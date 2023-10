Thị trường linh kiện máy tính chạm đáy, giá bán rẻ nhất trong 2 năm qua

Lượng PC xuất xưởng trên toàn thế giới đã giảm 9% trong quý 3, chạm mốc mà những nhà phân tích của Gartner Inc kỳ vọng đây sẽ là mức thấp nhất trong đợt suy thoái thị trường kéo dài hai năm này.

Công ty Apple có mức giảm mạnh nhất trong số các nhà sản xuất PC lớn, với lượng hàng xuất xưởng giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Gartner cho biết vào hôm thứ Hai trong một tuyên bố rằng HP Inc là nhà cung cấp duy nhất kiếm được lợi nhuận trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Tập đoàn Lenovo duy trì vị trí dẫn đầu với 25% thị trường toàn cầu. Tổng số lô hàng đạt 64,3 triệu chiếc, so với 70,6 triệu chiếc cùng kỳ năm trước.

Mikako Kitagawa, nhà phân tích của Gartner cho biết, sau khi sụt giảm trong 8 quý liên tiếp, “có bằng chứng cho thấy sự suy giảm của thị trường PC cuối cùng đã chạm đáy”. Bà cho biết, khách hàng doanh nghiệp có thể đang đến chu kỳ mua hàng tiếp theo, được thúc đẩy bởi các bản nâng cấp phần mềm Windows 11 của Microsoft Corp và người tiêu dùng có thể sẵn sàng thay thế những chiếc PC đã mua trước đó trong đại dịch.

Tuy nhiên, triển vọng để thị trường linh kiện thế giới đi lên vẫn còn đang khá mờ mịt, nhất là trong thời gian ngắn tới đây. Suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao khiến sức mua của toàn thị trường giảm mạnh. Cùng với đó là việc quá nhiều PC đã được mua và lắp ráp trong mùa dịch (2 năm trước) khiến cho nhu cầu về linh kiện mới không quá nhiều.

Mức sản xuất suy giảm cũng kéo theo giá cả linh kiện cũng giảm theo. Dễ thấy nhất có thể thấy giá card đồ họa hay RAM đã giảm đáng kể nếu so với thời điểm dịch COVID-19 hoành hành. GIờ đây, người tiêu dùng có thể lựa chọn cho mình những linh kiện phù hợp với giá thành dễ chịu và hợp lý hơn nhiều.