sóng gió trong cộng đồng người hâm mộ Kpop. Netizen không ngừng tranh cãi về tính xác thực của bức ảnh và lời tố cáo. Bất chấp những ồn ào xung quanh "gà cưng", HYBE Labels không đưa ra phản hồi.

Người viết bài đăng cùng 1 bức ảnh Manon đang hút thuốc, chưa từng được công bố

Mang trong mình dòng máu đa văn hóa Ghana - Thụy Sĩ, Meret Manon Sarpong Bannerman, hay được biết đến với nghệ danh Manon, đang trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ thần tượng toàn cầu mới. Sinh năm 2002 tại Thụy Sĩ, Manon bước vào nghệ thuật từ sớm với vai trò người mẫu và sáng tác nhạc, trước khi chính thức ra mắt trong nhóm nhạc nữ quốc tế KATSEYE. Với chiều cao ấn tượng, vẻ đẹp pha trộn Âu – Phi độc đáo cùng phong thái tự tin, Manon được xem là biểu tượng của sự đa dạng và tinh thần “global pop” mà KATSEYE theo đuổi.

Ra mắt ngày 28/6/2024, KATSEYE gồm sáu thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan và Yoonchae. Nhóm được hình thành thông qua chương trình thực tế tuyển chọn toàn cầu The Debut: Dream Academy, thu hút hàng chục nghìn thí sinh trên khắp thế giới. KATSEYE nhanh chóng khẳng định cá tính âm nhạc pha trộn giữa pop đương đại và tinh thần Kpop đặc trưng, khiến cả thế giới lắc lư với giai điệu Gnarly và Gabriela. Với phong cách cá tính, tư duy nghệ thuật độc lập và thông điệp “Soft Is Strong”, Manon cùng KATSEYE đang được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho làn sóng âm nhạc đa quốc gia - nơi ranh giới giữa Kpop và pop thế giới dần được xóa nhòa.

KATSEYE đang là nhóm nhạc toàn cầu cực hot

Manon được mệnh danh là "thiên thần lai" do mang vẻ đẹp độc đáo từ 2 dòng máu Thụy Sĩ - Ghana

