Thích ăn đào mùa hè? Người huyết áp cao cần nhớ kỹ 5 điều để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Mỗi khi hè đến, các sạp trái cây lại ngập tràn những mẻ đào tươi vừa thu hoạch. Loại quả có lớp lông mịn, mùi thơm dịu và vị ngọt thanh này luôn nằm trong danh sách trái cây “đắt khách” nhất mùa nóng. Không ít người cho rằng đào giàu vitamin, ít chất béo nên càng ăn nhiều càng tốt, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng với người bị huyết áp cao, đào không phải loại trái cây có thể ăn tùy ý. Nếu ăn sai cách hoặc lạm dụng trong thời gian dài, loại quả này vẫn có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tới quá trình kiểm soát huyết áp và chuyển hóa của cơ thể.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã từng chia sẻ trên báo Người Lao Động, người mắc tăng huyết áp vẫn có thể ăn trái cây mỗi ngày nhưng cần chú ý khẩu phần, thời điểm ăn và tổng lượng đường nạp vào cơ thể để tránh ảnh hưởng đến huyết áp và chuyển hóa.

Dưới đây là 5 điều người bị huyết áp cao nên đặc biệt lưu ý khi ăn đào vào mùa hè.

1. Không nên ăn quá nhiều đào trong một ngày

Đào chứa vitamin C, chất xơ, kali và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại quả này cũng có hàm lượng đường tự nhiên khá cao, đặc biệt là các giống đào chín mềm, vị ngọt đậm.

Nhiều người nghĩ rằng trái cây “không béo” nên có thể ăn thoải mái. Thực tế, nếu ăn liên tục 2 - 3 quả đào lớn mỗi ngày, lượng đường nạp vào cơ thể vẫn có thể vượt mức cần thiết, nhất là với người trung niên vốn đã có nguy cơ rối loạn đường huyết hoặc kháng insulin.

Điều đáng nói là không ít bệnh nhân huyết áp cao đồng thời gặp vấn đề về mỡ máu hoặc tiền tiểu đường nhưng không hề nhận ra. Việc ăn quá nhiều trái cây ngọt trong thời gian dài có thể khiến cân nặng tăng lên, kéo theo huyết áp khó kiểm soát hơn.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 1 quả đào cỡ vừa mỗi ngày và không nên coi trái cây là “bữa phụ vô hạn”.

2. Tránh ăn đào khi bụng đói

Một sai lầm khá phổ biến là dùng đào thay bữa sáng hoặc ăn trái cây ngay khi vừa ngủ dậy. Dù đào không quá chua, chúng vẫn chứa axit hữu cơ và lượng nước lớn, dễ gây kích ứng dạ dày khi ăn lúc đói.

Với người có tiền sử viêm dạ dày, trào ngược hoặc đang dùng thuốc huyết áp dài ngày, việc ăn đào khi bụng rỗng có thể gây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn hoặc khiến đường huyết dao động nhanh hơn.

Nhiều người lớn tuổi thường có thói quen chỉ ăn vài quả trái cây cho “nhẹ bụng” vào buổi sáng, nhưng đây lại là thời điểm cơ thể nhạy cảm hơn với sự thay đổi đường huyết và huyết áp.

Tốt nhất nên ăn đào sau bữa chính khoảng 1 - 2 tiếng thay vì ăn lúc đói.

3. Hạn chế ăn đào vừa lấy từ tủ lạnh

Trong mùa nóng, nhiều người thích để đào trong ngăn mát rồi ăn trực tiếp để tạo cảm giác giải nhiệt. Tuy nhiên, với người bị huyết áp cao, đồ lạnh có thể khiến mạch máu co lại đột ngột.

Các bác sĩ tim mạch cho biết vào mùa hè, số ca huyết áp dao động do thói quen dùng đồ lạnh thường tăng đáng kể. Việc ăn trái cây quá lạnh, đặc biệt là vào buổi tối hoặc sau khi đi ngoài trời nắng về, có thể khiến cơ thể phản ứng mạnh hơn bình thường.

Người lớn tuổi có thành mạch kém đàn hồi sẽ dễ bị choáng váng, khó chịu hoặc cảm giác tim đập nhanh sau khi dùng thực phẩm lạnh liên tục.

Thay vì ăn đào vừa lấy khỏi tủ lạnh, nên để ở nhiệt độ phòng khoảng 15 - 20 phút trước khi dùng để giảm kích thích lên mạch máu và hệ tiêu hóa.

4. Người có bệnh thận cần đặc biệt cẩn trọng

Đào chứa kali - khoáng chất có lợi cho việc điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, không phải ai bị huyết áp cao cũng nên bổ sung nhiều kali.

Những người bị tăng huyết áp lâu năm thường có nguy cơ suy giảm chức năng thận mà không biết. Nếu thận hoạt động kém, cơ thể sẽ khó đào thải lượng kali dư thừa, làm tăng nguy cơ rối loạn điện giải.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân tăng huyết áp hiện sử dụng thuốc giữ kali. Nếu đồng thời ăn quá nhiều trái cây giàu kali trong thời gian dài, nguy cơ tăng kali máu sẽ cao hơn, ảnh hưởng tới nhịp tim và sức khỏe tim mạch.

Vì vậy, người có tiền sử bệnh thận, tiểu đêm nhiều hoặc đang dùng thuốc huyết áp nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn đào thường xuyên.

5. Đừng nhầm trà đào, trà sữa đào là “đồ uống lành mạnh”

Một vấn đề ngày càng phổ biến hiện nay là nhiều người chuyển từ nước ngọt có gas sang các loại trà đào, trà trái cây hoặc sữa chua đào vì nghĩ chúng tốt cho sức khỏe hơn.

Trên thực tế, phần lớn các loại đồ uống này chứa lượng đường và siro rất cao. Một ly trà đào cỡ lớn đôi khi có lượng đường gần bằng mức khuyến nghị tối đa cho cả ngày.

Nếu sử dụng thường xuyên, những thức uống này có thể khiến cân nặng tăng nhanh, làm rối loạn mỡ máu và khiến huyết áp khó ổn định hơn.

Đặc biệt, việc vừa ăn trái cây vừa uống trà sữa hoặc trà trái cây ngọt trong mùa hè dễ khiến tổng lượng đường nạp vào cơ thể vượt mức mà nhiều người không nhận ra.

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất với người huyết áp cao không phải là “kiêng tuyệt đối” một loại thực phẩm nào, mà là duy trì lối sống ổn định lâu dài. Ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và duy trì vận động đều đặn mới là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Đào vẫn là loại trái cây giàu dinh dưỡng nếu được ăn đúng cách và với lượng hợp lý. Nhưng với người có bệnh nền, đặc biệt là tăng huyết áp, việc kiểm soát khẩu phần và thói quen ăn uống vẫn luôn quan trọng hơn việc chạy theo quan niệm “trái cây càng nhiều càng tốt”.